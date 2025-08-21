Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Į Lietuvą keliauja aukso medalis: 16-metis Tajus Juška tapo pasaulio čempionu

2025-08-21
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 20:40

Į Lietuvą keliaus dar vienas aukso medalis. 16-metis Tajus Juška dalyvavo pasaulio jaunimo varžybose ir tapo pasaulio čempionu. 

Tajus Juška (nuotr. Darius Kibirkštis / Fotodarius.lt)

Į Lietuvą keliaus dar vienas aukso medalis. 16-metis Tajus Juška dalyvavo pasaulio jaunimo varžybose ir tapo pasaulio čempionu. 

Naujasis pasaulio čempionas Tajus Juška dalyvavo pasaulio jaunimo plaukimo čempionate, kuris vyko Rumunijoje. Tajus Juška laimėjo pirmąją vietą ir pasirodė geriausiai 100 metrų plaukimo peteliške, rungtyje. Jaunuolis atrankoje buvo 10-as numeris, o į finalą pateko 4-tu rezultatu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagerino asmeninį rekordą

Tajus Juška iškovojęs aukso medalį, pagerino Lietuvos rekordą, kurį buvo pelnęs jis pats.

Finale rungtį jaunuolis įveikė per 51,83 sekundės, o į rungtį pateko su 52,61 sekundės rezultatu. Tajus atplaukė sekunde greičiau, nei antrąją vietą užėmęs dalyvis. 

 

