 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Kriminalai

Pavojingos gaudynės atnešė naudos: nors vairuotojas paspruko, radiniai mašinoje – itin keisti

2025-11-29 21:15 / šaltinis: TV3 laida „Farai“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Farai“ aut.
2025-11-29 21:15

Du policijos ekipažai vijosi miesto gatvėmis lekiančią mašiną. Volkswagen“ markės automobilio vairuotojas nesustojo, kai pareigūnai paprašė sustoti patikrinimui, o kaip tik didino greitį ir pavojingai dideliu greičiu bandė atsiplėšti nuo tarnybinių automobilių.

Du policijos ekipažai vijosi miesto gatvėmis lekiančią mašiną. Volkswagen“ markės automobilio vairuotojas nesustojo, kai pareigūnai paprašė sustoti patikrinimui, o kaip tik didino greitį ir pavojingai dideliu greičiu bandė atsiplėšti nuo tarnybinių automobilių.

REKLAMA
0

Situaciją užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.

Bėglys manevravo, tikėdamasis, kad policininkai jį pames iš akių. Pareigūnai per raciją nuolat informavo kolegas apie bėglio maršrutą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienu metu vyko 2 dalykai: bėglys karštligiškai kurpė planą, kaip pasprukti ar pasislėpti, o pareigūnai tuo pat metu ieškojo galimybės ir telkė pajėgas kelių ereliui sulaikyti. Svarbu buvo kaip įmanoma saugiau važiuoti ir suvaldyti automobilį.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiuliai dulkių kamuoliai matomumą sumažino iki minimumo, todėl bėglys tuo pasinaudojo ir trumpam pradingo dulkių bei išmetamųjų dujų debesyje. Užtruko kelias akimirkas pravažiuoti vieną iš daugybės posūkių, policininkai grįžo atgal ir netrukus pastebėjo „Volkswagen“. Automobilis jau buvo tuščias, reiškia, bėglys tęsė savo kelionę pėsčiomis.

REKLAMA

Pareigūnai puolė jį vytis. Aplinkui – laukai, pievos ir krūmynai – tobula erdvė pradingti.

Naktis, dulkės, apleista ir neapšviesta vietovė – visi koziriai bėglio pusėje. Išskyrus vieną, bet pagrindinį: policininkas gaudynių metu buvo priartėjęs prie bėglio, tad aiškiai matė piliečio veidą. O tai reiškia, kad veidą bus užfiksavusios tarnybinio automobilio kameros.

REKLAMA
REKLAMA

Nustebino radiniai mašinoje

Kol vieni pareigūnai ieškojo bėglio, kiti apžiūrėjo paliktą automobilį. Salone buvo rasta piniginė su dokumentais, ant galinės sėdynės ir bagažinėje – kažkokios talpos, daugybė automobilio detalių bei kelios automagnetolos. Viskas skendo tepaluose ar dyzeline.

Bėglio rasti nepavyko, tačiau automobilio salone netrūko siurprizų – rastas ir mobilusis telefonas. Į įvykio vietą atvyko policijos ekspertai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagal rastus dokumentus ir mobilųjį telefoną buvo spėjama, kad automobiliu važiavo 2 asmenys. Abu jie – policijai puikiai žinomi: vagystės, narkotikai, prarasta teisė vairuoti ir kiti nusižengimai. Pabėgimo metu automobilis rėžėsi į statybinio laužo krūvą, tad skilo priekinis stiklas, tačiau bėgliai, panašu, smarkiau nenukentėjo.

