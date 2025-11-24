Iš Jurgos Vernickės – jautrus kreipimasis į vyrą Nerijų: „Netikėjau meile iš pirmo žvilgsnio“

Socialiniame tinkle „Instagram“ Jurga paviešino įrašą, juo sutiko pasidalyti su naujienų portalu tv3.lt.
Jurga Vernickė paviešino atvirą laišką
Jautriame moters įraše – ne tik žavi judviejų nuotrauka iš Venecijos, bet ir kreipimasis į mylimąjį.
„Lygiai prieš ketverius metus mes pirmą kartą susitikome. Netikėjau meile iš pirmo žvilgsnio, nes maniau, kad tam, jog pamiltum žmogų, turi jį labai gerai pažinti. Tačiau kai atsivėrė lifto durys ir pamačiau Tave su glėbiu rožių, manyje įsijungė visa Mendelejevo lentelė ir supratau, jog man šakės. Kad nepamatytum mano veide šitos būsenos, apsisukau ir bandžiau pabėgti.
Bet Tu švelniai pagavai mane už rankos ir paklausei: „Kur bėgi?!“ Ir taip laikai mane už rankos iki šiol. Kai tiesiog einame miestu. Kai stovime prie kasos ir laukiame, kol pardavėja suskaičiuos prekes. Kai būna siautulingai linksma ir darome visokias nesąmones, kvatodami iki ašarų.
Kai būna sunku, bet žinau, kad galiu įveikti viską, nes nesu viena. Kai, kaip princas atjojai ant žirgo, pasipiršai man artimiausių žmonių akivaizdoje Vilniaus centre. Kai davėme santuokos įžadus ir tapome vyru ir žmona. Ir aš tikiu, Nerijau, kad ir kas benutiktų, visada jausiu Tavo tvirtą, bet švelnią ranką, kuri laikys mane ir ves pirmyn....“ – socialiniame tinkle rašė J. Vernickė.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar gegužės mėnesį pora atšoko savo vestuves, liepą oficialiai įteisino santuoką, o rugsėjį leidosi į nepamirštamą povestuvinę kelionę Italijoje.
Kiek anksčiau kalbėdama su naujienų portalu tv3.lt Jurga atskleidė, kas pasikeitė po vestuvių.
„Maniau, kad nei sužadėtuvės, nei vestuvės nieko nekeičia – arba santykiai yra geri, arba jiems trūksta pilnavertiškumo. Bet susižadėjusi su Nerijumi pajaučiau kažkokį kitokį jausmą – tikrumo, pasitikėjimo. O vestuvės tik dar labiau viską įtvirtino. Kartu esame jau keturis metus, tad tikrai spėjome vienas kitą pažinti, suderinti tam tikrus dalykus, kurie leidžia mėgautis buvimu kartu“, – savo mintimis dalijosi moteris.
Jurga įsitikinusi, kad santykiai – tai tarsi investicija, į kurią kasdien reikia įdėti pastangų, nes priešingu atveju jie greitai gali „bankrutuoti“. Pasak moters, tokiu požiūriu vadovaujasi ir juodu su vyru.
„Mums tai visai neblogai sekasi. Santykiai – kiekvienos dienos darbas. Be to, svarbu būti kūrybiškam, kad nepasivytų rutina. Visada yra būdų, kaip to išvengti. Manau, kad būtent tie mūsų šėliojimai ir romantika padeda santykiams neapdulkėti“, – kalbėjo J. Vernickė.
