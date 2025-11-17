 
TV3 naujienos > Žmonės

Iš Kastyčio Kerbedžio – netikėta nauja žinia

2025-11-17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 09:55

Legendinis atlikėjas Kastytis Kerbedis savo artėjančiam koncertų turui paruošė ypatingą staigmeną – prie jo prisijungs smuikininkių trio „Electric Ladies“. Šis merginių kolektyvas, garsėjantis užburiančiais pasirodymais, į sceną įneš dar daugiau elegancijos ir žavesio didžiųjų miestų – Vilniaus ir Kauno – arenose.

K. Kerbedis (Fotobankas)
3

2

„Dar vaikystėje lankiau smuiko pamokas ir iki šiol jaučiu ypatingus sentimentus šiam instrumentui“,- sako Kastytis – „Smuikas visada turėjo tam tikro magiškumo, todėl bendras kūrybinis susijungimas su „Electric Ladies“ man asmeniškai reikšmingas momentas.“

Prie Kastyčio Kerbedžio jungiasi „Electric Ladies"
Merginos neslepia nekantrumo – jos džiaugiasi galimybe pasirodyti vienoje scenoje su maestro Kastyčiu Kerbedžiu ir žada žiūrovams ypatingą pasirodymą. „Electric Ladies“ intensyviai ruošia išskirtinę, specialiai šiems koncertams pritaikytą programą, kurioje žiūrovų lauks netikėti muzikos sprendimai ir drąsūs aranžuočių vingiai. Talentingos muzikantės sukurs įspūdingą įžangą didžiajam vakaro šou, sukurdamos ypatingą atmosferą, rašoma spaudos pranešime.

Trio išskirtinumą kuria jų profesionalumas, sceninė patirtis ir gebėjimas sujungti klasikinį meistriškumą su šiuolaikine atlikimo maniera. Kiekviena grupės narė – savo srities virtuozė, o kartu jos sukuria precizišką ir emocingą muzikinį atlikimą, kuris jau pelnė žiūrovų simpatijas visoje Lietuvoje.

„Mums didelė garbė prisijungti prie tokios ryškios Lietuvos muzikos legendos. Atsakingai ruošiamės ir tikimės , kad mūsų elektrinių smuikų energija užkurs publiką, o mes galėsime įnešti dar daugiau muzikos magijos,” – teigia „Electric Ladies“.

Primename, kad turas „Toks vienintelis“ vyks didžiausiose Lietuvos arenose:

  • 12.06 Šiaulių arena
  • 12.13 Twinsbet arena
  • 12.20 Žalgirio arena
  • 12.25 Kalnapilio arena
  • 12.30 Švyturio arena

Bilietus platina Bilietai.lt.

