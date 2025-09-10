Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Jono Sakalausko ir jo mylimosios Emilijos Finagėjevaitės – džiugi žinia

2025-09-10 20:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 20:02

Balandžio mėnesį Lietuvoje debiutavęs miuziklas „Mažasis princas“ jau spėjo sužavėti publiką ir tapti tikra kultūrine sensacija. Šį rudenį artistai grįžta į sceną, žadėdami dar įspūdingesnę kelionę po pasakos ir muzikos magiją.

Jonas Sakalauskas su mylimąja (nuotr. BNS)
5

Balandžio mėnesį Lietuvoje debiutavęs miuziklas „Mažasis princas" jau spėjo sužavėti publiką ir tapti tikra kultūrine sensacija. Šį rudenį artistai grįžta į sceną, žadėdami dar įspūdingesnę kelionę po pasakos ir muzikos magiją.

0

Jau spalio 5 dieną Vilniuje, „Compensa“ koncertų salė taps žvaigždėta pasaka, kurioje profesionalūs artistai kvies kiekvieną žiūrovą patirti ne tik muziką, bet ir tikrą emocinę kelionę – reginį, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mažasis princas“ grįžta į sceną su oficialiu vaizdo klipu ir daina „Mažas mažasis“
FOTOGALERIJA. „Mažasis princas“ grįžta į sceną su oficialiu vaizdo klipu ir daina „Mažas mažasis“

O lapkričio 21 dieną Palangoje šis nuostabus miuziklas sugrįš, kad dar daugiau šeimų galėtų pajusti jo magišką žavesį.

Ši pasaka scenoje – ne tik muzika, judesys ir vaidyba. Tai autentiška istorija, kurios kiekviena scena tarsi gyva tapyba: įspūdinga scenografija, šviesų instaliacijos, originalūs kostiumai ir stiprūs artistų balsai sujungs žiūrovus į vieną bendrą emocinę kelionę. Originali muzika, sukurta talentingo autoriaus ir miuziklo kūrėjo Jono Sakalausko, padės išgyventi kiekvieną personažo jausmą – nuo džiaugsmo iki melancholijos, nuo smalsumo iki susižavėjimo.

Šiuo metu Jonas Sakalauskas ir Emilija Finagėjevaitė dovanoja visiems žiūrovams specialią dainą iš miuziklo – „Mažas mažasis“, kurią jau galite rasti „YouTube“ platformoje:

Tai kvietimas į pasaką, kuri įkvepia svajoti!

Nepraleiskite progos patirti šios unikalios, neįtikėtinai magiškos kelionės gyvai – tai miuziklas, kuris paliečia širdis, sujungia kartas ir suteikia polėkio mylėti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

