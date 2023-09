JAV dainininkė LP grįžta į Kauną su nauju albumu „Love Lines“

REKLAMA

Trapi ir jausminga dainininkė yra tapusi tikru fenomenu mūsų šalyje, nes su kiekvienu koncertu jos klausytojų auditorija auga tiesiog geometrine progresija.

Šio pasaulinio turo metu LP pristatys savo septintąjį albumą „Love Lines“, kuris bus išleistas rytoj, rugsėjo 29 d.

„Golden“

42-ejų metų italų kilmės Laura Pergolizzi tarptautiniu mastu išgarsėjo 2016 m., išleidusi širdį veriančią baladę „Lost On You“.

Kūrinys tapo Nr. 1 net aštuoniolikoje šalių ir tiesiog susprogdino visos Europos radijo stočių eterius.

Kalbant skaičiais, LP įrašų kas mėnesį internete perklauso daugiau kaip 25,7 mln. žmonių, o bendras vaizdo klipų peržiūrų ir perklausų kiekis jau yra gerokai viršijęs 3 milijardus.

„Dainų kūrimas man yra būdas patekti į savo pačios pasaulio centrą“, – atvirauja LP, – „ir ten atrasti savo originalumą“.

„Lost On You“

LP tobulino savo stilių, mokydamasi iš XX amžiaus muzikos ikonų, tokių kaip Freddie Mercury, Jeffas Buckley, Aretha Franklin, Jonis Mitchellas ir Roy‘us Orbisonas.

Pirmą kartą ji scenoje pasirodė 2000-ųjų pradžioje su savo drąsiu bliuzroko albumu „Heart-Shaped Scar“ ir 2004 m. su „Suburban Sprawl & Alcohol“, kurių dėka buvo pasirašytos dvi leidybinės sutartys, tačiau rekordų albumai nepasiekė.

Užtat LP netrukus buvo pastebėta kaip talentinga dainų kūrėja. Šiame amplua jos, kaip autorės, proveržis įvyko su 2011 m. Rihannos hitu „Cheers (Drink to That“).

Laura Pergolizzi yra sukūrusi nemažai žymių kompozicijų tokioms pasaulinio garso žvaigždėms kaip Cher, „Backstreet Boys“, Céline Dion, Christina Aguilera ir daugeliui kitų.

2014 m. leidybos kompanija „Warner Brothers Records“ išleido LP albumą „Forever for Now“, kurio kūrinys „Into the Wild“ sukėlė tikrą sąmyšį, nes klausytojai pirmą kartą išgirdo jį vieno komercinio banko televizijos reklamoje ir masiškai pradėjo ieškoti internete, kas gi atliko šį kūrinį.

Tarptautinio dėmesio sulaukė 2016 m. albumas „Lost On You“, kurio titulinė to paties pavadinimo daina tapo LP vizitine kortele, o kūrinys „Muddy Waters“ užėmė garbingą vietą kultiniame Netflix seriale „Oranžinė – tai nauja juoda“ („Orange Is the New Black“).

Toliau LP išlaikė tempą su 2018 m. išleistu albumu „Heart to Mouth“, kuris padovanojo gerbėjams tokius puikius kūrinius kaip „Recovery“ ir „Girls Go Wild“.

„Muddy Waters“

Los Andžele gyvenanti LP dainų kūrimą laiko savo gyvenimo pašaukimu, prilygindama tai komedijos menui.

„Tai nuramina žmogų, padeda jo protui pailsėti ir pasiruošti priimti naujas emocijas. Tada tu gali leisti dainai kalbėti su savo siela taip, kaip nori“. Savo kūrinių atlikimą LP vadina „ryšiu su pasauliu“, kurį, be abejonės, dar labiau sustiprins naujausias albumas „Love Lines“.

„Visada stengiuosi pasiekti kuo daugiau žmonių“, – priduria LP. „Noriu, kad žmonės jaustųsi gerai bent jau tris minutes, klausydamiesi dainos“.

Koncertas vyks 2024 m. kovo 4 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.

Išankstinė prekyba (Medusa.lt registruotiems vartotojams) – nuo spalio 5 d. 10 val.

Vieša prekyba bilietais – nuo spalio 6 d. 10 val.

Gerbėjams iš sostinės bus organizuojamas autobusas Vilnius – Kauno „Žalgirio“ arena – Vilnius