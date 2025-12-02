 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Irūna Puzaraitė pateko į itin nepavydėtiną situaciją: į pagalbą atskubėjo 3 artimi žmonės

2025-12-02 16:35 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 16:35

Pirmadienio popietę dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepononienė pateko į nemalonų incidentą. Bandant pasiekti Ukmergės rajone esantį dvarą , kur buvo filmuojama naujametinė laida, kelionė iš Marijampolės virto tikru išbandymu. Prastos sąlygos kelyje privertė automobilį pakliūti į pavojingą situaciją, o vairuotoja šalikelėje praleido ilgas valandas.

Pirmadienio popietę dainininkė Irūna Puzaraitė-Čepononienė pateko į nemalonų incidentą. Bandant pasiekti Ukmergės rajone esantį dvarą , kur buvo filmuojama naujametinė laida, kelionė iš Marijampolės virto tikru išbandymu. Prastos sąlygos kelyje privertė automobilį pakliūti į pavojingą situaciją, o vairuotoja šalikelėje praleido ilgas valandas.

REKLAMA
8

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį I. Puzaraitė-Čepononienė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašais, kuriuose jos automobilis – užkeltas ant tralo.

REKLAMA
REKLAMA

Irūna Puzaraitė-Čepononienė
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Irūna Puzaraitė-Čepononienė

Nieko blogo neįtarė

Kaip teigė atlikėja, incidentas įvyko tarp Marijampolės ir Kauno.

Portalui tv3.lt Irūna papasakojo, kad padangos buvo neseniai pakeistos ir specialistai tikino, kad jomis dar galima saugiai važinėti, todėl moteris nieko blogo neįtarė.

REKLAMA

„Pasikeičiau padangas į žiemines, jas turėjau jau porą metų. Viskas buvo gerai. Žinojau, kad tai jau paskutinis sezonas, bet specialistai patikino, kad dar galiu važiuoti. Išvažiavau į Naujųjų metų filmavimą, ir važiuojant lygiu keliu išmetė pranešimą, kad mažas padangų slėgis. Pavažiavau kelias minutes ir ji sprogo“, – kalbėjo moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Nerimas dėl sūnaus

Kartu su Irūna buvo ir jos sūnus. Nei vienas iš jų nenukentėjo, tačiau, anot moteris, streso netrūko.

„Tikrai buvo streso, bet vaikas mažiau spėjo sureaguoti. Man buvo nemaloniau, ypač, kai pamačiau, kad iš rato rūksta dūmai. Man taip pirmą kartą. Visiems skambinau, bet svarbiausia buvo pasirūpinti, kas paims vaiką“, – teigė Irūna. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sūnumi pasirūpino „Mokinukių“ vadovė  Laima Lapkauskaitė: „Ji iškart metė visus darbus ir atlėkė gelbėti, parvežė sūnų ir visą pusdienį leido su juo“, – sakė ji.

Kol atlikėja derino formalumus su draudimo kompanija ir laukė, kol atvyks pagalba, problemą netikėtai išsprendė jos pusbrolis.

REKLAMA

Draudimo atstovai informavo, jog autovežio reikės laukti apie pusantros valandos, pusbrolis, pasak pašnekovės, viską sutvarkė daug greičiau. 

Kilnus Mariaus Jampolskio poelgis

Pasiteiravus, ar į pagalbą atskubėjo Irūnos partneris Marius Jampolskis, moteris nedvejodama patvirtino šį teiginį. Vilniuje buvęs M. Jampolskis nė akimirkai nesuabejojo ir atskubėjo į pagalbą.

REKLAMA

„Nuostabus partneris. Pažadėjo atvažiuot ir tą ir padarė. Atvažiavo iš Vilniaus iki Kauno mane pasiimti ir tada vykome į dvarą Ukmergės rajone, kur turėjau filmuotis, o jam visai nepakeliui. Atvažiavo tik tam, kad mane išgelbėtų“, – dalijosi Irūna.

Ir nors Irūna džiaugėsi, kad nenukentėjo nei ji, nei sūnus, visgi, šis padangos sprogimas jai pasirodė gana keistas. Kilo minčių apie tyčinį apgadinimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ant padangos buvo labai keistas įplyšimas, ji nebuvo prakiurusi. Padanga tiesiog plyšo šone. Mąsčiau, kad gal kažkas tą padarė tyčia, piktybiškai. Bet greičiausiai tai tik senas pažeidimas. Svarbiausia, kad viskas gerai baigėsi“, – teigė moteris.

Po incidento automobilis buvo paliktas servise.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
Panelyte
Panelyte
2025-12-02 16:51
Kazkur per bordiura buvo pratrina, nebutu tokioj vietoje sprogus be pazeidimo, sonuose tvirtas kordas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų