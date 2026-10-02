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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Metai po Jansono kalbos – Tapinas nepraleido progos: „Gal ir man reikėtų atsiųsti patarėją“

2026-10-02 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 11:00
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Prieš metus prezidento patarėjas Frederikas Jansonas atsidūrė dėmesio centre, kai atsiimdamas prezidentui skirtą padovanojimą sukėlė įtarimų, ar tik nebuvo padauginęs alkoholio. Šiais metais tame pačiame renginyje ir vėl apdovanotas šalies vadovas, tik šįkart ant scenos lipo kitas patarėjas. To pro akis nepraleido visuomenininkas Andrius Tapinas.

Andrius Tapinas. ELTA / Žygimantas Gedvila

Prieš metus prezidento patarėjas Frederikas Jansonas atsidūrė dėmesio centre, kai atsiimdamas prezidentui skirtą padovanojimą sukėlė įtarimų, ar tik nebuvo padauginęs alkoholio. Šiais metais tame pačiame renginyje ir vėl apdovanotas šalies vadovas, tik šįkart ant scenos lipo kitas patarėjas. To pro akis nepraleido visuomenininkas Andrius Tapinas.

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Ketvirtadienį, spalio 1 d., įvyko kasmetiniai naujienų portalo „Delfi“ apdovanojimai „Lietuvos įtakingiausieji“. Jų metų apdovanojami, skaitytojų ir elito nuomone, įtakingiausi politikai, verslininkai, visuomenininkai, sportininkai ir kitos asmenybės.

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Įtakingiausiu politiku ir vėl tapo prezidentas Gitanas Nausėda.

Kaip ir pernai, atsiimti apdovanojimo jis neatvyko, nors tądien buvo Lietuvoje. Prezidentūra atsiuntė jo patarėją ekonomikos klausimais Vaidą Augustinavičių.

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„Prezidentas mano, kad būti įtakingiausiu politiku nereiškia patikti visiems, tikroji lyderystė nėra apie galią valdyti, o apie gebėjimą išgirsti tyliausią balsą triukšmingiausioje salėje. Statulėlė liks prezidento kabinete ne kaip prisiminimas apie nuopelnus, o kaip įsipareigojimas už kiekvieną visuomenės narį“, – atsiidamas statulėlę sakė V. Augustinavičius.

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Jansono skandalas

Praėjusiais metais ant scenos lipo prezidento patarėjas komunikacijai Frederikas Jansonas, tačiau jo kalba sukėlė audrą. Žmonėms kilo klausimų, ar patarėjas nebuvo išgėręs.

Šių įtarimų jis sulaukė iš tame pačiame renginyje dalyvavusio visuomenininko A. Tapino.

Jis savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo F. Jansono kalba, atsiimant šalies vadovui skirtą apdovanojimą, bei teigė, kad patarėjas vos „apvertė liežuvį“.

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F. Jansono kalba apskriejo internetą, o frazė „Heavy is the crown“ tapo juokeliu.

Pats F. Jansonas tuo metu tvirtino, kad renginio metu prastai jautėsi ir sakė, jog gailisi ten pasirodęs.

Po kelių dienų apie situaciją prabilo G. Nausėda. Jis teigė paraginęs F. Jansoną nesirodyti viešuose renginiuose, jei šis prastai jaučiasi. 

„Mano žinia, kurią aš Frederikui perdaviau – jeigu jautiesi blogai, neik į renginius ir ypatingai tuos renginius, kurie yra vieši, nes tu atstovauji taip pat ir Prezidentūrai“, – 2025 m. spalio 5 d. portalui lrt.lt sakė G. Nausėda.

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Po to F. Jansonas apie du mėnesius nesirodė viešumoje ir nekomentavo Prezidentūros įvykių. Žurnalistams paklausus, kur jis, Prezidentūra nurodė, kad patarėjas buvo išėjęs atostogų.

Tapinas priminė istoriją

Šiemet įtakingiausio visuomenininko apdovanojimą gavo A. Tapinas. Atsiimdamas statulėlę jis nepraleido progos priminti pernykščio skandalo.

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A. Tapinas juokavo, kad eidamas į renginį daugiau galvojo ne apie tai, ką reikės pasakyti ant scenos, jei bus apdovanotas, bet ką atsiimti G. Nausėdos apdovanojimo atsiųs Prezidentūra. 

„Tikrai buvo intensyvi savaitė ir aš galvojau, gal ir man reikėtų atsiųsti patarėją, bet nusprendžiau nerizikuoti, nesinori, kad patarėjas per dvi minutes taptų įtakingesnis už tave patį“, – ironizavo jis.

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