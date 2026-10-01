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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Merūno Vitulskio – džiugi žinia

2026-10-01 12:25 / šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Pranešimas spaudai / aut.
2026-10-01 12:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Po keliolikos metų pertraukos į sceną sugrįžtanti grupė „Kastaneda“ skelbia dar tris lapkričio 14 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančio koncerto svečius. Prie legendinės grupės vienam vakarui prisijungs Vaidas Baumila, Merūnas Vitulskis ir Goda Alijeva – atlikėjai, kuriuos su grupe sieja ne vienerius metus trunkančios muzikinės istorijos.

Po keliolikos metų pertraukos į sceną sugrįžtanti grupė „Kastaneda“ skelbia dar tris lapkričio 14 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vyksiančio koncerto svečius. Prie legendinės grupės vienam vakarui prisijungs Vaidas Baumila, Merūnas Vitulskis ir Goda Alijeva – atlikėjai, kuriuos su grupe sieja ne vienerius metus trunkančios muzikinės istorijos.

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Bene netikėčiausia iš jų – vieną garsiausių grupės dainų „Myliu“ jau dvidešimt metų atliekančio Vaido Baumilos. Dainininkas prisipažįsta – jo santykis su „Kastaneda“ ne visada buvo toks šiltas.

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Džiugi žinia

„Jeigu atvirai, paauglystėje „Kastanedos“ muzikos aš tiesiog nekenčiau – maniau, kad jie tyčiojasi iš mano tuo metu itin mylimo hiphopo. Pamenu, mano klasiokė Giedrė buvo didelė grupės gerbėja ir per pertraukas klasėje klausydavosi jų dainų, o aš jas nuolat išjungdavau. Galiausiai patekau į realybės šou „Dangus“ ir pirma daina, kurią man davė sudainuoti, buvo „Myliu“. Galvojau, kad sprogsiu iš pykčio“, – su šypsena prisimena Vaidas.

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Tačiau su laiku atlikėjo santykis su kūriniu visiškai pasikeitė.

„Šią dainą dainuoju jau dvidešimt metų, tai pakeitė mano nuomonę tiek apie ją, tiek apie pačią grupę. Supratau, kad įvairi muzika patinka įvairiems žmonėms, negali teisti to, kas kitiems svarbu. Dabar šią dainą dainuoju su pasididžiavimu“, – sako jis.

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„Kastaneda“ dainą „Myliu“ pristatė dar 2002-aisiais, o 2005 m. ji naują gyvenimą pradėjo televizijos projekte „Dangus“.

„Čia, matyt, kaip ringe išsispręs klausimas, kam iš tikrųjų priklauso daina „Myliu“, – juokauja grupės „Kastaneda“ narys Lukas Pačkauskas. – Ši daina gyvuoja jau daugybę metų ir Vaido dėka žmonės ją girdi daug dažniau. Tai, kad galiausiai atliksime šią dainą kartu, bus labai simboliška – taip pagerbsime ir šviesaus atminimo šios dainos autorių Kipišą, kuris buvo visų „Kastanedos“ superhitų autorius.“

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Prie koncerto prisijungianti dainininkė Goda Alijeva pasakoja, kad „Kastaneda“ pirmiausia primena jaunystę, o vėliau grupės muzikinė istorija persipynė ir su jos pačios karjera.

„Kastaneda“ buvo mano jaunystės grojaraščio dalis – jų dainų klausėmės visi, jos dažnai skambėdavo per radiją. Vėliau su Luku turėjome duetą, ne viena mūsų daina karaliavo topuose, darėme net turą po Lietuvą – tai buvo tikrai labai smagus projektas“, – prisimena G. Alijeva.

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L. Pačkauskas atskleidžia, kad būtent grupės gerbėjų noras dar kartą išvysti buvusį duetą paskatino pakviesti atlikėją į areną.

„Tai buvo labai spontaniškai gimęs, net truputį humoristinis duetas. Apdainuodavome įvairias gyvenimo aktualijas, jas pašiepdavome, iš esmės tuomet į gyvenimą žiūrėjome per juoką. Mūsų daina „Nieko nežinau“ tapo hitu, o šiandien labai malonu buvo išgirsti klausytojų norą šį duetą vėl išgirsti gyvai“, – sako jis.

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Dar vienas būsimo šou svečias – Merūnas Vitulskis, puikiai prisimenantis pačią „Kastanedos“ istorijos pradžią.

„Labai gerai atsimenu pirmuosius festivalius ir apdovanojimus – „Kastaneda“ į mūsų šou verslo pasaulį atėjo kaip uraganas. Tuo metu tai buvo kažkas naujo ir netikėto – meksikietiškas regio ir repo mišinys. Revoliucinis momentas buvo tas, kai jie sudainavo „Laikas“ kartu su Virgilijumi Noreika. Atsimenu, mano geriausias draugas šią dainą persirašė iš vienos kasetės į kitą ir mes, važiuodami į Novaraisčio draustinį – tuo metu buvau atsidavęs ornitologas – sukome ją visą kelią“, – pasakoja M. Vitulskis.

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Bėgant metams atlikėjų keliai ne kartą susitiko koncertuose, filmavimuose ir įrašuose, o L. Pačkauską su M. Vitulskiu sieja ne tik artima draugystė, bet kartu atliekama legendinė daina.

„Būtų sunku įsivaizduoti mūsų areninį pasirodymą be kūrinio „Laikas“, o Merūnas yra ne tik labai geras bičiulis – jis yra žmogus, su kuriuo šį kūrinį atliekame jau daugybę metų“, – sako L. Pačkauskas.

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Vienintelis grupės „Kastaneda“ sugrįžimo koncertas įvyks lapkričio 14 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina bilietai.lt.

Grupė žada ne tik nostalgiją, bet ir įspūdingą šou su įspūdinga scenografija, gyvu skambesiu, netikėtais duetais, moderniais garso bei vaizdo sprendimais ir kūriniai, kurie kadaise lydėjo kone kiekvieną jų koncertą: „Sombrero“, „Myliu“, „Vakar vakare“, „Truputį laimės“, „Kelyje Vilnius – Kaunas“, „Mūsų fiestos“, „Pavasaris viską pakeis“, „Vasarą įsimylėjau“, „Nesiparink“, „Laikas“, „Viskas ko reikia“ ir daugybė kitų kūrinių vienam vakarui vėl sugrąžins publiką į laikus, kai „Kastaneda“ buvo viena mylimiausių vakarėlių grupių Lietuvoje.

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