TV3 naujienos > Žmonės

Tobulomis kūno linijomis kerinti Angelė Petručionytė atskleidė paslaptį: „Būtų gerai, jeigu būtų taip paprasta“

2025-10-17 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 16:55

Žinoma nuomonės formuotoja bei verslininkė Angelė Petručionytė su sekėjais socialiniuose tinkluose dalinasi įvairiais kadrais, o ypač – susijusius su sporto. Moteris šį kartą pasidalino dailiomis kūno linijomis ir atsivėrė apie sportą su svoriais.

Angelė Petručionytė (Nuotr. socialinių tinklų)
Angelė Petručionytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino apie sportą su svoriais. Šiuo įrašu moteris leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Angelė Petručionytė: sportas
Pasidalino svarba

Nuomonės formuotoja Angelė Petručionytė savo socialiniuose tinkluose pasidalino palietė svarbią temą – sportą su svoriais.

View this post on Instagram

A post shared by Angelė Petručionytė Len (@petrucionytee)

Moteris pasidalinusi įrašu, ten rašo:

„Sportas su svoriais (dalinuosi savo asmenine patirtimi).

Kiek kartų esate girdėjusios, kad moterims nereikia kilnoti svorių, nes būsite raumenų kalnas ir tapsite panašios į vyrus? (Būtų gerai, jeigu būtų taip paprasta).

Su sportu susipažinau kažkur prieš 10 metų ir turėjau daug skirtingų treniruočių/trenerių, bet tik metai, kuomet pradėjau sportuoti su svoriais. Nors sportuodavau 3-4 kartus per savaitę su kūno ir labai lengvais svoriais (nes, na atrodė, kad moterims to nereikia) bei valandą kardio – rezultatų akivaizdžių nemačiau.

Tik pradėjus sportuoti su svoriais, formos tapo akivaizdžiai dailesnės, ryškesnės.

Svorių treniruotės moterims suteikia:

  • Stipresnį kūną
  • Kūnas greičiau degina riebalus nei darant kardio
  • Greitesnę medžiagų apykaitą
  • Dailesnes kūno formas
  • Stipresnius kaulus (mažesnė osteoporozės rizika)
  • Geresnę savijautą ir pasitikėjimą savimi
  • Sveikesnę širdį
  • Padeda išlikti ilgaamžiškam ir aktyviam
  • Svoriai – ne „per daug raumenų“, o stipresnė, sveikesnė ir ilgaamžiškesnė tu!

Beje, paskutiniam video yra mano sporto pradžia, taip maždaug atrodydavo mano treniruotės“.

