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TV3 naujienos > Žmonės

Parodė, kas dėjosi Merūno Vitulskio koncerte: akimirka griebia už širdies

2026-10-02 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 10:25
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Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas iš vieno žinomiausių Lietuvos solistų Merūno Vitulskio koncerto.

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas iš vieno žinomiausių Lietuvos solistų Merūno Vitulskio koncerto.

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Jis buvo paviešintas socialiniame tinkle „TikTok“.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Merūnas Vitulskis su šeima

Parodė, kas vyko Merūno koncerte

Jame galima matyti ant scenos stovintį atlikėją, itin jautriai atliekantį kūrinį „Jei tiki“. Akivaizdu, kad dainą vyras stipriai išjautė – dalį jos atliko užsimerkęs ir visiškai pasinėręs į muziką.

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Jautrią pasirodymo atmosferą dar labiau sustiprino gyvas muzikinis pritarimas. Už M. Vitulskio scenoje buvo galima išvysti muzikantus, tarp kurių – ir smuikininkai.

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@ka2snap

Praregėjimas toli, tos mintys neramios, pamiršti keliai namo... Merūnas Vitulskis. Kražių festivalis 2026

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♬ Originalus garsas - 💎 Таdas ᯓᡣ𐭩

Jų atliekamos partijos papildė solisto balsą ir kūriniui suteikė dar daugiau emocionalumo.

Vaizdo įraše dėmesį patraukia ir pasirodymo atmosfera – nors pati scena buvo pritemdyta, už atlikėjo sklido ryški rausva šviesa, persismelkianti pro sceną gaubiančius dūmus.

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