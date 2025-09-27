Harry nebeištvėrė: paviešino tiesą apie susitikimą su tėvu

Pasak „The Sun“, Sasekso kunigaikštis netgi juokavęs, jog jautėsi labiau kaip oficialus svečias, o ne kaip šeimos narys.
Tačiau princo atstovas griežtai atkirto: „Naujausi pranešimai apie kunigaikščio požiūrį į susitikimo toną yra visiškai neteisingi. Citatos, priskirtos jam, yra visiškai išgalvotos – galima tik spėti, jog jos paskleistos šaltinių, siekiančių sužlugdyti bet kokį susitaikymą tarp tėvo ir sūnaus.“
Prakalbo apie dovaną
Atstovas taip pat patvirtino, kad susitikimo metu iš tiesų buvo apsikeista dovanomis: „Turbūt tie patys šaltiniai taip pat nusprendė atskleisti, kad buvo apsikeista dovanomis. Nors būtume norėję, kad tokios detalės liktų privačios, aiškumo dėlei galime patvirtinti, jog buvo įteikta įrėminta nuotrauka, tačiau joje nebuvo kunigaikščio ir kunigaikštienės.“
Žiniasklaidoje teigiama, kad Harry savo tėvui padovanojo įrėmintą savo vaikų – Archie ir Lilibet – nuotrauką.
Atsakydamas į kritiką, atstovas savo ruožtu pažymėjo, jog: „Kunigaikštis patvirtina dovanų apsikeitimą, įskaitant šeimos nuotrauką.“
Jie taip pat pabrėžė, kad straipsnis buvo „atsargiai parengtas, remiantis patikimais šaltiniais“ ir pridūrė: „Šiandien atnaujinome straipsnį internete, įtraukdami jo naują pareiškimą.“
Kaip pastebi karališkoji korespondentė Rhiannon Mills, Harry reakcija yra ne tik emociškai įkrauta, bet ir labai tikslinga: „Tai – itin aštri ir emociškai įkrauta Harry bei jo komandos reakcija, rodanti, jog, jų manymu, pasakojimas apie susitikimą su karaliumi įrodo, kad kai kurie šaltiniai sąmoningai siekia sužlugdyti bet kokį tėvo ir sūnaus susitaikymą.“
Nuo savo pasitraukimo iš karališkosios šeimos, princas Harry tapo žymiai atviresnis kalbėdamas apie savo santykius su rūmais ir žiniasklaida. Vis dėlto ši greita ir ryžtinga reakcija – ypač pateikta per jo oficialų atstovą – rodo, kad jis sąmoningai siekia, jog jo versija pasiektų visuomenę. Tai taip pat gali būti ženklas, jog jo komandoje dirba nauji, strategiškiau veikiantys žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!