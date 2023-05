„Eurovizijos“ nugalėtoja Conchita Wurst pasirodė viešumoje: gerbėjai apstulbę

Muzikos gerbėjai buvo taip sužavėti jos vokalu, kad socialiniame tinkle „Twitter“ rašė, jog jiems liko „žąsies oda“, o kai kurie jos pasirodymą pavadino „įspūdingu“ ir ragino ateityje dar kartą dalyvauti konkurse, skelbė dailymail.co.uk.

Vienas asmuo rašė: „Manau, kad jei Conchita Wurst dalyvautų kiekvienoje „Eurovizijoje“ nuo tada, kai laimėjo, ji laimėtų kiekvienais metais.“

Kitas asmuo rašė: „Conchita Wurst yra neginčijama „Eurovizijos“ karalienė. Tiesiog sakau.“

„Aukščiausias įvertinimas Conchitai Wurst už įspūdingą pasirodymą“, – rašė kitas internautas.

Conchita Wurst performing her classic Rise Like a Phoenix 🔥 This whole spectacle is breathtaking pic.twitter.com/z8ZrOeB2p6