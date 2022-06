Harry įtūžis pasiekė aukščiausią tašką: reikalauja atsiprašymo

Princas Harry yra įsiutęs ir nori karališkosios šeimos narių atsiprašymo už tai, kaip su juo buvo elgiamasi karalienės valdymo jubiliejaus metu, teigia ekspertai.

Angela Levin įsitikinusi, jog susitikimas tarp brolių įvyko labai prastu metu. Pasak jos, tokį susitikimą būtų buvę žymiai geriau organizuoti „tylesniais laikais“.

Teigiama, jog per keturių dienų savaitgalį broliai taip ir nesugebėjo susitikti privačiai. Harry su žmona Meghan Markle per šias keturias dienas pasirodė vos viename karalienės valdymo jubiliejaus renginyje.

Vieną privatų susitikimą Sasekso kunigaikščiai turėjo – jie susitiko su Harry močiute, karaliene Elžbieta II ir supažindino ją su proanūke – vienerių Lilibet.

Teigiama, jog pora susitiko ir su Čarlzu bei Camilla, tačiau ši informacija išlieka nepatvirtinta.

„Man rodos, kad jis turėjo jaustis blogai, nes buvo nuolat ignoruojamas. Jis vis dar jaučiasi taip, lyg jo turėtų atsiprašyti, tačiau iš tiesų atsiprašymą skolingas yra jis pats.

Jis per interviu Oprai sakė, kad Čarlzas ir Williamas yra įstrigę, sakė, kad su juo nebebendrauja tėvas“, – sakė A. Levin.

Penktadienį per karalienės jubiliejaus pamaldas princas Harry ir Meghan Markle pirmą kartą per dvejus metus apsilankė pas karališkąją šeimą, tačiau vienas karališkasis ekspertas mano, kad apsilankymas buvo ne itin malonus.

Karališkasis ekspertas Neilas Seanas tvirtina, kad Harry šypsenos buvo skirtos tik kameroms ir kad iš tikrųjų Sasekso hercogas yra „labai nepatenkintas“ savo sprendimu pasitraukti iš karališkojo gyvenimo.

Neilas Seanas sakė, kad, jo nuomone, 37 metų princo laukia teisiniai mūšiai ir „žlugę santykiai“, o visa pompastika, supanti Jos Didenybės platininį jubiliejų, yra ryškus priminimas apie viską, ko princas Harry atsisakė, rašo dailystar.co.uk.

„Leiskite man pasakyti vieną dalyką, kurį pastebėjau, – sakė jis „Fox News“, – Princas Harry atrodė labai nelaimingas pasižiūrėjus iš arti... Aš asmeniškai sakyčiau, kad jis nelaimingas.“

Seanas pridūrė, kad, jo nuomone, Harry pasiilgo karališkojo gyvenimo, o ceremonija yra „aiškus priminimas apie tai, ko jis atsisakė“. „Manau, kad jubiliejus buvo priminimas, ką jis iš tikrųjų paliko.“

Tačiau nors Harry atrodė nuliūdęs pamaldų metu, Meghan „tuo mėgavosi“, sako karališkasis ekspertas. Seano nuomone, Meghan atrodė „gražiai... bet holivudiškai gražiai, nes ji lėtai leidosi laiptais, kad įsitikintų, jog ją pagavo fotografas...“

Sasekso hercogienė ir su princu Harry buvo pasodinti atokiau nuo vyresniųjų karališkosios šeimos narių per padėkos už karalienę ceremoniją, nes, pasak karališkosios ekspertės Ingrid Seward, jie „nepatenka į planą“.

Pasak karališkojo eksperto Russello Myerso, princas Williamas „atsisakė užmegzti akių kontaktą“ su princu Harry per pamaldas. Myersas sako, kad tarp Kembridžo hercogo ir Sasekso hercogų „vis dar tvyro bloga atmosfera“.

„Sveikinu su jubiliejumi“

Nors ilgiausiai JK valdanti monarchė pustrečios valandos trukusiame koncerte asmeniškai nedalyvavo, ji ne kartą pasirodė per renginį transliuotuose archyviniuose kadruose ir ištraukose iš praeities kalbų. Buvo skelbiama, kad koncertą Elizabeth II žiūrėjo per televiziją į vakarus nuo Londono esančioje Vindzoro pilyje.

