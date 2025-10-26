Pauliaus Jankūno žmona Ieva apie mylimą darbą, 3 vaikus ir gyvenimą su krepšininku: „Esame komanda“

P. Jankūno žmona Ieva Jankūnienė davė išskirtinį interviu naujienų portalui tv3.lt, kuriame dalijasi savo istorija – apie kūrybą, šeimą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio pavardė neatsiejama nuo Lietuvos krepšinio.
Nuo mažens – su menininkės siela
Ieva jau 13 metų žengia interjero dizainerės keliu, tačiau menas jos gyvenime atsirado gerokai anksčiau – nuo pat vaikystės, praleistos šalia dailininkės mamos. Kaip pasakojo I. Jankūnienė, jau nuo mažų dienų ji stovėjo prie molberto, mėgo piešti, lankė pamokas tapybos studijoje. Nors studijoms pasirinko kitą meno kryptį, likimas turėjo savo planą – vienas netikėtas pasiūlymas pastūmėjo ją ten, kur, regis, ir buvo jos vieta.
„Kai mūsų antrasis vaikelis buvo paaugęs, ieškojome pagalbos ir radome auklytę. Viskas taip susiklostė, kad antrą dieną jai atėjus sulaukiau netikėto pasiūlymo pagelbėti įrengiant vieną privatų Kauno darželį. Nors tuo metu dar nevykdžiau interjero dizainerės veiklos, menas, spalvos ir kompozicijos man nebuvo svetimi dalykai. Turbūt kažkas pastebėjo mano degančias akis, atsidūriau reikiamoje vietoje tinkamu laiku ir tos drąsos vedina priėmiau pasiūlymą“, – pasakojo I. Jankūnienė.
Taip prasidėjo Ievos kelias į interjero dizaino pasaulį. Tiesa, kaip pabrėžė pati moteris, ne viskas nuo pradžių klojosi kaip per sviestą – juk moteriai reikėjo įgyti daug naujų žinių.
„Nors turėjau tam tikrus pagrindus, tam, kad iš tikrųjų tapčiau interjero dizainere, teko daug ko išmokti. Pradėjau gilintis, mokytis ir ši svajonė, tuo metu atrodžiusi dar tokia nereali, vedė mane į priekį. Galiausiai gyvenimo kelias viską sudėliojo taip, kad aplink mane susibūrė šią sritį išmanantys žmonės, padėję daug ko išmokti. Jau 13 metų kuriu interjerus ir, manau, kad man visai neblogai sekasi. Dabar mano mama sako suprantanti, kodėl būdama dar visai maža taip mėgdavau pertvarkyti savo kambarį“, – šyptelėjo pašnekovė.
Žvelgiant į Ievos kuriamus interjerus, tampa akivaizdu, kad dizainerė išties turi savo braižą – I. Jankūnienės įrengti namai pasižymi moderniu minimalizmu, šiltais ir natūraliais tonais. Moters teigimu, ją pasirenkantys klientai dažnai pabrėžia vieną svarbią jos darbų savybę.
„Prieš pasirinkdamas mane, užsakovas jau mato mano braižą, todėl dažniausiai nebūna tokių situacijų, kad prisėdę visko aptarti nerastume bendros kalbos. Kai paklausiu klientų, kodėl jie pasirinko būtent mane, daugelis akcentuoja jaukumą. Turbūt per šią pusę savo darbuose ir einu. Be abejo, vienas pagrindinių dalykų, kurį visada pabrėžiu yra funkcionalumas“, – akcentavo interjero dizainerė.
Svajoja apie naujus namus
Kai Ieva ir Paulius kūrė savo pirmuosius namus, pagrindinį vaidmenį tuomet atliko architektas – moteris tąkart tik subtiliai prisidėjo prie kūrybos. Tačiau ji atskleidė, kad šeimos planuose – naujas būstas ir šįkart I. Jankūnienė imasi pagrindinės interjero dizainerės vaidmens.
