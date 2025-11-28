 
TV3 naujienos > Žmonės

Igno Sargiūno vakarykštis pasirodymas sukėlė audrą internete: lyginamas net su NBA žvaigždėmis

2025-11-28 14:47
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 14:47

Paskutinėmis mačo sekundėmis pergalę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei išplėšęs Ignas Sargiūnas sulaukė didžiulio dėmesio internete. Komentatoriai ir krepšinio aistruoliai bei ekspertai tokį jo pasirodymą lygino su NBA žvaigždėmis.

Ignas Sargiūnas (nuotr. FIBA, nuotr, Facebook ir nuotr. X)

Paskutinėmis mačo sekundėmis pergalę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei išplėšęs Ignas Sargiūnas sulaukė didžiulio dėmesio internete. Komentatoriai ir krepšinio aistruoliai bei ekspertai tokį jo pasirodymą lygino su NBA žvaigždėmis.

Nuomonės apie krepšininką pasipylė socialiniuose tinkluose.

Sukėlė audrą internete

„Geriausias paskutinės sekundės metimas, kokį esame matę FIBA istorijoje? Ignai Sargiūnai, ką tu padarei?“, – buvo rašoma oficialiame FIBA kanale.

Kituose kanaluose taip pat netrūko pagyrų. I. Sargiūnas buvo lyginamas su NBA žvaigždėmis, tokiomis kaip Reggie Miller ar Tracy McGrady.

„FIBA EuroBasket“ puslapis Lietuvos krepšininko nuotrauką įredagavo ant minėto R. Miller kūno.

I. Sargiūno pasirodymas pasiekė ir Ispaniją. 

„Kokio lygio beprotybė! Jis padarė McGrady ir surengė vieną geriausių sugrįžimų per istoriją. 9 Sargiūno taškai per 9 sekundes!!“, – rašė ispaniškas puslapis „Gigantes del Basket“.

Abejingo krepšininko pasirodymas nepaliko ir garsaus krepšinio komentatoriaus, ukrainiečio Oleksandro Prošutos.

Jis rašė: „Kas tai buvo?!“

Naujienų potalas tv3.lt primena, kad I. Sargiūnas sužibėjo rungtynėse prieš Didžiają Britaniją.

Per penkias ketvirtojo kėlinio minutes lietuviai sugeneravo vos 2 taškus ir vėl turėjo vytis varžovus (70:75). Tai įgyvendinta efektyviai – A.Velička pataikė iš toli, I.Sargiūnas rezultatą lygino prasiveržimu (75:75). Itin tolimą metimą per rankas pataikė Mylesas Hessonas – 80:76.

Į sudėtingą A.Veličkos tritaškį tuo pačiu atsakė C.Wheatle'as – 79:83. Po nevaisingos atakos varžovai atsakė baudų metimais, A.Gudaitis pataikė tik vieną – 80:87. Per likusias devynias sekundes I.Sargiūnas sugebėjo sumesti tris tritaškius ir su sirena išplėšti pergalę – 89:88.

Mačo herojumi tapęs I.Sargiūnas iš viso per 25 minutes surinko 27 taškus (7/12 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 2 atkovotus, 4 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas, bloką bei 24 naudingumo balus.

 

