Parodė, kas dėjosi Merūno Vitulskio koncerte: akimirka griebia už širdies

Jis buvo paviešintas socialiniame tinkle „TikTok“.
Parodė, kas vyko Merūno koncerte
Jame galima matyti ant scenos stovintį atlikėją, itin jautriai atliekantį kūrinį „Jei tiki“. Akivaizdu, kad dainą vyras stipriai išjautė – dalį jos atliko užsimerkęs ir visiškai pasinėręs į muziką.
Jautrią pasirodymo atmosferą dar labiau sustiprino gyvas muzikinis pritarimas. Už M. Vitulskio scenoje buvo galima išvysti muzikantus, tarp kurių – ir smuikininkai.
@ka2snap
Praregėjimas toli, tos mintys neramios, pamiršti keliai namo... Merūnas Vitulskis. Kražių festivalis 2026REKLAMA♬ Originalus garsas - 💎 Таdas ᯓᡣ𐭩
Jų atliekamos partijos papildė solisto balsą ir kūriniui suteikė dar daugiau emocionalumo.
Vaizdo įraše dėmesį patraukia ir pasirodymo atmosfera – nors pati scena buvo pritemdyta, už atlikėjo sklido ryški rausva šviesa, persismelkianti pro sceną gaubiančius dūmus.
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