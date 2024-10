Filmo „Vienas namuose“ gerbėjai pastebėjo svarbią detalę: Kevinas namie buvo paliktas tyčia

Dešimtmečius „Vienas namuose“ gerbėjai buvo linkę nekreipti dėmesio į didžiulį Kate ir Peterio McCallisterių nesugebėjimą auklėti savo vaikų per vienas lemtingas Kalėdas. Ir tai padaryti lengva – Kevinui McCallisteriui liepiama miegoti palėpėje po to, kai jis sukėlė šeimyninį maištą dėl sūrio picos, kitą rytą kaimynų vaikas, turintis panašią kepurę, per klaidą suskaičiuojamas kartu su visais vaikais, ir visa tai – nekalta klaida. Tiesa? Kai kurie akyli gerbėjai mano, kad viskas nėra taip paprasta, kaip atrodo, ir apkaltino vieną šeimos narį sąmoningai pasirūpinus, kad Kevinui būtų pakenkta, turint labai grėsmingų motyvų.