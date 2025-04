Buvęs UFC čempionas Usmanas sugrįžta po beveik dvejų metų pertraukos

Penktadienį UFC paskelbė, kad birželio 14 dieną „State Farm Arena“ arenoje Atlantoje K. Usmanas susikaus su kylančia pusvidutinio svorio kategorijos žvaigde Joaquinu Buckley (21-6 MMA, 11-4 UFC).

J. Buckley praėjusių metų gruodį po techniniu nokautu pasiektos pergalės prieš Colby Covingtoną pagrindinėje „UFC on ESPN 63“ turnyro kovoje kreipėsi į publiką, klausdama, su kuo turėtų kovoti toliau. Iš trijų paminėtų variantų garsiausių ovacijų sulaukė K. Usmanas, todėl J. Buckley pasirinko būtent jį. 30-metis kovotojas nenugalėtas narve nuo tada, kai sugrįžo į 170 svarų svorio kategoriją – iš šešių varžovų jis keturis įveikė nokautu arba techniniu nokautu.

K. Usmanas sugrįš po beveik dvejus metus trukusios pertraukos. „Nigerijos Košmaras“ patyrė tris pralaimėjimus iš eilės, o paskutinį kartą patyrė nesėkmę teisėjų sprendimu prieš Chamzatą Čimajevą, kai per labai trumpą laiką 2023 metų spalį sutiko kovoti vidutinio svorio kategorijoje „UFC 294“ turnyre.

Jau anksčiau paskelbta, kad antroji pagrindinė vakaro kova bus moterų visų lengviausio svorio kategorijos susidūrimas tarp buvusios dukart minimalaus svorio čempionės Rose Namajunas (13-7) ir 12-ą vietą reitinge užimančios Mirandos Maverick (15-5).

#UFCAtlanta has its headliners 🚨@Usman84kg vs @NewMansa94@RoseNamajunas vs @FearTheMaverick



