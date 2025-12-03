Garsi Turkijos serialų žvaigždė įsivėlė į skandalą: „Ar pinigai tikrai svarbesni už orumą?“

Savo „Instagram“ paskyroje H. Erçel pasidalijo naujomis Maskvoje darytomis nuotraukomis ir negailėjo komplimentų rusams. Iš publikacijų buvo akivaizdu, kad viešnagė Rusijoje jai paliko itin gerą įspūdį, rašo UNIAN.
Tokio poelgio nesitikėjo
Aktorė ne tik pristatė naują kino juostą, bet ir aplankė ekskursijas, susitiko su gerbėjais bei surengė gimtadienio vakarėlį viename Maskvos restoranų.
„Jūs suteikiate man laimės. Labai jus myliu“, – rašė ji.
Tačiau greta padėkų iš rusų auditorijos H. Erçel sulaukė ir griežtos kritikos – ypač iš Ukrainos. Komentaruose aktorei priekaištauta dėl tariamos prorusiškos pozicijos ir teigta, kad „pinigai jai svarbesni už orumą“.
Internautai rašė:
„Kai vieši asmenys, kuriuos myli milijonai, tokiu metu lankosi Rusijoje, tarptautinėje arenoje tai suvokiama kaip agresoriaus normalizavimas. Net ir filmo premjeros kontekste jūsų apsilankymas gali būti panaudotas propagandai, siekiant sukurti įspūdį, kad „viskas gerai.“
„Suprantu, kad esate žinomas žmogus ir galbūt to reikalauja kontraktas. Tačiau atvirai demonstruoti palankumą agresorei reiškia negerbti žmogaus orumo. Nejaugi, Hande? Ar pinigai tikrai svarbesni už orumą?“
Pažymima, kad tai – ne pirmas tokio pobūdžio skandalas, susijęs su H. Erçel. Serialo „Pabelsk į mano širdį“ žvaigždė Rusijoje lankėsi ir šių metų pradžioje.
