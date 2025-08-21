Į Lietuvą keliauja aukso medalis: 16-metis Tajus Juška tapo pasaulio čempionu

Naujasis pasaulio čempionas Tajus Juška dalyvavo pasaulio jaunimo plaukimo čempionate, kuris vyko Rumunijoje. Tajus Juška laimėjo pirmąją vietą ir pasirodė geriausiai 100 metrų plaukimo peteliške, rungtyje. Jaunuolis atrankoje buvo 10-as numeris, o į finalą pateko 4-tu rezultatu.
Pagerino asmeninį rekordą
Tajus Juška iškovojęs aukso medalį, pagerino Lietuvos rekordą, kurį buvo pelnęs jis pats.
Finale rungtį jaunuolis įveikė per 51,83 sekundės, o į rungtį pateko su 52,61 sekundės rezultatu. Tajus atplaukė sekunde greičiau, nei antrąją vietą užėmęs dalyvis.
