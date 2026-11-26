Šešias kadencijas įstatymų leidžiamojoje institucijoje dirbęs politikas Anant Singh trečiadienį į dukters vestuves savo gimtajame Nadavano kaime pakvietė vietos gyventojus, politinius sąjungininkus ir garbės svečius. Politikui iškelta dešimtys baudžiamųjų bylų, tarp jų yra kaltinimų žmogžudyste.
Šventė savo mastu išsiskyrė ir Indijoje, kur į kelias dienas trunkančias prabangias vestuves įprastai susirenka keli šimtai žmonių.
Vaišes ruošė 500 virėjų ir jų padėjėjų
Politiko patikėtinis Munna Singh AFP sakė, kad svečiams paruošta 500 tūkst. tradicinių saldumynų ir patiekta vegetariškų vaišių. Jas gamino 500 virėjų ir jų padėjėjų.
Laikraštis „The Times of India“ pranešė, kad vienas politikas, įstrigęs spūstyje, paliko automobilį ir šventės vietą pasiekė traktoriumi per laukus.
Garbės svečiams organizatoriai įrengė penkias sraigtasparnių nusileidimo aikšteles. Besileidžiantys sraigtasparniai kėlė dulkių debesis, kurie apgaubdavo stebėtojų minią.
Indijos naujienų agentūros „Press Trust of India“ paskelbtose nuotraukose matyti tūkstančiai žmonių prie iškilmių vietos. Kai kurie stebėtojai buvo įsitaisę medžiuose ir ant elektros stulpų.
Dėl minios atidėjo žirgų lenktynes
Organizatoriai atidėjo žirgų lenktynes, kai jų pasižiūrėti susirinko apie 100 tūkst. žmonių. Lenktynėse turėjo dalyvauti 200 žirgų.
Šventėje surengti fejerverkai, o gėlių kompozicijoms žiedai atgabenti iš Kinijos. Nuotaka atvyko BMW automobiliu, jaunikis – maždaug 200 automobilių kolona.
Audito ir konsultacijų bendrovės KPMG duomenimis, Indijoje kasmet surengiama daugiau kaip 10 mln. vestuvių. Šio sektoriaus vertė siekia 40–50 mlrd. JAV dolerių.
Asociatyvi nuotrauka: Wikilover90, „Indian wedding ceremony ritual“. Nuotrauka apkarpyta ir sumažinta. Abiem kadrams taikoma CC BY-SA 4.0 licencija.
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