Vos 2 pratimus vadina pilvo riebalų degintojais: rezultatą pastebėsite akimirksniu

Tiems, kurie kratosi minties apie treniruotes šalia prakaituotų kitų sporto klubo lankytojų, yra gera žinia – galite praleisti sporto salę ir vis tiek atsikratyti tų įkyrių kilogramų atlikdami pratimus namuose.
Du pratimai – pilvo riebalų „degintojai“
Viena „TikTok“ turinio kūrėja tiki, kad vos du paprasti pratimai prieš miegą gali padėti atsisveikinti su nereikalingais kilogramais ir pilvo riebalais.
Ir įspūdinga tai, kad kai kurie žmonės teigia pastebėję pokyčius vos per penkias dienas, jei pratimus derino su sveika, subalansuota mityba, rašo express.co.uk.
„TikTok“ kūrėja Cindy Los propaguoja šį metodą ir teigia, kad jis padeda greitai atsikratyti pilvo riebalų, jei šis derinamas su kalorijų deficitu.
Vaizdo įraše, kuris išplito žaibiškai, Cindy demonstravo dailias kūno linijas ir kvietė kiekvieną vakarą atlikti „lentos“ (angl. plank) pratimą vieną minutę.
Tai nėra varžybos, todėl neskubėkite. Pradėkite savo tempu ir palaipsniui siekite minutės ribos – darykite jį minutę, kai sustiprėsite.
Prie šio pratimo ji rekomenduoja prijungti ir 50 „žirklių“ pratimų (angl. scissor kicks), atliekamų sėdint pusiau atsilenkus.
Žmonės komentarų skiltyje suskubo dėkoti už šiuos patarimus. Vienas entuziastingas vartotojas pasidalijo savo pasiekimais ir rašė: „Gerai, draugai, darau tai jau penktą dieną ir pradedu matyti progresą. Iš pradžių „lenta“ buvo siaubingai sunku, bet dabar jau priprantu. Pavyks ir jums!“
Tuo tarpu kiti pastebėjo, kad moteris pasiekė „stulbinamų rezultatų“ atlikdama vos du paprastus pratimus.
@cindyylos eat a healthy food calorie deficit with this and youll begin loosing stomach fat in no time! #flatstomachworkout #homeworkouts #fastresults #effectiveabs #hourglassworkout #burnfat #weightlossguide ♬ Sweet Dreams - Trinix
Fizinio aktyvumo rekomendacijos suaugusiesiems
O jei įdomu, kiek mankštos ir fizinio aktyvumo iš tiesų reikia per savaitę, Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) pateikia rekomendacijas 19–46 metų suaugusiems. Nebūtina lankytis sporto salėje – tinka ir treniruotės namuose.
Rekomendacijos suaugusiesiems:
- Atlikite raumenis stiprinančius pratimus, apimančius pagrindines raumenų grupes (kojas, klubus, nugarą, pilvą, krūtinę, pečius ir rankas) bent 2 dienas per savaitę;
- Atlikite bent 150 minučių vidutinio intensyvumo arba 75 minutes didelio intensyvumo fizinės veiklos per savaitę;
- Paskirstykite fizinę veiklą toliai per 4–5 dienas per savaitę arba kasdien.
- Sumažinkite sėdėjimo ar gulėjimo laiką ir pertraukite ilgas nejudrumo fazes trumpais aktyvumo momentais.
