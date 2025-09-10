Iš Jono Sakalausko ir jo mylimosios Emilijos Finagėjevaitės – džiugi žinia

Jau spalio 5 dieną Vilniuje, „Compensa“ koncertų salė taps žvaigždėta pasaka, kurioje profesionalūs artistai kvies kiekvieną žiūrovą patirti ne tik muziką, bet ir tikrą emocinę kelionę – reginį, rašoma pranešime spaudai.
O lapkričio 21 dieną Palangoje šis nuostabus miuziklas sugrįš, kad dar daugiau šeimų galėtų pajusti jo magišką žavesį.
Ši pasaka scenoje – ne tik muzika, judesys ir vaidyba. Tai autentiška istorija, kurios kiekviena scena tarsi gyva tapyba: įspūdinga scenografija, šviesų instaliacijos, originalūs kostiumai ir stiprūs artistų balsai sujungs žiūrovus į vieną bendrą emocinę kelionę. Originali muzika, sukurta talentingo autoriaus ir miuziklo kūrėjo Jono Sakalausko, padės išgyventi kiekvieną personažo jausmą – nuo džiaugsmo iki melancholijos, nuo smalsumo iki susižavėjimo.
Šiuo metu Jonas Sakalauskas ir Emilija Finagėjevaitė dovanoja visiems žiūrovams specialią dainą iš miuziklo – „Mažas mažasis“, kurią jau galite rasti „YouTube“ platformoje:
Tai kvietimas į pasaką, kuri įkvepia svajoti!
Nepraleiskite progos patirti šios unikalios, neįtikėtinai magiškos kelionės gyvai – tai miuziklas, kuris paliečia širdis, sujungia kartas ir suteikia polėkio mylėti.
