Irūna Puzaraitė pateko į itin nepavydėtiną situaciją: į pagalbą atskubėjo 3 artimi žmonės

Pirmadienį I. Puzaraitė-Čepononienė socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo įrašais, kuriuose jos automobilis – užkeltas ant tralo.
Nieko blogo neįtarė
Kaip teigė atlikėja, incidentas įvyko tarp Marijampolės ir Kauno.
Portalui tv3.lt Irūna papasakojo, kad padangos buvo neseniai pakeistos ir specialistai tikino, kad jomis dar galima saugiai važinėti, todėl moteris nieko blogo neįtarė.
„Pasikeičiau padangas į žiemines, jas turėjau jau porą metų. Viskas buvo gerai. Žinojau, kad tai jau paskutinis sezonas, bet specialistai patikino, kad dar galiu važiuoti. Išvažiavau į Naujųjų metų filmavimą, ir važiuojant lygiu keliu išmetė pranešimą, kad mažas padangų slėgis. Pavažiavau kelias minutes ir ji sprogo“, – kalbėjo moteris.
Nerimas dėl sūnaus
Kartu su Irūna buvo ir jos sūnus. Nei vienas iš jų nenukentėjo, tačiau, anot moteris, streso netrūko.
„Tikrai buvo streso, bet vaikas mažiau spėjo sureaguoti. Man buvo nemaloniau, ypač, kai pamačiau, kad iš rato rūksta dūmai. Man taip pirmą kartą. Visiems skambinau, bet svarbiausia buvo pasirūpinti, kas paims vaiką“, – teigė Irūna.
Sūnumi pasirūpino „Mokinukių“ vadovė Laima Lapkauskaitė: „Ji iškart metė visus darbus ir atlėkė gelbėti, parvežė sūnų ir visą pusdienį leido su juo“, – sakė ji.
Kol atlikėja derino formalumus su draudimo kompanija ir laukė, kol atvyks pagalba, problemą netikėtai išsprendė jos pusbrolis.
Draudimo atstovai informavo, jog autovežio reikės laukti apie pusantros valandos, pusbrolis, pasak pašnekovės, viską sutvarkė daug greičiau.
Kilnus Mariaus Jampolskio poelgis
Pasiteiravus, ar į pagalbą atskubėjo Irūnos partneris Marius Jampolskis, moteris nedvejodama patvirtino šį teiginį. Vilniuje buvęs M. Jampolskis nė akimirkai nesuabejojo ir atskubėjo į pagalbą.
„Nuostabus partneris. Pažadėjo atvažiuot ir tą ir padarė. Atvažiavo iš Vilniaus iki Kauno mane pasiimti ir tada vykome į dvarą Ukmergės rajone, kur turėjau filmuotis, o jam visai nepakeliui. Atvažiavo tik tam, kad mane išgelbėtų“, – dalijosi Irūna.
Ir nors Irūna džiaugėsi, kad nenukentėjo nei ji, nei sūnus, visgi, šis padangos sprogimas jai pasirodė gana keistas. Kilo minčių apie tyčinį apgadinimą.
„Ant padangos buvo labai keistas įplyšimas, ji nebuvo prakiurusi. Padanga tiesiog plyšo šone. Mąsčiau, kad gal kažkas tą padarė tyčia, piktybiškai. Bet greičiausiai tai tik senas pažeidimas. Svarbiausia, kad viskas gerai baigėsi“, – teigė moteris.
Po incidento automobilis buvo paliktas servise.
