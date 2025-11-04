 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išrinktas seksualiausias pasaulio vyras: pamatykite, kaip atrodo

2025-11-04 16:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 16:55

Britų aktorius Jonathan Bailey oficialiai paskelbtas seksualiausiu pasaulio vyru 2025 metais! Šį titulą jam suteikė žurnalas „People“ – ir, kaip pats aktorius juokauja, jis skolingas šį laimėjimą... savo šuniui.

Vyras su kostiumu (asoc. nuotrauka) (nuotr. 123rf.com)

Britų aktorius Jonathan Bailey oficialiai paskelbtas seksualiausiu pasaulio vyru 2025 metais! Šį titulą jam suteikė žurnalas „People“ – ir, kaip pats aktorius juokauja, jis skolingas šį laimėjimą... savo šuniui.

„Tai milžiniška garbė. Labai glosto savimeilę. Ir tai visiškai absurdiška“, – šyptelėjo 37-erių aktorius, kuris sužinojęs šią žinią tik savo šuniui Bensonui. 

Per pastaruosius kelerius metus laidu siautulingą „Netflix“ serialo „Bridgerton“ ir daugelio kitų didžiųjų projektų bangą, Bailey tapo viena geidžiamiausių Holivudo asmenybių – ir ne tik dėl savo išvaizdos. Jo grakštus sąmojis, žavingi pasirodymai ir atsidavimas vaidmenims pavertė jį visų ekranų numylėtiniu.

Nuo vaikystės teatro scenoje iki geidžiamiausių vaidmenų kine

Bailey scenos pasaulyje sukasi nuo 7-erių, kai išgirdo karališkąjį Šekspyro teatro kvietimą. Šiandien jo karjera apima ne tik hitinį serialą „Bridgerton“, bet ir „Emmy“ nominaciją už vaidmenį „Fellow Travelers“. O 2024-ieji jam atnešė debiutą kine – filme „Wicked“ su Ariana Grande ir Cynthia Erivo, o jau šią vasarą pasirodys jo filmas „Jurassic World: Rebirth“.

Visgi šlovė jį užklupo netikėtai – momentas, kai jis tai suprato, buvo labai britiškas. „2020 metais vieną rytą įsijungė radijas ir sakė: „Štai 7 valandų naujienos. Bet pirmiau – apie Jonathan Bailey.“ Atsisėdau lovoje ir pagalvojau – „Ką? Kur mano dienoraštis?““

Taip visą laiką nesijautė

Visuomet nuoširdus, Bailey prisipažįsta, kad nesijautė patrauklus augdamas. „Buvau entuziastingas, tikriausiai įkyrus vaikas. Tikrai niekas nematė manęs kaip kažko seksualaus.“ Tačiau dabar, stovėdamas pasaulio dėmesio centre ir nesulaikomai spindėdamas žavesiu, jis net pamąsto grįžti į mokslus.

„Studijavau Atvirajame universitete, bet išmečiau 9 kursus. Neišlaikiau „Ugnikalniai ir cunamiai“ ar „Leonardo da Vinci“ kursų. Tikiuosi vėl grįžti. Noriu sužinoti... kas nutinka su ugnikalniais.“

Ir nors Holivudas jį atpažįsta tiesiog kaip „seksualųjį Jonathaną“, jo draugai ir artimieji mato kur kas daugiau.

„Jie pažįsta mano pravardes, mano paslaptis, matė mane visame kame. Jie tiesiog klykia iš džiaugsmo.“

Ir kaip pats šmaikštauja: „Labiausiai tikiu, kad žmogus tam tikru metu yra gražiausias, kai yra savimi. Įskaitant ir tą akimirką, kai tu stovi iki kaklo Atlanto vandenyne ir byla eina į spaustuvę.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

