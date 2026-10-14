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Iš Merūno Vitulskio – jaudinanti žinia

2026-10-14 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-14 19:20
Pridėkite kaip šaltinį Google

Merūnas Vitulskis pristato naują dainą „Aš pačią sielą atiduočiau“ ir menišką jos vizualizaciją. Tai pirmoji daina iš naujo, su simfoniniu orkestru įrašyto dainininko albumo „Sielos balsas“, kuris pasirodys gruodžio pradžioje. Albumą lydės didžiulis Merūno koncertinis turas. Gruodžio–sausio mėnesiais jis su styginių kvartetu ir muzikantų grupe aplankys 18 Lietuvos miestų, rašoma pranešime spaudai.

Merūnas Vitulskis pristato naują dainą „Aš pačią sielą atiduočiau“ ir menišką jos vizualizaciją. Tai pirmoji daina iš naujo, su simfoniniu orkestru įrašyto dainininko albumo „Sielos balsas“, kuris pasirodys gruodžio pradžioje. Albumą lydės didžiulis Merūno koncertinis turas. Gruodžio–sausio mėnesiais jis su styginių kvartetu ir muzikantų grupe aplankys 18 Lietuvos miestų, rašoma pranešime spaudai.

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Naujasis albumas „Sielos balsas“ – jautrus ir brandus muzikinis pasakojimas apie meilę. Apie nuostabų jausmą, kuris ateina, keičia žmogų, saugo netikėčiausiuose gyvenimo vingiuose ir išlieka amžinai. Kaip naujo albumo kūrinyje „Aš pačią sielą atiduočiau“ dainuoja Merūnas, meilei galima atiduoti viską, o po to – kas bus, tas bus...

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Merūnas Vitulskis

Naujo kūrinio „Aš pačią sielą atiduočiau“ klausykitės ir vizualizaciją žiūrėkite čia: 

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„Aš pačią sielą atiduočiau“ muzikos autorius – Stanislavas Stavickis-Stano, žodžius dainai sukūrė Ieva Narkutė. Dainos ir viso būsimojo albumo muzika įrašyta Lietuvos televizijos įrašų studijoje, akompanuoja rinktinis simfoninis orkestras, vadovaujamas dirigento Pauliaus Lygnugario. Naujos dainos sukurtos taip, kad visu grožiu atskleistų nuostabaus tembro Merūno vokalą.

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Koncertiniame ture „Sielos balsas“ klausytojai taip pat turės progą išgirsti išskirtinai gražų kūrinių skambesį: albumo dainos specialiai gyvam atlikimui aranžuotos styginių kvartetui ir muzikantų grupei. Būtent jie ir lydės Merūną koncertinio turo metu.

Naujo albumo įrašai su simfoniniu orkestru, sudėtingos vokalinės partijos ir koncertinis turas su styginių kvartetu bei muzikantų grupe – tarsi simbolinis grįžimas prie plataus, gyvo ir elegantiško skambesio, kurį Merūno klausytojai puikiai prisimena iš albumo „Muzika – Lietuvai“.

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Prie tokio skambesio Merūnas sugrįžta lygiai po dešimties metų. 2016-aisiais pasirodęs jo albumas „Muzika – Lietuvai“, sukurtas kartu su kompozitoriumi Kipru Mašanausku ir įrašytas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, tapo vienu ambicingiausių atlikėjo karjeros projektų. Albumą lydėjo didieji koncertai šalies arenose su LVSO ir dirigentu Gintaru Rinkevičiumi, o vėliau – koncertinis turas po Lietuvą. Būtent tada gimė ir iki šiol Merūno koncertuose skambantis „Tas jausmas“.

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Puikaus žiūrovų įvertinimo sulaukė ir „Muzika – Lietuvai“ duetas su Aiste Smilgevičiūte. Merūnas šypsosi ir išduoda, kad duetas su dar viena nuostabaus balso savininke bus ir naujame albume. Kas ji? Kol kas – paslaptis.

Dainininkas iki koncertinio turo žada klausytojams pristatyti svarbiausius naujojo albumo kūrinius. Naujasis, su orkestru įrašytas Merūno albumas bus išleistas ir vinilo formatu.

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Koncertinis turas „Sielos balsas“: 12 03 – Anykščiai, 12 11 – Tauragė, 12 12 – Mažeikiai, 12 18 – Kretinga, 12 19 – Vilnius, 12 20 – Klaipėda, 12 22 – Telšiai, 12 26 – Kaunas, 12 27 – Alytus, 12 30 – Jonava, 12 31 – Marijampolė, 01 02 – Panevėžys, 01 07 – Biržai, 01 08 – Utena, 01 09 – Šiauliai, 01 15 – Kėdainiai, 01 16 – Šilutė, 01 22 – Rokiškis. Bilietus platina manobilietas.lt.

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