Pavojingos gaudynės atnešė naudos: nors vairuotojas paspruko, radiniai mašinoje – itin keisti

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Bėglys manevravo, tikėdamasis, kad policininkai jį pames iš akių. Pareigūnai per raciją nuolat informavo kolegas apie bėglio maršrutą.
Vienu metu vyko 2 dalykai: bėglys karštligiškai kurpė planą, kaip pasprukti ar pasislėpti, o pareigūnai tuo pat metu ieškojo galimybės ir telkė pajėgas kelių ereliui sulaikyti. Svarbu buvo kaip įmanoma saugiau važiuoti ir suvaldyti automobilį.
Didžiuliai dulkių kamuoliai matomumą sumažino iki minimumo, todėl bėglys tuo pasinaudojo ir trumpam pradingo dulkių bei išmetamųjų dujų debesyje. Užtruko kelias akimirkas pravažiuoti vieną iš daugybės posūkių, policininkai grįžo atgal ir netrukus pastebėjo „Volkswagen“. Automobilis jau buvo tuščias, reiškia, bėglys tęsė savo kelionę pėsčiomis.
Pareigūnai puolė jį vytis. Aplinkui – laukai, pievos ir krūmynai – tobula erdvė pradingti.
Naktis, dulkės, apleista ir neapšviesta vietovė – visi koziriai bėglio pusėje. Išskyrus vieną, bet pagrindinį: policininkas gaudynių metu buvo priartėjęs prie bėglio, tad aiškiai matė piliečio veidą. O tai reiškia, kad veidą bus užfiksavusios tarnybinio automobilio kameros.
Nustebino radiniai mašinoje
Kol vieni pareigūnai ieškojo bėglio, kiti apžiūrėjo paliktą automobilį. Salone buvo rasta piniginė su dokumentais, ant galinės sėdynės ir bagažinėje – kažkokios talpos, daugybė automobilio detalių bei kelios automagnetolos. Viskas skendo tepaluose ar dyzeline.
Bėglio rasti nepavyko, tačiau automobilio salone netrūko siurprizų – rastas ir mobilusis telefonas. Į įvykio vietą atvyko policijos ekspertai.
Pagal rastus dokumentus ir mobilųjį telefoną buvo spėjama, kad automobiliu važiavo 2 asmenys. Abu jie – policijai puikiai žinomi: vagystės, narkotikai, prarasta teisė vairuoti ir kiti nusižengimai. Pabėgimo metu automobilis rėžėsi į statybinio laužo krūvą, tad skilo priekinis stiklas, tačiau bėgliai, panašu, smarkiau nenukentėjo.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai".