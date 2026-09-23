Merūnas Vitulskis prabilo apie naujus vėjus: „Iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti...“

Naują sezoną spektaklis pasitinka vėl leisdamasis į kelionę po didesnes ir mažesnes scenas ir jau ne kaip intriguojanti naujiena, o kaip reiškinys, nuaidintis per Lietuvą puikiais atsiliepimais, bičiuliams perpasakotomis istorijomis ir akimirkomis, kuriose ne vienas atpažįsta save. Ir tai, ko gero, yra pats tikriausias sėkmės matas.
Nustebino populiarumas tarp moterų
„Iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti, kad „Tik nesakyk žmonai“ sukurta labiau vyrams – juk pradžioje buvo akcentuojamas garažas kaip savotiška vyriška teritorija, vieta atviriems pokalbiams, nutylėjimams ir toms mintims, kurių galbūt geriau neišsakyti namuose. Tačiau naują sezoną spektaklis pradeda su vis aiškesne žinia: šią istoriją savaip atrado ir moterys. Ir, jei atvirai, tai net nėra netikėta.
Nes po komišku pavadinimu slypi ne vien vyriškų paslapčių tema. Jau nuo pat pradžių spektaklis buvo pristatomas kaip šilta, komiška ir kartu melancholiška istorija apie vyrų draugystę, santykius, vidutinio amžiaus krizę, laisvės troškimą. Vyrai tai patiria savo kailiu, o jų žmonoms kyla smalsumas – kodėl garažuose kartais būna „šilčiau“ nei namie?
Mes juk gerai žinome, ką reiškia būti santykiuose, bandyti susikalbėti ar tylėti tada, kai reikėjo kalbėti, kiekvienas esame ieškoję būdų išsaugoti save kasdienybės rutinoje. Tuo tarpu mūsų moterims svarbu bent akies krašteliu įžengti į uždraustą teritoriją ir pamatyti, kas ten iš tiesų vyksta“, – po metų „Tik nesakyk žmonai“ gastrolių įspūdžiais dalinasi M.Vitulskis.
„Būtent todėl šią teatro komediją šiandien galima vadinti kur kas universalesniu spektakliu, nei galėjo atrodyti pradžioje. Tai nėra vyrus ir moteris supriešinantis pasakojimas. Priešingai – komedija apie tai, kaip dažnai vieni kitus mylėdami vis tiek iki galo nepasakome, ką iš tikrųjų jaučiame. Ir būtent čia šį spektaklį labai tiksliai perskaito moterų auditorija. Jos rodomą istoriją priima ne mažiau jautriai. Atpažįsta ne tik savo vyrus, bet ir santykių dinamiką, nutylėjimus, norą grįžti namo geresniems, tą sudėtingą kasdienį bandymą vienam kitą suprasti“, – sako organizatoriai.
Kai spektaklis tik buvo pristatomas, daug dėmesio sulaukė ir pats aktorių duetas – Merūnas Vitulskis bei Marius Repšys, kurių susitikimas vienoje scenoje atrodė netikėtas ir intriguojantis, o kūrėjai neslėpė stebėjęsi, kaip natūraliai jų tandemas „sulipo“ scenoje. Tačiau ilgainiui paaiškėjo, kad publika ovacijų negaili tada, kai scenoje atpažįsta save ir paprastas, kasdieniškas situacijas, pateiktas su skaniu humoru.
Vadina savotiška terapija
„Man atrodo, viena gražiausių šio spektaklio sėkmės paslapčių yra ta, kad po jo žmonės išeina kalbėdamiesi. Vyrams jis leidžia pasijuokti iš savęs, o moterims – suprasti, kodėl kartais dalykai vyksta taip, kaip vyksta. Ir tada tas juokas tampa ne tik puikiu laiko praleidimu, bet ir savotiška terapija,“ – atvirauja Marius Repšys.
„Šiandien „Tik nesakyk žmonai“ sėkmė matuojama nebe tik pilnomis salėmis žiūrovų. Vieniems tai komedija apie draugystę, kitiems – apie santykių paradoksus, tretiems – apie tai, kaip visi kartais ieškome vietos, kur galėtume bent trumpam būti visiškai savimi. Todėl vėl į kelionę ši teatro komedija leidžiasi ne tik dėl savo gražios misijos, bet ir dėl daugybės žmonių prašymų apsilankyti darkart ir atsivesti savo artimuosius, draugus. Visai gali būti, kad tai, ko nedrįstame pasakyti savo antrai pusei, čia sugebame parodyti Merūno bei Mariaus puikios vaidybos dėka“, - sako organizatoriai.
M.Repšys su M.Vitulskiu spektaklyje tampa Dareliu ir Marčiumi. Vyrukai susitinka Darelio garaže – tai jų pabėgimo vieta nuo šeimos ir kasdienybės. Palaikomi alaus ir tylos, vyrai pradeda simbolinę „techninę apžiūrą“: aptaria darbus, savo draugystę ir hobius. Marčius tradiciškai atsiveria apie problemas savo ir ilgametės draugės santykiuose. Darelis taip pat išgyvena emocinį atsiribojimą nuo šeimos, ką dar labiau paaštrina netikėta naujiena apie persikraustymą į Gdanską. Kol dar nevėlu, abu nusprendžia įgyvendinti ilgai brandintą svajonę – plaustu perplaukti Lietuvos upes. Tik ar šis „pabėgimas“ padės rasti balansą tarp šeimos, draugystės ir vyriškų svajonių.
Pirmieji naujojo sezono „Tik nesakyk žmonai“ pasirodymai skelbiami interneto svetainėje tiknesakykzmonai.lt, datų bus ir daugiau, o bilietus jau galima įsigyti kakava.lt.
- Spalio 1 d. – Vilkaviškio kultūros centre (spektaklis perkeltas iš balandžio 10)
- Spalio 8 d. – Telšių kultūros centre (spektaklis perkeltas iš 03.23)
- Spalio 10 d. – Kauno „Girstutyje“
- Spalio 28 d. – Marijampolės kultūros centras (spektaklis perkeltas iš 04.01)
- Lapkričio 24 d. – Mažeikių kultūros centras (spektaklis perkeltas iš 04.14)
- Sausio 28 d. – Tauragės kultūros centras
- Sausio 31 d. – Kauno kultūros centras
- Vasario 19 d. – Utenos kultūros centras
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