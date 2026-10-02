Viena klaida gali brangiai kainuoti – ekspertas perspėja vairuotojus prieš žiemą

Apie tai laidoje „Žalia rodyklė“ kalbėjo „Krown Lietuva“ plėtros vadovas Gintaras Kaulkėnas.
Anksčiau „Žiguliai“ ir kai kurie kiti automobilių modeliai, greitai rūdydavo. Ar antikorozinė danga padeda apsaugoti automobilio kėbulą ir važiuoklę?
Gintaras Kaulkėnas: Taip, pamenu laikus, kai padėdavome tėvams ir seneliams kiekvieną rudenį paruošti automobilius žiemai. Apversdavome juos ant šono ir padengdavome antikorozine danga.
Pirmiausia reikėtų paaiškinti, kas yra korozija. Tai aplinkos poveikis metalui, dėl kurio jis pamažu virsta rūdimis. Šio proceso visiškai sustabdyti neįmanoma, tačiau jį galima pristabdyti ir taip prailginti automobilio tarnavimo laiką.
Antikorozinė apsauga naujam ir naudotam automobiliui
Ar verta antikorozine danga padengti visai naują ar ki 10 metų naudotą automobilį?
Gintaras Kaulkėnas: Naujas arba šiek tiek naudotas automobilis, išvažiavęs į kelią, pradeda patirti sunkų gyvenimą. Metalines dalis veikia vanduo, žvyras, akmenukai ir žiemą naudojamos druskos, visa tai skatina koroziją. Koroziją galima pristabdyti naudojant skirtingas antikorozines dangas: kietas, plastiškas arba pagamintas alyvos pagrindu. Negalėčiau teigti, kad reikėtų rinktis tik vieną konkrečią dangą, nes automobilio kėbulas ir važiuoklė patiria įvairias apkrovas. Sujungimuose gali atsirasti mikroįtrūkimų, dažnai nematomose vietose, prasideda korozija.
Kai jau matome rūdis, korozijos procesas dažniausiai būna prasidėjęs gerokai anksčiau, todėl naujam automobiliui antikorozinė danga yra prevencinė priemonė, padedanti prailginti jo tarnavimo laiką. Naudoti automobiliai, net ir atvežti iš šiltų kraštų, nebūtinai yra apsaugoti nuo korozijos. Pavyzdžiui, automobilis galėjo būti naudojamas kalnuose, kur žiemą keliai barstomi druskomis, arba prie jūros, kur ore yra druskos, todėl automobilio būklę turėtų įvertinti specialistai.
Svarbu suprasti, kad antikorozinė danga nėra rūdžių šalinimas. Ji padeda pristabdyti koroziją, o sudėtyje esantys inhibitoriai šį procesą dar labiau lėtina. Alyvos pagrindu pagaminta danga gali prasiskverbti į smulkius įtrūkimus ir korozijos židinius, padengdama juos plona plėvele. Ji neleidžia prie metalo patekti vandeniui, druskoms ir orui, todėl korozija pristabdoma.
Ar gamyklinės antikorozinės apsaugos pakanka, ar papildoma danga reikalinga dėl mūsų regiono klimato? O gal pardavėjai to nedaro taupydami?
Gintaras Kaulkėnas: Nesakyčiau, kad gamyklinės antikorozinės apsaugos visada pakanka, korozijos požymiai gali pasirodyti jau po pirmos žiemos.
Į Lietuvą atkeliauja daug Azijoje pagamintų automobilių, deja ne su visais turime praktikos. Norvegijos, kurios klimatas panašus į mūsų, patirtis rodo, kad automobiliai be papildomos antikorozinės apsaugos su korozijos pasekmėmis gali susidurti jau po pirmos žiemos, todėl norvegai į šią apsaugą žiūri labai rimtai.
Visi automobilių gamintojai gamybos metu naudoja tam tikrą antikorozinę apsaugą, tačiau ji ne visada pritaikyta mūsų klimato sąlygoms. Papildoma antikorozinė apsauga gali padėti išsaugoti automobilio vertę. Po kelerių metų, parduodant automobilį, tai gali būti privalumas, ypač jei turite antikorozinio padengimo sertifikatą.
Investicija į antikorozinę apsaugą
Žmonės skirtingai vertina automobilio priežiūrą: vieni nori jį išsaugoti ilgesniam laikui, kiti automobilį nuomojasi ar planuoja greitai parduoti. Ar verta investuoti į antikorozinę apsaugą ir kiek tai kainuoja?
Gintaras Kaulkėnas: Kietos dangos, sudarančios storesnį apsauginį sluoksnį, vidutinės klasės automobiliui kainuoja apie 600–700 eurų. Alyvos pagrindu pagaminta danga kainuoja apie 280–300 eurų, todėl tai yra sąlyginai nedidelė investicija.
Kieta danga tarnauja ilgiau, todėl jos pakartotinai dengti gali prireikti tik po ilgesnio laiko. Alyvos pagrindu pagamintą dangą rekomenduojama atnaujinti maždaug po metų, tačiau pakartotinis padengimas kainuoja mažiau. Svarbu žinoti, kad barjerinė danga turi būti dengiama ant idealiai švaraus paviršiaus, kuriame nėra korozijos židinių. Jei automobilis jau turi nepastebimų rūdžių, tokia danga gali būti netinkama.
Ar naujam automobiliui tinka tiek kieta, tiek alyvos pagrindu pagaminta antikorozinė danga?