Kaip baigėsi susitikimas sužinokite aukščiau esančiame video.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „Farai“ žiūrėkite ketvirtadieniais 19.30 val. per TV3 Televiziją. 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Policija, suklastoti automobilio numeriai (tv3.lt koliažas)
Suklastoti automobilio numeriai pareigūnų neapgavo – viską išdavė 1 detalė: „Kvailelis aš“ (2)
Lapkričio 27 d. Serija 11
Lapkričio 20 d. Serija 10
Lapkričio 13 d. Serija 9
Lapkričio 6 d. Serija 8
Spalio 23 d. Serija 7
Spalio 9 d. Serija 6
Spalio 2 d. Serija 5
Rugsėjo 25 d. Serija 4
Rugsėjo 18 d. Serija 3
Rugsėjo 11 d. Serija 2
Rugsėjo 4 d. Serija 1
Gegužės 29 d. Serija 37
Gegužės 22 d. Serija 36
Gegužės 15 d. Serija 35
Gegužės 8 d. Serija 34
Balandžio 24 d. Serija 33
Balandžio 17 d. Serija 32
Balandžio 10 d. Serija 31
Balandžio 3 d. Serija 30
Kovo 27 d. Serija 29
Kovo 20 d. Serija 28
Kovo 13 d. Serija 27
Kovo 6 d. Serija 26
Vasario 27 d. Serija 25
Vasario 20 d. Serija 24
Vasario 13 d. Serija 23
Vasario 6 d. Serija 22
Sausio 30 d. Serija 21
Sausio 23 d. Serija 20
Sausio 16 d. Serija 19
Sausio 9 d. Serija 18
Sausio 2 d. Serija 17
Gruodžio 19 d. Serija 16
Gruodžio 12 d. Serija 15
Gruodžio 5 d. Serija 14
Lapkričio 28 d. Serija 13
Lapkričio 21 d. Serija 12
Lapkričio 14 d. Serija 11
Lapkričio 7 d. Serija 10
Spalio 31 d. Serija 9
Spalio 24 d. Serija 8
Spalio 17 d. Serija 7
Spalio 10 d. Serija 6
Spalio 3 d. Serija 5
Rugsėjo 26 d. Serija 4
Rugsėjo 19 d. Serija 3
Rugsėjo 12 d. Serija 2
Rugsėjo 5 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 36
Gegužės 23 d. Serija 35
Gegužės 16 d. Serija 34
Gegužės 9 d. Serija 33
Gegužės 2 d. Serija 32
Balandžio 25 d. Serija 31
Balandžio 18 d. Serija 30
Balandžio 11 d. Serija 29
Balandžio 4 d. Serija 28
Kovo 28 d. Serija 27
Kovo 21 d. Serija 26
Kovo 14 d. Serija 25
Kovo 7 d. Serija 24
Vasario 29 d. Serija 23
Vasario 15 d. Serija 22
Vasario 8 d. Serija 21
Vasario 1 d. Serija 20
Sausio 25 d. Serija 19
Sausio 18 d. Serija 18
Sausio 11 d. Serija 17
Sausio 4 d. Serija 16
Gruodžio 28 d. Serija 15
Gruodžio 14 d. Serija 14
Gruodžio 7 d. Serija 13
Lapkričio 30 d. Serija 12
Lapkričio 23 d. Serija 11
Lapkričio 16 d. Serija 10
Lapkričio 9 d. Serija 9
Spalio 26 d. Serija 8
Spalio 12 d. Serija 6
Spalio 5 d. Serija 5
Rugsėjo 28 d. Serija 4
Rugsėjo 21 d. Serija 3
Rugsėjo 14 d. Serija 2
Rugsėjo 7 d. Serija 1
Birželio 1 d. Serija 37
Gegužės 25 d. Serija 36
Gegužės 18 d. Serija 35
Gegužės 11 d. Serija 34
Gegužės 4 d. Serija 33
Balandžio 27 d. Serija 32
Balandžio 20 d. Serija 31
Balandžio 13 d. Serija 30
Balandžio 6 d. Serija 29
Kovo 30 d. Serija 28
Kovo 23 d. Serija 27
Kovo 16 d. Serija 26
Kovo 9 d. Serija 25
Kovo 2 d. Serija 24
Vasario 9 d. Serija 23
Vasario 2 d. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų