Klišonis: ne mažiau kaip pusė pinigų atitenka popieriams, o ne rezultatui

„Labai gaila, kad, norėdami pasiekti vieną arba kitą tikslą, mes labai dažnai klimpstame procedūrose, popieriuose“, – Prezidentūroje penktadienį vykstančiame Regionų forume kalbėjo A. Klišonis.
Klimpstama biurokratijoje?
Anot jo, vienas iš pavyzdžių, kur susiduriama su biurokratija – priedangų įrengimas ir atnaujinimas.
Kiek anksčiau šį mėnesį Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30 mln. panaudota tik 3,7 mln. eurų, todėl savivalda atkreips dėmesį į per lėtą pinigų panaudojimo pinigų greitį.
„Šiandien, kai mes išgirstam premjero išsakytus pelnytus priekaištus dėl priedangoms panaudojamų lėšų, mes atsiduriame patys prieš save ir matome, kad norint įgyvendint tuos iššūkius, ne mažiau kaip pusė pinigų reikia skirti popieriams. Ar popieriai mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmones? Mano supratimu, ne“, – akcentavo A. Klišonis.
Anksčiau jis yra sakęs, jog dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių, kultūros centrų, mokyklų rūsiai, o siekiant jas sutvarkyti susiduriama su biurokratiniais keblumais.
Kaip sėkmingo greito veikimo pavyzdį A. Klišonis nurodė Vokietijos „Rheinmetall“ amunicijos gamyklą Radviliškio rajone, kuriai, pasak jo, buvo suteiktas „žalias koridorius“.
Prezidento iniciatyva vykstantis Regionų forumas organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir LSA.
Renginio pabaigoje numatoma pasirašyti Finansų ministerijos ir LSA memorandumą dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje.
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