Pirmąją platininio jubiliejaus minėjimo dieną, ketvirtadienį, karalienė dukart pasirodė Bakingamo rūmų balkone, tačiau, pasak rūmų, jai tai sukėlė „tam tikrų nepatogumų“, nes monarchei sunku vaikščioti ir stovėti.

Penktadienį ji nedalyvavo bažnyčioje vykusiose padėkos apeigose ir vos ketvirtą kartą nuo 1952 metų praleido Epsomo žirgų lenktynes.

Vos prasidėjus šeštadienio vakaro koncertui, karalienė netikėtai pasirodė iš anksto įrašytame komiškame filmuke, kuriame ji nufilmuota gerianti arbatą su britų vaikų numylėtiniu knygų ir filmų personažu meškiuku Padingtonu.

„Sveikinu su jubiliejumi, ponia, ir ačiū Jums. Už viską“, – pasakė meškiukas, kuris, kaip ir karalienė, jaučia silpnybę sumuštiniams su marmeladu.

„Tai labai malonu“, – atsakė Elizabeth II ir netrukus drauge su meškiuku pradėjo mušti roko grupės „Queen“ dainos „We Will Rock You“ ritmą sidabriniais šaukšteliais į arbatos puodelius ir lėkšteles.

Pranešama, kad šis trumpas filmukas buvo sukurtas kovą Vindzoro pilyje ir buvo laikomas paslaptyje net nuo artimiausių karališkosios šeimos narių.

„Pagerbta“

Koncertą atidarė grupė „Queen“ su amerikiečių atlikėju Adamu Lambertu priešakyje, atlikusi grupės legendinius kūrinius „We Will Rock You“, „Don't Stop Me Now“ ir „We Are The Champions“.

„Nuostabu sugrįžti“, – prieš koncertą britų transliuotojui BBC sakė grupės gitaristas Brianas May, prisimindamas vieną iš įsimintiniausių 2002 metų jubiliejaus renginių, kai ant Bakingamo rūmų stogo jis grojo nacionalinį himną „God Save the Queen“.

Italų operos žvaigždė atliko jausmingąją ariją „Nessum dorma“ iš Giaccomo Puccini operos „Turandot“, o renginį uždarė įrašų bendrovės „Motown“ legenda D. Ross. Tai buvo jos pirmasis pasirodymas JK po 15 metų pertraukos.

„Rūmų vakarėlyje“ taip pat koncertavo R. Stewartas, atlikęs hitu tapusį Neilo Diamondo (kūrinį „Sweet Caroline“, ir antrą vietą šių metų „Eurovizijos“ dainų konkurse užėmęs JK atstovas Samas Ryderis.

Eltonas Johnas specialiai šiam koncertui karalienei iš anksto įrašė dainą „Your Song“. Įrašytus sveikinimus taip pat perdavė futbolo legenda Davidas Beckhamas , Džeimsą Bondą įkūnijęs aktorius Danielis Craigas ir buvusi JAV pirmoji ponia Michelle Obama.

„Jaučiuosi labai pagerbta, kad per tuos metus galėjau praleisti laiko su jumis“, – sakė M. Obama, prisimindama, kaip jaudinosi pirmą kartą pasirodydama Bakingamo rūmuose, ir dėkodama karalienei už jos „nuostabų pavyzdį“.

Harry nebuvo

Per visą vakarą rūmai buvo didingai apšviesti. Ant jų net pasirodė britų gamtininko veterano Davido Attenborough žinutė ir vaizdo įrašas, kuriame buvo matyti ir karalienė.

73 metų princas Charlesas, jo vyresnysis sūnus 39 metų princas Williamas ir du vyresnieji jo vaikai 8 metų George'as bei 7 metų Charlotte stebėjo koncertą karališkoje ložėje drauge su būriu kitų įžymybių.

Kembridžo kunigaikštis, pasinaudodamas proga, savo kalboje prisiminė karalienės indėlį į gamtos apsaugą ir kovą su klimato kaita.

Kitapus Atlanto vandenyno 2020 metų sausį išsikrausčiusio karalienės vaikaičio princo Harry bei jo amerikietės žmonos Meghan koncerte tarp žiūrovų nebuvo, nors pora vieši JK jubiliejaus proga.

Šeštadienį pora atšventė savo antrosios atžalos Lilibet pirmąjį gimtadienį.