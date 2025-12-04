 
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Nomedos Marčėnaitės – netikėta žinia: „Man ši diena labai laukta“

2025-12-04 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-04 07:30

Menininkė Nomeda Marčėnaitė pristato naują savo kūrybinį projektą „Zuikių pasimatymai“ – žaismingą spalvinimo knygelę romantikams, ir ne tik. Tai švelnumo, humoro ir kūrybinio lengvumo kupinas leidinys, skirtas ir tiems, kurie šiandien poroj, ir tiems, kurie po vieną. O gal – ir būsimiems, kol kas tik vaikų darželyje pirmąsias meilias istorijas kuriantiems zuikių gerbėjams.

Menininkė Nomeda Marčėnaitė pristato naują savo kūrybinį projektą „Zuikių pasimatymai" – žaismingą spalvinimo knygelę romantikams, ir ne tik. Tai švelnumo, humoro ir kūrybinio lengvumo kupinas leidinys, skirtas ir tiems, kurie šiandien poroj, ir tiems, kurie po vieną. O gal – ir būsimiems, kol kas tik vaikų darželyje pirmąsias meilias istorijas kuriantiems zuikių gerbėjams.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašoma pranešime spaudai, pirmiausia į knygelės lapus sušoko zuikiai, o vėliau atsirado ir juos palydintys tekstai.

Nomeda Marčėnaitė išleido spalvinimo knygelę suaugusiems
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nomeda Marčėnaitė išleido spalvinimo knygelę suaugusiems

Nepamiršo ir suaugusiųjų

Prieš keliolika metų N. Marčėnaitei leidžiant pirmą knygą vaikams „Lėlė“, buvo atvirkščiai – tąkart pirmiausia atsirado istorija apie mažą mergaitę, iškeliaujančią pas močiutę į kaimą, nes jos mama išvažiuoja į Airiją, o vėliau – sudėtingos, daugiasluoksnės pačios autorės iliustracijos. Ir knyga buvo kurta pirmiausia vaikams, bet nepamirštant ir suaugusiųjų, kuriems ir buvo skirta priminti emigracijos „šalutinį poveikį“.

Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius „Lėlę“ pripažino geriausia 2011 metų knyga mažiausiems skaitytojams ir reikšmingiausiu metų vaikų literatūros debiutu.

Vėliau dar gimė iliustracijos ypatingai pasakų knygai regintiems ir neregintiems vaikams „Užsimerk“, N. Marčėnaitė sukūrė ne vieną viršelį kitų autorių knygoms, o štai dabar jau kviečia ruošti spalvotus pieštukus ir, pridėjus savo kūrybinį įkvėpimą, tapti savotiškais jos bendraautoriais.

Autoriniai piešiniai

Į knygelę „Zuikių pasimatymai“ sugulė net 14 autorinių N. Marčėnaitės piešinių spalvinimui. Tai zuikių istorijos, nutikusios pačiose įvairiausiose vietose: parko takeliuose, jaukioje kavinėje, saulėtame paplūdimyje, žiemiškame Kalėdų šurmulyje, o taip pat mums taip artimuose soduose ir darželiuose, kur širdis atranda ypatingą ramybę.

„Man ši diena labai laukta – pagaliau galiu paleisti į pasaulį zuikius, su kuriais gyvenau beveik dvejus metus. Kiekvienas jų man kuždėjo savo mažą istoriją, prašė spalvų ir vis grįždavo į piešinius, kol galiausiai supratau, kad nori būti ne mano stalčiuje, o žmonių kasdienybėje. Ši knygelė – tai kvietimas bent minutei sustoti, nusišypsoti ir atrasti grožį ten, kur dažnai jo nepastebime, – sako Nomeda Marčėnaitė. – Spalvinimas man pačiai yra tarsi meditacija, švelnus atokvėpis, tad ir norėjosi sukurti knygelę, kuri būtų ne tik žaisminga, bet ir gydanti.“

Kiekviena iliustracija pasakoja mažą istoriją

Kiekviena iliustracija pasakoja mažą istoriją, kviečiančią nuspalvinti ją savomis emocijomis. Menininkė neabejoja – kiekvienas ir kiekviena šiose istorijose neabejotinai atras save.

„Zuikių pasimatymai“ – tai ne tik spalvinimo knygelė, tai kvietimas pastebėti grožį mažuose dalykuose, atrasti kūrybos džiaugsmą ir sugrąžinti romantiką į kasdienybę. Be piešinių, „Zuikių pasimatymai“ siūlo ir romantiškos vakarienės receptą, idėjas komplimentams, vietas pasimatymams, o svarbiausia – kviečia pamatyti romantiką kasdienoje.

„Linkiu, kad „Zuikių pasimatymai“ primintų, jog romantika neslypi vien ypatingose progose – ji gyvena smulkmenose, gestuose, kasdienybėje. Tai nėra tik spalvinimo knyga – tai žaidimas, kvietimas kurti, matyti, žaisti ir švelniai pakvailioti. Gal ją spalvinsite dviese, gal vieni, gal padovanosite tam, kuriam norite linkėti daugiau šypsenų, – sako knygelės autorė. – O patys

zuikiai… jie juk puikūs romantikai! Moka mylėti paprastai ir lengvai, be pompastiškų gestų. Labai norėčiau, kad jie taptų žaismingais jūsų dienų palydovais ir primintų – pasaulis yra švelnesnis, nei kartais atrodo.“ Nomedos Marčėnaitės spalvinimo knygelę jau galima įsigyti internetu, svetainėje nomedos.art. Panorus – ne tik su autografu, bet ir su asmeniniu kūrėjos linkėjimu.

