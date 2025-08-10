Į teatrą kviečia visus „benzingalvius“ – legendinę dramą suvaidino keturračiai aktoriai

Neįprastas nemirtingo Šekspyro kūrinio pastatymas pritraukė šimtus žiūrovų.
Nuo karjero skardžio, skambant dramatiškai muzikai, krenta lengvasis automobilis. Tai ne šiaip automobilis, o garsiosios dramos aktorius.
Į improvizuotą sceną įvažiuoja raudonas pikapas. Šis „Ford“ markės automobilis – ne kas kita, o legendinė Džuljeta iš Williamo Šekspyro tragedijos. Jos ir Romeo tragediją stebi šimtai susidomėjusių žiūrovų.
Organizatoriai sako, kad automobilius konkretiems vaidmenims rinkosi intuityviai.
„Kai pamatėme šį mažą raudoną visureigį tarp visų tų didelių ekskavatorių, pajutome iškart – „tai galėtų būti Džuljeta“. O kai pamatėme tokį labai pasipūtusį puspriekabį, jis mums iškart tapo Pariu“, – pasakojo „Kinoteater“ bendraįkūrėjas Paavo Piik.
Žiūrovai neįprastą pastatymą įvertino labai palankiai:
„Turiu pasakyti, kad ėjau tikėdamasi kažko kvailo, bet buvo tikrai gerai. Man labai patiko.“
Iš viso Montekių ir Kapulečių – arba, tiksliau sakant, „Motoretti“ ir „Carburetti“ – šeimų nesantaiką įkūnijo 16 transporto priemonių vairuotojai.
