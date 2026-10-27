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TV3 naujienos > TV

Gian Lucos Demarco dukra prabilo apie tėčio dietą: atskleidė, kaip sekėsi jos laikytis

2026-10-27 19:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 19:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ žymūs Lietuvos žmonės suvienija jėgas su savo vaikais. Kas vienas kitą pažįsta geriau – žvaigždė ar jos žvaigždutė? Kaip įprasta, vaikai ne tik nevynioja žodžių į vatą, bet ir pasakoja viską taip atvirai, kaip iš tikrųjų ir yra.

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Šio antradienio laidoje savo jėgas išbandė fotografė, menininkė, buvusi „Miss Lietuva“ Vaida Grikšaitė-Česnauskienė su dukra Ema, italas šefas Gian Luca Demarco ir jo dukra Martina bei muzikos grupės „Naktinės personos“ narys Aras Vėberis su sūnumi Nojumi.

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FOTOGALERIJA. Akimirkos iš laidos „Žvaigždžių žvaigždutės“

Pirmojoje laidos užduotyje šefui G. Demarco teko prisiminti laikotarpį, kada jis laikėsi dietos. Dukra Martina atsakė į klausimą: „Kai praėjusiais metais tėtis laikėsi dietos, koks jis buvo?“.

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Atsakymų variantai vyrą privertė susimąstyti. Anot virtuvės šefo, jis tikėjosi visai ne to.

Galimi atsakymo variantai:

  • Buvo net linksmesnis
  • Labai gerai išsilaikė
  • Tada vakare prisivalgydavo
  • Visada sakydavo, kad yra pavargęs

Laidos vedėjui Marijonui Mikutavičiui užsiminus, kad besilaikydami dietos ir mažiau valgydami žmonės jaučiasi pakylėti ir laimingesni, G. Demarco paprieštaravo. Šefas tikino, kad jo atveju buvo priešingai.

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„Čia normalus žmogus, kuris turi psichinių problemų, aš tai ne, aš tai pavargęs būnu“, – sakė šefas.

Koks buvo teisingas atsakymas, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

O VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:  

   

Laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“ žiūrėkite antradieniais 20 val. per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Žvaigždžių žvaigždutės“. 

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