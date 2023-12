Hito „Vynas ir duona“ atlikėjas FYL prabilo apie savo klaidą ir gyvenimą pakeitusią pažintį

Savo ištikimiausius klausytojus gruodžio 22 dieną atlikėjas FYL kviečia susitikti debiutinio albumo „Ribą nubrėžk“ pristatymo koncerte Vilniuje, muzikos klube „Line Up“.

Kaip pasakoja pats atlikėjas, jo muzikinės karjeros pradžia buvo labai spontaniška, tačiau ilgai manifestuota. Jis nesitikėjo, kad taip greitai viskas pildysis.

Kuria su gerai žinomais muzikantais

FYL atskleidė, kaip susikirto keliai su garsiais prodiuseriais bei hip hopo scenoje itin gerai žinomais atlikėjais Karoliu Talučiu – Talu iš grupės „8 Kambarys“ ir Niko Barisu.

„Atrodo dar neseniai sukau mintis ir svajojau, kaip norėčiau, kad mano muziką kažkas prodiusuotų, kad noriu kūrybinės komandos. Įvykiai klostėsi savaime, Pas Talą (8 kambarys) suvedinėjom vieną iš mano ankstesnių kūrinių, tuo metu studijoj buvo Niko, pakalbėjom apie beat‘us, jis pasidalijo savo kūriniais prie kurių tuo metu dirbo.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas jų iškart užkabino, pasinaudodamas juo parašiau dainą „Nesisavink“. Vėliau parašiau tekstą, šį kartą jau Niko Bariso paprašiau sukurti muziką. Taip gimė kūrinys „Ribą Nubrėžk“. Jis ir tapo šio albumo kaltininku.

REKLAMA

Suvedinėjant kūrinį vėl sėdėjome studijoje ir aš pradėjau kalbėti, kad ieškau prodiuserio, nes noriu su kažkuo dirbti.

Niko sakė, jog jam būtų įdomu, mato manyje potencialą. Ir jau kelių minučių bėgyje mes sutarėme, kad darysime ne kelis kūrinius, o visą albumą. Ir nuo tada pasileidome nuo kalniuko!“ – pasakojo FYL.

Pats procesas, kaip teigė debiutinį albumą pristatantis atlikėjas, buvo stebėtinai nesudėtingas, viskas liejosi ir plaukė iš vidaus.

REKLAMA

REKLAMA

„Gimė daug naujų kūrinių, taip pat buvo išdėlioti ir suaranžuoti jau senai savo išleidimo laukę kūriniai. Su Niko Barisu dirbti buvo nesudėtinga, abu kažką radome vienas kitame. Buvo momentų kai reikėjo perlipti per save, ypač su kūriniu „Po Dangum“, bet aš tiesiog pasidaviau procesui. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dirbti su tokia komanda kaip Niko Barisas, Karolis Talutis.“

FYL (4 nuotr.) FYL (nuotr. asm. archyvo) FYL (nuotr. asm. archyvo) FYL (nuotr. asm. archyvo) FYL (nuotr. asm. archyvo)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. FYL

Albumas siunčia žinutę apie atsakomybę prieš save

Debiutiniame albume pačiam FYL labiausiai rezonuoja kūriniai „Juk sakiau“ ir „Nepyk ant savęs“, nes šis albumas yra apie transformaciją, augimą, pokytį, atsakomybės prisiėmimą sau už tai, kur esi šiandien.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Šios dainos yra labiausiai tai atspindinčios ir labiausiai motyvuojančios. O klausytojų pamėgta daina iš šio albumo yra „Po dangum“. Ji tokia vasariška, svajokliška. Gaila, aš padariau klaidą ir išleidau ją kiek pavėluotai, galbūt būtų tapusi vasaros hitu“, – juokėsi atlikėjas.

Koncerte FYL žada šiltą, artimą ir paprastą atmosferą, kad nesijaustų atskirties tarp atlikėjo ir publikos. Kartu į sceną žengs ir Niko Barisas:

„Genialumas paprastume. Noriu, kad tai būtų nuoširdu. Kartu su manimi ant scenos pasirodys ir Niko Barisas. Tačiau ne kaip atlikėjas, o kaip prodiuseris.

REKLAMA

Ruošiame programą, labai džiaugiuosi, kad pavyks integruoti Niko į patį pasirodymą, visgi šis albumas – tai ne mano vieno darbas. Labai džiaugiuosi galėdamas dirbti su Niko.“

Prieš debiutinį koncertą, kuris įvyks gruodžio 22 dieną Vilniuje, atlikėjas FYL tikino, jog jaučiasi ramiai.

„Esu susikoncentravęs į pasiruošimą ir noriu viską atlikti kokybiškai. Aš tikiu šiuo pasirodymu ir tikiu šiuo albumu“, – sakė jis.

FYL mano, jog gyvenimiški iššūkiai tikrai prisideda prie jo kūrybos

„Drįsčiau teigti, kad tiek lengvos, pakylėtos, tiek tamsesnės, sunkios emocijos vienodai skatina kūrybą. Tik skirtumas tas, kad geros ir gražios emocijos mus palieka komforto zonoje, visų pirma, mažesnė tikimybė, kad mes išvis prieisim prie kūrybos tuo metu.

REKLAMA

Na, o sunkios emocijos traukia prie lapo, nes jas reikia kažkur iškrauti, jos nepalieka kito kelio. Todėl natūralu, kad rašytojai, kūrėjai, muzikantai ir visas meno pasaulis, pasąmoningai kuria savo gyvenime amerikietiškus kalnelius, nes kitu atveju nebūtų iš ko kurti.“

FYL, kaip atlikėjo, tikslas – pasiekti, sąmoninti, leisti pajausti, gydyti, apkabinti ir džiuginti klausytoją. Visgi jis turi ir asmeninių tikslų bei svajonę kolaboruoti su gerai žinoma atlikėja.

„Asmeniniai tobulėjimo tikslai yra M.A.M.A. apdovanojimas, koncertas arenoje. Labai norėčiau suprasti, kaip būti populiariu ir vis dar išlikti nišiniu atlikėju. Ir, be abejo, niekada nesustoti kurti bei pradėti pačiam imtis prodiusavimo. Be to, jau senai viena iš svajonių yra sukurti dainą su Angelou.“