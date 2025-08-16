Garsios grupės gerbėjas mirė prieš pat koncertą: „Jo nebuvimas paliks neišpildomą tuštumą mumyse“

Deja, jis taip ir nesulaukė galimybės pamatyti pilnai išparduoto koncerto, nes likus kelioms valandoms iki jo mirė viešbutyje, skelbė dailystar.co.uk.
Netektis
Skubios pagalbos tarnybos ir jo draugai bandė jį išgelbėti, tačiau jų pastangos buvo bevaisės.
Alessandro yra prisimenamas artimųjų kaip aistringas krepšininkas.
Jo gimtojo miesto meras Gianguido D'Alberto išreiškė pagarbą, sakydamas: „Teramo miestas yra vieningas gedulo dėl Alessandro Croce netekties. Šio sunkio laikotarpio metu siūlau A. Croce šeimai miesto administracijos ir visos bendruomenės užuojautą ir palaikymą.“
Teramo prezidentas Camillo D'Angelo taip pat išreiškė pagarbą, sakydamas: „Prezidentas, federacinė taryba ir visa administracija su didžiule meile palaiko Zoli instituto Atryje direktorę Paolą Angeloni ir jos šeimą dėl tragiškos jų mylimo sūnaus Alessandro netekties.“
Odontologo krepšinio komanda taip pat pagerbė jo atminimą: „Alessandro buvo ne tik mūsų komandos atrama, bet ir neatskiriama mūsų istorijos dalis bei mūsų asociacijos širdis. Alessandro žaidė mūsų komandoje šešis sezonus, jis buvo pirmasis mūsų kapitonas 2012 ir 2013 metais.
Jis atidavė savo gyvenimą savo aistrai krepšiniui, tapdamas pavyzdžiu atsidavimo, ištikimybės ir sportiškumo mums visiems – nuo jauniausių iki veteranų. Jo nebuvimas paliks neišpildomą tuštumą mumyse visose, ne tik aikštelėje, bet, svarbiausia, mūsų širdyse.
Šiuo didelio liūdesio momentu visas valdybos kolektyvas, techninis personalas, sportininkai ir BasketBall Teramo gerbėjai nori išreikšti nuoširdžiausią užuojautą Alessandro šeimai. Jo atminimas ir šypsena amžinai išliks gyvi kiekvienose rungtynėse, kiekvienoje treniruotėje ir kiekviename įmestame taške.“
Tiesa, dar nėra atskleista vyro mirties priežastis.
