  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jankūnas įvardijo didžiausius sentimentus keliantį automobilį: „Buvo pirmas rimtesnis“

2025-11-01 10:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 10:45

Krepšininkas Paulius Jankūnas Kauno „Žalgirio“ komandoje debiutavo 2003 metais būdamas 19-os ir galingai pasirodė ne tik LKL pirmenybėse, bet ir Eurolygoje. Krepšininko karjera 208 cm krašto puolėjui nuo pat pradžių klostėsi it iš natų, tad jau po kelerių metų Lietuvos čempionų gretose užsirekomendavęs krašto puolėjas 2005-2006 m. Eurolygos sezone vidutiniškai rinko po 10,8 taško ir 6,8 atkovoto kamuolio.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apsilankęs TV3 laidoje „Gazas Dugnas. Šou“ dabartinis Kauno „Žalgirio“ klubo prezidentas papasakojo apie savo pirmąjį prabangų automobilį, kurį įsigijo 2005 metais būdamas 21-erių ir kuris jam iki šiol kelia bene daugiausiai sentimentų.

Maloniausi prisiminimai su „Audi A8“

Anot P. Jankūno, tai buvo jo pirmas išties prabangus automobilis, į kurį investavo nemažą sumą pinigų. Tiesa, kiek sumokėjo litų už dviejų metų senumo „Audi“, dabar jau neprisimena.

„Audi A8“ buvo pirmas rimtesnis automobilis. Jis buvo 2003-ių metų, o nusipirkau jį 2005-ais. Gal ne rimčiausias, kokį turėjęs iš visų, gal buvo ir kažkas rimčiau, bet smagiai važiavau“, – vokišką komfortą tikino vertinantis P. Jankūnas.

Per savo gyvenimą P. Jankūnas yra vairavęs tiek kuklų „Peugeot 605“, kuris buvo pirmasis jo automobilis išsilaikius vairuotojo pažymėjimą, tiek prabangius BMW X5 ar „Porsche Cayenne“. 

Varžėsi su M. Kalniečiu

Laidos metu P. Jankūno varžovu tapo ilgametis komandos draugas Kauno „Žalgirio“ komandoje ir Lietuvos rinktinėje Mantas Kalnietis. 

Jie ne tik atsakinėjo į viktorinos klausimus apie automobilius, bet ir smagiame žaidime turėjo įvardinti automobilio dalis, kur P. Jankūnas žiniomis gerokai pralenkė M. Kalnietį. 

Kiekviena „Gazas. Dugnas. Šou“ laida tampa atkaklia dvikova tarp žvaigždžių, kur jos demonstruoja savo žinias apie automobilius, jų dalis ar eismo taisykles

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

