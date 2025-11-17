Iš Kastyčio Kerbedžio – netikėta nauja žinia

„Dar vaikystėje lankiau smuiko pamokas ir iki šiol jaučiu ypatingus sentimentus šiam instrumentui“,- sako Kastytis – „Smuikas visada turėjo tam tikro magiškumo, todėl bendras kūrybinis susijungimas su „Electric Ladies“ man asmeniškai reikšmingas momentas.“
Merginos neslepia nekantrumo – jos džiaugiasi galimybe pasirodyti vienoje scenoje su maestro Kastyčiu Kerbedžiu ir žada žiūrovams ypatingą pasirodymą. „Electric Ladies“ intensyviai ruošia išskirtinę, specialiai šiems koncertams pritaikytą programą, kurioje žiūrovų lauks netikėti muzikos sprendimai ir drąsūs aranžuočių vingiai. Talentingos muzikantės sukurs įspūdingą įžangą didžiajam vakaro šou, sukurdamos ypatingą atmosferą, rašoma spaudos pranešime.
Trio išskirtinumą kuria jų profesionalumas, sceninė patirtis ir gebėjimas sujungti klasikinį meistriškumą su šiuolaikine atlikimo maniera. Kiekviena grupės narė – savo srities virtuozė, o kartu jos sukuria precizišką ir emocingą muzikinį atlikimą, kuris jau pelnė žiūrovų simpatijas visoje Lietuvoje.
„Mums didelė garbė prisijungti prie tokios ryškios Lietuvos muzikos legendos. Atsakingai ruošiamės ir tikimės , kad mūsų elektrinių smuikų energija užkurs publiką, o mes galėsime įnešti dar daugiau muzikos magijos,” – teigia „Electric Ladies“.
Primename, kad turas „Toks vienintelis“ vyks didžiausiose Lietuvos arenose:
- 12.06 Šiaulių arena
- 12.13 Twinsbet arena
- 12.20 Žalgirio arena
- 12.25 Kalnapilio arena
- 12.30 Švyturio arena
Bilietus platina Bilietai.lt.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!