Gintaras Kaulkėnas: Taip, naują automobilį galima dengti tiek kieta, tiek alyvos pagrindu pagaminta danga. Tačiau jei automobiliu planuojate važiuoti tik dvejus metus, nebūtina investuoti 600–700 eurų. Galima rinktis apie 300 eurų kainuojančią alyvos pagrindo dangą, tai yra investicija į automobilio vertės išsaugojimą.
Anksčiau automobilių dugnas, slenksčiai ir kitos ertmės būdavo dengiami įvairiomis apsauginėmis priemonėmis. Ar šiandien reikia papildomai apsaugoti automobilio dugną ir ertmes? Ar būtina dengti ir kėbulą?
Gintaras Kaulkėnas: Kėbulo išorė paprastai nedengiama antikorozine danga. Dažniausiai atliekamas visas automobilio arba tik dugno dengimas. Visas automobilis dažniausiai dengiamas pirmą kartą ir pakartotinai dengiant alyvos pagrindo danga. Kadangi važiuojant ši danga šiek tiek nusiplauna, po pirmųjų metų rekomenduojama papildomai padengti dugną.
Dengiant automobilį kelerius metus iš eilės, susiformuoja pakankamas antikorozinės dangos sluoksnis, todėl vėliau papildomai dengti gali nebereikėti. Barjerinė danga gali būti veiksminga, jei tinkamai padengiama ant švaraus automobilio, tačiau jeigu ji užtepama ant rūdžių, korozija gali dar labiau plisti po danga.
Ar laikant automobilį šiltame garaže po važiavimo šaltyje ir druskose, korozija gali dar labiau paspartėti?
Gintaras Kaulkėnas: Atėjus pavasariui, prieš pakartotinį automobilio padengimą svarbu pašalinti susikaupusią druską. Mes atliekame druskų šalinimą naudodami specialius preparatus, kurie pašalina druskas iš kėbulo ertmių, važiuoklės dalių ir kitų vietų. Druska ir toliau daro žalą, todėl šios priemonės padeda bent iš dalies neutralizuoti jos poveikį prieš pakartotinį antikorozinį padengimą.
Ar pavasarį nepakanka nuplauti automobilį, kad pasišalintų susikaupusi druska?
Gintaras Kaulkėnas: Po žiemos verta atkreipti dėmesį į vairuotojo vietos kilimėlį, dažnai ant jo matyti baltos druskos nuosėdos. Tam naudojama speciali priemonė, kuri ištirpina druską. Nuvalius paviršių šlapia servetėle druskos nelieka.
Ar antikorozinė apsauga taikoma ne tik lengviesiems automobiliams, bet ir sunkvežimiams, autobusams bei kitoms transporto priemonėms?
Gintaras Kaulkėnas: Antikorozine danga galima purkšti ne tik lengvuosius automobilius, bet ir sunkvežimius, autobusus, įvairią kėlimo techniką bei autokrautuvus, kurie dirba, pavyzdžiui, prie trąšų. Ši paslauga vis dažniau teikiama ir elektromobiliams. Alyvos pagrindu pagaminta danga yra geras dielektrikas, todėl ją galima naudoti elektromobilių apsaugai.
Antikorozinės apsaugos įtaka automobilio saugumui
Kodėl anksčiau žmonės taip rūpinosi automobilio apsauga ir ar šiandien vis dar verta saugoti automobilį nuo korozijos, net jei jį planuojame turėti ne visą gyvenimą?
Gintaras Kaulkėnas: Papildoma antikorozinė apsauga padeda išsaugoti ne tik automobilio vertę, bet ir vairuotojo saugumą. Stipriai korozijos pažeistos automobilio dalys praranda tvirtumą ir atsparumą smūgiams, todėl gali kilti įvairių pavojų.
Esu savo akimis matęs tokių atvejų: kolegos nusipirkdavo išoriškai neblogą automobilį, bet vėliau paaiškėdavo, kad dėl rūdžių jo nebėra prie ko virinti. Gal antikorozinė danga būtų padėjusi automobiliui išsilaikyti ilgiau?
Gintaras Kaulkėnas: Jeigu automobilis stipriai surūdijęs, pirmiausia reikia pašalinti koroziją ir atlikti remonto darbus. Tik tada galima dengti antikorozine danga, kurios pasirinkimas priklauso nuo savininko.
Taip pat naudojant vienokią ar kitokią technologiją, pats proceso atlikimo laikas skiriasi. Proceso trukmė priklauso nuo pasirinktos technologijos. Alyvos pagrindo danga padengiama greitai: visas automobilis per maždaug dvi valandas, o dugnas iki pusantros valandos. Naudojant barjerinę dangą, automobilį reikia kruopščiai nuplauti, išdžiovinti, nusausinti, padengti rūdžių surišėju ir dar kartą nusausinti. Toks procesas gali užtrukti kelias dienas.
Dangų atnaujinimas ir pašalinimas atliekant remontą
Ar antikorozinę dangą reikia atnaujinti kasmet? Ar per stora danga gali trukdyti atlikti automobilio remonto darbus?
Gintaras Kaulkėnas: Šiuo atveju kalbama apie barjerines dangas. Alyvos pagrindu pagamintą dangą, prireikus atlikti remontą, pašalinti labai paprasta. Ją galima nuplauti karšto vandens aukšto slėgio plovimo įrenginiu, naudojant minimaliai chemijos. Atlikus remonto darbus, automobilį galima vėl padengti ir apsaugoti važiuoklės bei kitas dalis. Kiekvienas gali pasirinkti jam tinkamą apsaugos būdą, tačiau automobilį saugoti tikrai verta.
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