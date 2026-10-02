Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Klišonis: ne mažiau kaip pusė pinigų atitenka popieriams, o ne rezultatui

2026-10-02 10:40 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 10:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

 Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.

Audrius Klišonis. ELTA / Dainius Labutis

 Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentas, Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.

REKLAMA
0

„Labai gaila, kad, norėdami pasiekti vieną arba kitą tikslą, mes labai dažnai klimpstame procedūrose, popieriuose“, – Prezidentūroje penktadienį vykstančiame Regionų forume kalbėjo A. Klišonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Klimpstama biurokratijoje?

Anot jo, vienas iš pavyzdžių, kur susiduriama su biurokratija – priedangų įrengimas ir atnaujinimas.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek anksčiau šį mėnesį Vyriausybės vadovas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad per pastaruosius dvejus metus priedangoms skirtų 30 mln. panaudota tik 3,7 mln. eurų, todėl savivalda atkreips dėmesį į per lėtą pinigų panaudojimo pinigų greitį.

REKLAMA

„Šiandien, kai mes išgirstam premjero išsakytus pelnytus priekaištus dėl priedangoms panaudojamų lėšų, mes atsiduriame patys prieš save ir matome, kad norint įgyvendint tuos iššūkius, ne mažiau kaip pusė pinigų reikia skirti popieriams. Ar popieriai mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmones? Mano supratimu, ne“, – akcentavo A. Klišonis.

Anksčiau jis yra sakęs, jog dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų rūsiai, taip pat viešųjų įstaigų rūsiai arba pusrūsiai, darželių, kultūros centrų, mokyklų rūsiai, o siekiant jas sutvarkyti susiduriama su biurokratiniais keblumais.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip sėkmingo greito veikimo pavyzdį A. Klišonis nurodė Vokietijos „Rheinmetall“ amunicijos gamyklą Radviliškio rajone, kuriai, pasak jo, buvo suteiktas „žalias koridorius“.

Prezidento iniciatyva vykstantis Regionų forumas organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir LSA.

Renginio pabaigoje numatoma pasirašyti Finansų ministerijos ir LSA memorandumą dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų