Išplitus žiniai apie šokiruojantį sekso skandalą Schumacherio viloje – naujas posūkis

29 metų J. Mawsonas, kaip įtariama, du kartus išprievartavo vieną iš Schumacherio slaugytojų, kol ši buvo vakarėlyje be sąmonės 2019 metais.
Australas neigia kaltinimus, tvirtindamas, kad susitikimas buvo savanoriškas, ir teigia, kad pora anksčiau buvo pasibučiavusi Ženevos naktiniame klube.
Prabilo tėvai
Jo tėvai, Troy ir Betty Mawsonai, nutraukė tylą, teigdami, kad jų sūnus kovos, kad apgintų savo vardą. Tėvai pasmerkė kaltinimus prieš jų sūnų ir vadina juos surežisuotais.
Šeima atsisakė aptarti tebesitęsiančią teisinę bylą, tačiau paklausė, kodėl įtariamas užpuolimas iškilo tik po trejų metų, pranešė „Daily Mail“.
Baudžiamasis skundas buvo pateiktas 2022 metais, po to, kai slaugytoja, kaip pranešama, buvo atleista iš pareigų Schumacherio medicinos komandoje.
Mawsonas turėjo pasirodyti Nyons teisme spalio 15 d., bet neatvyko, sukeldamas spekuliacijas apie jo buvimo vietą.
Jo dabartinė vieta neaiški, nors manoma, kad jis yra Australijoje.
Įvykio detalės ir bylos eiga
Pasak prokurorų, incidentas įvyko Schumacherio dvare, esančiame prie Ženevos ežero krantų. Teismo dokumentuose nurodoma, kad 2019 m. lapkričio 23 d. naktį Mawsonas buvo su dviem Schumacherio darbuotojais, kai prie jų prisijungė slaugytoja, baigusi pamainą.
Po kelių alkoholinių kokteilių, ji, kaip pranešama, pasijuto blogai ir kolegos ją nuvedė miegoti. Jie sakė palikę ją „nenurengę“ ir įjungę šviesas prieš išeidami iš kambario.
Prokurorai teigia, kad vėliau Mawsonas grįžo ir du kartus ją išprievartavo, kol ji buvo be sąmonės.
Nė vienas iš kitų tą naktį dalyvavusių žmonių nepranešė matęs ar girdėjęs ką nors, o slaugytoja vėliau pabudo, neprisimindama įvykių.
Pranešama, kad Mawsonas pernai lankėsi Glande, kad pasikalbėtų su teisės pareigūnais, nors jo teismas buvo atidėtas jam nedalyvaujant.
Mawsono byla tebėra tiriama, o nauja teismo data dar nėra patvirtinta.
Pranešimuose pabrėžiama, kad joks Schumacherių šeimos narys nėra susijęs su įtariamu incidentu. Slaugytoja buvo dalis medicinos komandos, prižiūrinčios septyniskart pasaulio čempioną, kuris po katastrofiškos 2013 m. slidinėjimo avarijos liko atokiau nuo viešumos.
56-erių Michaelis Schumacheris ir toliau gauna visą parą teikiamą priežiūrą savo namuose prie Ženevos ežero, prižiūrimas savo žmonos Corinnos. Neseniai prancūzų žurnalistas Stéfanas L’Hermittas paskelbė, kad yra „gerų ženklų“ dėl Schumacherio sveikatos, nors detalės išlieka griežtai saugomos.
Mawsono karjera
Kadaise kylantis tarptautinio automobilių sporto talentas, Mawsonas savo karjeros pradžioje lenktyniavo prieš Micką Schumacherį, Lando Norrisą ir George'ą Russellą. Grįžęs į Australiją, jis laimėjo dvi S5000 čempionato titulų iš eilės 2021 ir 2022 metais.
2023 metais jam buvo uždrausta lenktyniauti trejus metus, nes jo organizme buvo rasta draudžiamo papildo. Mawsonas teigė, kad tai buvo „nuoširdi klaida“ ir kaltino merginos rekomenduotą papildą.
„Turėsiu mokėti už šios klaidos pasekmes, prarasdamas trejus savo karjeros metus, kartu su žala mano reputacijai,“ – sakė jis pareiškime. „Tikiuosi grįžti į lenktynes po 2026 m. gegužės 13 d.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!