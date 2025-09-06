Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Išvydę Vaidos Gudo įvaizdį, internautai skilo į dvi stovyklas: per drąsu ar tiesiai į dešimtuką?

2025-09-06 17:32
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-06 17:32

Rugsėjo 4-osios vakarą Nacionalinis dramos teatras virto tikra mados scena – čia iškilmingai uždaryta po 25 metų į sostinę sugrįžusi Vilniaus mados savaitė. Į renginį susirinko daugybė išsipusčiusių Lietuvos damų, demonstravusių stiliaus pojūtį. Čia dalyvavo bei savo įvaizdžiu nustebino ir verslininkė Vaida Gudo, dėl savo pasirinkto derinio sulaukusi tikros dėmesio lavinos.

Vaida Gudo (nuotr. D. Kučys, asm. archyvas)
237

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakaro metu akys krypo į išsipusčiusius svečius, nevengusius atidengti kūno bei pademonstruoti tobulų figūrų.

ELLE ICONIC NIGHT
(237 nuotr.)
(237 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ELLE ICONIC NIGHT

Vaida Gudo sulaukė dėmesio lavinos

Verslininkė V. Gudo taip pat nevengė pademonstruoti savo kūno – ji pasirinko trumpą juodą sijoną ir derantį švarką. Tiesa, po juo nedėvėjo palaidinės.

Po šio pasirodymo ji pasidalijo nuotraukomis ir socialiniuose tinkluose.

Moteris neslėpė, kad šis įvaizdis sulaukė itin daug dėmesio. 

Naujienų portalui tv3.lt Vaida atskleidė pastebėjusi, kad internautai tarsi skilo į dvi stovyklas – vieniems įvaizdis patiko, o kitiems pasirodė per drąsus. 

„Vakar buvo nepakartojamas, aukščiausio lygio renginys apie madą, labai norėčiau, kad tai tęstųsi ir toliau kitais matais. Kokios kolekcijos! Po renginio manęs paklausė: kas patiko labiausiai? Sakau: o galima atsakyti, kad tiesiog viskas! Visko norėtųsi ir gal kurią dieną tikrai tikiu pasiseks pasipuošti tokio, ar kitokio tipo renginiuose. Nekukliai, taip? Bet svajokime.

Na ir vakar mano suknytė, tikrai vienaip ar kitaip liko pastebėta! ačiū Jums už tiek daug žinučių, palaikymo! Dabar laukime šeštadienio renginio Young Fashion. Turiu paruošusi taip pat įdomų variantą hi hi, nekantrauju“, – socialiniame tinkle rašė V. Gudo.

