Ceremonija vyko privačioje rezidencijoje, prie baseino. Iš nuotraukų matyti, kad šventės vietą puošė balti žiedai ir gėlėmis dekoruota arka. Pora pasirinko jaukią, nedidelę šventę.
Miley vilkėjo baltą vestuvinę suknelę. Vienose nuotraukose atlikėja matoma besišluostanti ašaras, o jos išrinktasis ceremonijos metu skaitė jautrią kalbą iš lapelio.
Kaip skelbia „Entertainment Tonight“, tarp svečių buvo Miley mama Tish Cyrus ir sesuo Noah Cyrus.
Meilės istorija prasidėjo 2021-aisiais
Miley ir Maxxas pirmą kartą romantiškai susieti 2021 metų gruodį. Tuomet jie buvo pastebėti kartu užkulisiuose per Miley kalėdinę televizijos laidą „Miley's New Year's Eve Party“ Majamyje.
2022 metų balandį pora jau buvo pastebėta besibučiuojanti Vakarų Holivude. Nors vėliau kartu pasirodydavo viešuose renginiuose, savo santykius abu stengėsi išlaikyti gana privačius.
2025 metų lapkritį gerbėjų dėmesį patraukė ant Miley rankos pastebėtas įspūdingas deimantinis žiedas. Tuo metu pora kartu pasirodė filmo „Avataras: Ugnis ir pelenai“ premjeroje Los Andžele. Vėliau atlikėja žurnalui „People“ patvirtino, kad jiedu susižadėjo.
Apie sužadėtuves vėliau prabilo ir pats Maxxas. Interviu žurnalui „Wonderland“ jis atskleidė, kad Miley pasipiršo kelionės į Japoniją metu, Kiote.
Pasak muzikanto, ši vieta jiems abiem buvo ypatinga, nes iki tol nė vienas nebuvo joje lankęsis, nors jau seniai norėjo kartu ją aplankyti. Maxxas pasakojo stengęsis išsaugoti staigmeną iki paskutinės kelionės dienos.
„Pirmiausia kelias dienas praleidome Tokijuje, o tada išvykome į Kiotą. Manau, ji nujautė, kad tai nutiks, todėl laukiau iki pat paskutinės paskutinės dienos akimirkos, kad kuo ilgiau ją suklaidinčiau“, – pasakojo jis.
Tai – jau antroji M. Cyrus santuoka. Anksčiau atlikėja buvo ištekėjusi už aktoriaus Liamo Hemswortho. Jų santykiai truko ne vienus metus, o susituokė jie 2018 metų gruodį.
Vis dėlto santuoka ilgai netruko – apie išsiskyrimą pora paskelbė 2019 metų rugpjūtį, o skyrybos buvo oficialiai užbaigtos 2020 metų sausį.