Igno Sargiūno vakarykštis pasirodymas sukėlė audrą internete: lyginamas net su NBA žvaigždėmis

Nuomonės apie krepšininką pasipylė socialiniuose tinkluose.
Sukėlė audrą internete
„Geriausias paskutinės sekundės metimas, kokį esame matę FIBA istorijoje? Ignai Sargiūnai, ką tu padarei?“, – buvo rašoma oficialiame FIBA kanale.
Kituose kanaluose taip pat netrūko pagyrų. I. Sargiūnas buvo lyginamas su NBA žvaigždėmis, tokiomis kaip Reggie Miller ar Tracy McGrady.
Greatest comebacks I've seen:
1995 | Reggie Miller
2004 | Tracy McGrady
2025 | Ignas Sargiūnas#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/TwuVya5xBeREKLAMA— FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 27, 2025
„FIBA EuroBasket“ puslapis Lietuvos krepšininko nuotrauką įredagavo ant minėto R. Miller kūno.
I. Sargiūno pasirodymas pasiekė ir Ispaniją.
„Kokio lygio beprotybė! Jis padarė McGrady ir surengė vieną geriausių sugrįžimų per istoriją. 9 Sargiūno taškai per 9 sekundes!!“, – rašė ispaniškas puslapis „Gigantes del Basket“.
¡PERO QUÉ LOCURA ES ESTA! 🤯🤯— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) November 27, 2025
Ha hecho un McGrady para firmar una de las mayores remontadas de la historia.
¡¡9 PUNTOS EN LOS ÚLTIMOS 9 SEGUNDOS DE IGNAS SARGIUNAS!!#FIBAWC | #StepItUppic.twitter.com/lDDBUATpuI
Abejingo krepšininko pasirodymas nepaliko ir garsaus krepšinio komentatoriaus, ukrainiečio Oleksandro Prošutos.
Jis rašė: „Kas tai buvo?!“
What was THAT?!— Oleksandr Proshuta (@alex_proshuta) November 27, 2025
Wow. https://t.co/1RwVXQdrmm
Naujienų potalas tv3.lt primena, kad I. Sargiūnas sužibėjo rungtynėse prieš Didžiają Britaniją.
Per penkias ketvirtojo kėlinio minutes lietuviai sugeneravo vos 2 taškus ir vėl turėjo vytis varžovus (70:75). Tai įgyvendinta efektyviai – A.Velička pataikė iš toli, I.Sargiūnas rezultatą lygino prasiveržimu (75:75). Itin tolimą metimą per rankas pataikė Mylesas Hessonas – 80:76.
Į sudėtingą A.Veličkos tritaškį tuo pačiu atsakė C.Wheatle'as – 79:83. Po nevaisingos atakos varžovai atsakė baudų metimais, A.Gudaitis pataikė tik vieną – 80:87. Per likusias devynias sekundes I.Sargiūnas sugebėjo sumesti tris tritaškius ir su sirena išplėšti pergalę – 89:88.
Mačo herojumi tapęs I.Sargiūnas iš viso per 25 minutes surinko 27 taškus (7/12 dvitaškių, 4/8 tritaškių, 1/1 baudos metimo), 2 atkovotus, 4 perimtus ir 3 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas, bloką bei 24 naudingumo balus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!