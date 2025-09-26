Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Ieva iš Londono stebins „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Jei būčiau patylėjusi, būčiau laimėjusi“

2025-09-26 09:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 09:55

TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ scena jau daugelį metų įrodo, kad čia gali nutikti viskas – nuo pribloškiančių pasirodymų, kuriuos žiūrovai prisimena dar ilgai, iki netikėtų, linksmų ar kartais visiškai neįprastų akimirkų. Ši įvairovė ir yra didžiausia šou stiprybė – vienoje scenoje telpa ir profesionalai, ir tie, kurie savo talentą ryžtasi parodyti pirmą kartą.

„Lietuvos talentų“ akimirkos
5

TV3 žiniasklaidos grupės projekto „Lietuvos talentai“ scena jau daugelį metų įrodo, kad čia gali nutikti viskas – nuo pribloškiančių pasirodymų, kuriuos žiūrovai prisimena dar ilgai, iki netikėtų, linksmų ar kartais visiškai neįprastų akimirkų. Ši įvairovė ir yra didžiausia šou stiprybė – vienoje scenoje telpa ir profesionalai, ir tie, kurie savo talentą ryžtasi parodyti pirmą kartą.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Būtent tokia dalyvė scenoje pasirodys šį sekmadienį. Ilgus metus gyvenusi Londone, Ieva Carter neseniai sugrįžo į Lietuvą. Ji spinduliuoja energija, laisve ir savitu požiūriu į gyvenimą, ir save pristato itin originaliai – sako esanti „laisvo oro direktorė“ ir gyvenanti taip, kaip nori.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietuvos talentų“ akimirkos
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos talentų“ akimirkos

Ieva nustebino „Lietuvos talentų“ teisėjus

Žiūrovai jau šį sekmadienį išvys, kokį netikėtą talentą ji nusprendė atskleisti. Tačiau, prieš lipdama ant scenos, Ieva pabrėš, kad ilgą laiką savo sugebėjimus laikė paslaptyje. „Šiandien parodysiu savo talentą, kurį ilgą laiką slėpiau po kilimu“, – prisipažins dalyvė.

REKLAMA

Ir iš tiesų – jos pasirodymas bus visiškai nenuspėjamas. Tačiau, vos tik Ieva užlips ant scenos, atmosfera įkais – žiūrovai nekantriai lauks, ką ji parodys, o pati dalyvė nestokos atvirumo ir drąsos. Susidūrusi su komisijos žvilgsniais, ji nesusilaikys ir nuo šmaikštaus komentaro: „Tikėjausi, kad šiandien bus Jazzu. Labai nustebau, kad pamačiau tave, Rūta.“

REKLAMA
REKLAMA

Po pasirodymo Ieva neslėps savo jaudulio – scena, šviesos ir žiūrovų reakcijos ją paliks visiškai priblokštą. Dalyvė prisipažins, kad būtent komisijos reakcijos sukėlė didžiausią įtampą. „Mane iš vėžių išmušė teisėjai, aš kaltinu teisėjus“, – šmaikščiai sakys šou dalyvė.

Pasirodymo metu Ieva ne tik atliks savo numerį, bet ir nustebins komisiją netikėtais judesiais. „Čia tas pritūpimas – iš Londono parsivežtas“, – juokaus Ieva, o ką ji turėjo omenyje, pamatysite jau šį sekmadienį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Be to, ši dalyvė sugebės nustebinti net ir nulipdama nuo scenos! Laidos vedėjui Mindaugui Stasiuliui ji šmaikščiai ištars: „Jei būčiau patylėjusi, būčiau laimėjusi.“

Kokį tikrąjį talentą slepia Ieva, kaip komisija įvertins jos pasirodymą ir ar šis nuotykis taps bilietu į kitą etapą, pamatysime jau šį sekmadienį.

„Lietuvos talentai“– sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų