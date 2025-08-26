Internetą sprogdinantis Lietuvos gydytojas – apie darbą ir merginų dėmesį: „Pasakysiu tiesą“

Ne paslaptis, jog Vladyslav yra ne lietuvis. Jaunas vyras yra ukrainietis, o jo atvykimas į Lietuvą visiškai nėra netikėtas. Lietuva – Vladyslav šaknys.
„Mano seneliai buvo tremtiniai, gyvena Panevėžyje, todėl ir aš galų gale nusprendžiau atsikraustyti į Lietuvą. Juolab, mano tėvai gyvena čia jau 15 metų, Vilniuje“, – apie atvykimą pasakoja gydytojas.
Nors Vladyslav pasiliko gyventi Charkive vienas, Lietuvą aplankyti teko ne kartą, atvykstant pasisvečiuoti pas tėvus.
Vyras atvirauja, jog pirmieji metai nebuvo lengvi: „Buvo kalbos barjeras, bet išmokau kalbą per metus. Aš esu tokio nusistatymo, kad jeigu gyveni, privalai mokėti tą kalbą“.
Ilgas kelias svajonės link
Nors sunku įsivaizduoti, kokį spaudimą patiria medicinos sektoriaus darbuotojai, Vladyslav atsivėrė apie tikrąją šio darbo pusę bei nueitą sunkų kelią.
Nors Vladyslav šeimoje gydytojų nėra, išskyrus močiutę – ji odontologė, vyras nusprendė pasukti šiuo keliu, tačiau nežinojo, kokie sunkumai jo laukia.
„Kadangi po tėvų persikėlimo į Lietuvą aš buvau pasilikęs gyventi Ukrainoje, todėl mediciną studijavau ten. Studijų laikas ten gerokai trumpesnis, nei Lietuvoje. Baigiau studijas ir tapau gydytojas anesteziologas. Padirbau beveik porą metų ir tada nusprendžiau kraustytis į Lietuvą, į Vilnių, kur gyveno mano tėvai“, – pasakoja vyras.
Kadangi studijos vyko ne Lietuvoje, gydytojas pastebėjo, jog Ukrainoje studijų metu buvo daugiau praktikos, o Lietuvoje daugiau teorijos.
Vladyslav dar nežinojo, kokie išbandymai jo laukia atvykus į Lietuvą, todėl studijos Ukrainoje buvo dar tik pradžia, nors diplomas jau buvo rankose.
„Atvykus gyventi į Lietuvą, kurį laiką teko dirbti greitosios pagalbos gydytoju. Buvo labai daug reikalų su mano diplomo patvirtinimu, teko laukti ilgai. Kadangi Ukrainoje rezidentūra buvo daug trumpesnė, jos neužteko Lietuvoje, todėl turėjau rezidentūrą kartoti, tik čia jau buvo mano sprendimas, į kokią kryptį eiti“, – aiškina Vladyslav.
Niekam nematoma gydytojo darbo pusė
Šiuo metu Vladyslav atlieka jau antrąją rezidentūrą. Pirmoji rezidentūra buvo Ukrainoje, o šiuo metu Vilniaus universitete gydytojas yra pasirinkęs šeimos gydytojo rezidentūrą bei dirba ligoninėje, vidaus ligų skyriaus gydytoju. Gydytojas pasakoja:
„Po darbo greitojoje pagalboje labai norėjosi to kitokio darbo, tai gavau tokią galimybę dirbti vidaus ligų skyriuje, tai labai apsidžiaugiau“.
Nors gydytojo darbas nėra lengvas, Vladislav paneigia šį mitą:
„Kai tu darai ką myli, tau nebūna sunku. Aišku aš meluočiau, jei sakyčiau, jog nebūna tų sunkių dienų. Visiems jų būna, būna ir sunkesnių budėjimų, bet kai grįžtu namo, ateina toks geras jausmas, kad va, šiandien aš kažkam padėjau“.
Socialiniai tinklai ir moterys
Socialinialiniuose tinkluose Vladyslav kelia turinį susijusį su gydytojo darbu, o kiekvieną vaizdo įrašą įkvepia sukurti pacientai. Taip pat gydytojas gauna įvairių pasiūlymu bendradarbiauti su kokiais nors prekės ženklais, tačiau atvirauja, jog šioje vietoje turi būti labai atsargus.
Vyras papasakojo apie vieną nutikimą, iš kurio vėliau gimė idėja vaizdo įrašui:
„Mums nėra draudžiama, bet ir nėra rekomenduojama dalinti savo asmeninius telefono numerius pacientams. Aš kažkaip nepagalvojau, jog gali būti kokių nors grėsmių ir daviau savo asmeninį telefono numerį pacientui.
Nežinau, kaip taip gavosi. Jis paskleidė mano telefono numerį ir žmonės man pradėjo skambinėti. Vieną kartą naktį sulaukiau skambučio. Man skambina moteris, aiškina, jog jos šuo kraujuoja ir ką jai daryti“.
Didžioji dalis sekėjų yra moterys, kurios komentaruose visada giria gydytoją, kartais net išsako kiek daugiau, nei pagyrimus.
Moterys po Vladyslav vaizdo įrašais ir nuotraukomis komentuoja:
„Alsptu nuo vaizdo įrašo... Koks adresas? Pati atvažiuosiu“, – rašo viena.
Antroji rašo: „O kuom reikia susirgti, kad pas jus papulti?“
„O išvis yra moterų, kurioms žiūrint nesutrinka širdies ritmas?“, – priduria trečia.
Vladyslav išsiduoda, jog turi antrą pusę, tačiau kaip ji reaguoja į tokį moterų dėmesį?
„Paskysiu tiesą – reaguoja visaip“, – juokiasi pats. „Bet svarbiausia pasitikėjimas“, – tęsia Vladyslav.
Vladyslav atvirauja, jog išpopuliarėti nebuvo sunku, nes jo manymu, ši rinka visiškai nėra užimta, kalbant būtent apie humorą. Labai mažai gydytojų kuria ir augina socialinę mediją:
„Tik labai įdomu, kad didelė dalis mano sekėjų yra medicinos darbuotojai arba farmacininkai“.