„Priimu sau šį iššūkį ir jau projektuoju šeimai mūsų naują būstą, į kurį svajojame persikelti ateityje. Sutinku su visais dizaineriais, kurie sako, kad savo namus kurti yra sunkiausia. Tikrai turiu iššūkių, atrodo, kad per tą laiką geriau padaryčiau penkis projektus kitiems žmonėms. Matyt, kai kuri sau, jauti kažkokį spaudimą viduje, norisi save nustebinti, pasiūlyti šeimai ką nors naujo“, – mintimis dalijosi moteris.
Ieva yra nutapiusi ant drobės ir ne vieną paveikslą – anksčiau moteris itin mėgdavo savo kūrinius įvairiomis progomis dovanoti artimiesiems. Tiesa, šiandien atrasti laiko šiam pomėgiui jai itin sunku – I. Jankūnienės teigimu, visas dėmesys yra sutelktas į šeimą ir interjero dizainerės veiklą.
„Mano dienos prabėga labai greitai ir viską suspėti – išties iššūkis. Vienintelis dalykas, kuris mane tame gelbėja, yra laiko planavimas. Bet tikiu, kad vaikams paaugus, turėsiu daugiau laiko sau, labai norėčiau jį skirti tapybai. Tiesa, jau trečius metus esu atradusi naują veiklą – žaidžiu padelį. Kaip bebūtų keista, į tai įtraukiau ir savo vyrą. Labai džiaugiuosi, kad suradome būdą, kaip kartu praleisti laiką“, – šyptelėjo I. Jankūnienė.
Namuose – trijų vaikų juokas
Ievos ir Pauliaus namuose netrūksta vaikiško juoko – sutuoktiniai augina du sūnus Adomą ir Matą bei dukrą Elzę. Akivaizdu, kad krepšinis mažųjų gyvenimuose užima labai didelę vietą – abu broliai kiekvieną dieną treniruojasi aikštelėje, dalyvauja varžybose ir svajoja sekti tėčio pėdomis.
„Jie abu turi potencialo, bet, žinoma, viskas priklausys nuo to, kiek darbo į tai įdės. Be abejo, prireiks ir sėkmės, kaip ir bet kuriame sporte. Man pačiai krepšinis yra neatsiejama gyvenimo dalis, tad labai džiaugiuosi, kad berniukai nuo mažumės tuo užsiima. Matau, kad jiems tai teikia džiaugsmą, o turėdami šalia tėčio pavyzdį jie jaučia motyvaciją. Todėl galiu drąsiai pasakyti – jei ir toliau suks krepšinio keliu, džiaugsiuosi ir palaikysiu“, – tikino P. Jankūno žmona.
Pokalbiui pasisukus apie vaikus, Ieva pasakojo, kad griežtojo policininko vaidmenį namuose užima ji – namuose mamą mažieji mato gerokai dažniau nei tėtį, tad šeimos reikalai guli ant moters pečių. Visgi, pasak pašnekovės, vaikų auklėjime jai svarbiausia yra balansas.
„Vaikai tikrai pasakytų, kad esu griežtesnė. Bet aš esu ir griežta, ir mylinti mama – man labai svarbu surasti tą balansą. Noriu, kad vaikai namuose jaustųsi saugūs, galėtų su manimi drąsiai kalbėtis, todėl daug su jais apie tai diskutuoju. Visada akcentuoju, kad mes, šeima, esame kaip komanda – turime vieni kitiems padėti. Džiaugiuosi, kad dabar jau yra tas etapas, kai vaikai į tai atliepia“, – kasdienybe dalijosi trijų vaikų mama.
Ievos ir Paulius meilė gimė dar mokykloje
Ievos ir Pauliaus meilės istorija prasidėjo dar mokyklos suole – jie mokėsi toje pačioje klasėje, o būnant abiturientais, judviejų draugystė peraugo į jausmus. Nuo tada jų bendras kelias tęsiasi jau 22 metus. Būdama vos 23-ejų, Ieva pagimdė pirmąjį sūnų Matą. Ir nors tuo metu P. Jankūnas aktyviai žaidė krepšinį ir dažnai būdavo išvykęs, moteris teigė, kad dėl to niekada nesijautė blogai – priėmė kasdienybę tokią, kokia ji buvo.
„Nei man, nei Pauliui niekada nekilo klausimų, kaip čia reikės gyventi, kai vyro nebus namuose, būsiu viena su vaiku ir panašiai. Viskas vyko taip natūraliai, kad atrodė, jog taip tiesiog yra ir nieko negalima pakeisti. Ir lygiai taip pat gyvename dabar, toks yra mūsų šeimos modelis. Aš pati jaučiuosi pakankamai stipri asmenybė, mama ir žmona. Vėlgi, pasikartosiu, kad ir kaip bebūtų – esame komanda, papildome vienas kitą ir nei aš, nei vaikai nejaučiame to trūkumo dėl Pauliaus nebuvimo namuose. Prie visko esame įpratę, tiesiog toks mūsų gyvenimo kelias“, – kalbėjo I. Jankūnienė.
2022-aisiais P. Jankūnas paskelbė apie karjeros pabaigą. Kaip pasakojo Ieva, dar prieš užbaigiant šį gyvenimo etapą, juodu su vyru planavo visai kitokią ateitį – tikėjosi, kad turės daugiau ramybės, bendro laiko su šeima, kelionių. Tačiau praėjus vos metams po krepšininko karjeros pabaigos, vyras tapo Kauno „Žalgirio“ vadovu.
„Tai, kaip mes planavome gyvenimą po Pauliaus karjeros pabaigos, visiškai neišsipildė. Jis labai greitai „įkrito“ į pareigas, kurių taip greitai gauti nesitikėjo. Dabar jo atsakomybės – daug didesnės, nei tuomet, kai buvo krepšininku. Tad laiko šeimai ne tik kad neatsirado, bet ir dar labiau sumažėjo. Bet juk negali dėl to sėdėti ir verkti – stengiamės tą laiką, kurį turime kartu, praleisti turiningai“, – sakė pašnekovė.
Atskleidė, kaip leidžia laiką kartu
Ieva ypač brangina akimirkas, kai visa šeima gali susėsti prie bendro stalo, todėl savaitgaliais jiems svarbiu ritualu tampa pusryčiai kartu, ne mažesnę reikšmę teikia ir vakarienėms. Anot pašnekovės, tokiomis akimirkomis telefonai yra padedami į šalį ir jie visi penkiese šnekučiuojasi, juokiasi, dalijasi savo pasiekimais ir rūpesčiais.
„Labai vertinu tokį bendravimą su šeima, todėl kai tik visi susėdame, iš tikrųjų daug kalbamės, dalijamės džiugiais dalykais, o jeigu reikia – sprendžiame problemas. Visada skatinu šeimos narius būti atvirais, kad galėtume vieni kitiems padėti.
Mes neturime galimybės visą savaitgalį leisti kartu, bet kai tik randame laiko, mėgstame išvažiuoti į gamtą, aplankyti kokį Birštoną, leidžiame sau pasilepinti ir baseinais, SPA procedūromis. Prie namų turime biliardinę, tad mėgstame nueiti ir pažaisti, kartais kartu apsilankome ir varžybose ar renginiuose. Stengiamės kaip tik galime išnaudoti laiką kartu“, – teigė ji.
Pokalbio pabaigoje pasidomėjus, kokiomis svajonėmis šiuo metu gyvena, Ieva pabrėžė, jog gyvenime labiau mėgsta koncentruotis į tikslus.
„Jų tikrai turiu – tiek profesinėje srityje, tiek asmeniniame gyvenime. Pastaruoju metu daug galvoju dėl vaikų ateities, su vyriausiuoju sūnumi gilinamės, ką ir kur jis norėtų studijuoti. Žinoma, labiausiai stengiuosi gyventi dabartimi, nepiešiu savo galvoje vaizdinių, kaip viskas bus po 30 metų. Bet svajonių išties turime, dėliojamės prioritetus ir stengiamės įgyvendinti“, – kalbėjo I. Jankūnienė.
