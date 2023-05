Baigėsi pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis: paaiškėjo, kas pateko į finalą

Šou metu paaiškėjo dešimt šalių, kurių atstovai keliauja į didįjį finalą gegužės 13-ąją. Finale savo vietą jau užsitikrino didžiojo penketo šalys – Ispanija, Prancūzija, Italija, Vokietija, Jungtinė Karalystė bei Ukraina, kuri 2022-aisiais tapo dainų konkurso nugalėtoja.

Šįvakar išgirdome 15 dalyvių pasirodymus. Savo šou surengė: Norvegija, Malta, Serbija, Latvija, Portugalija, Airija, Kroatija, Šveicarija, Izraelis, Moldova, Švedija, Azerbaidžanas, Čekija, Nyderlandai ir Suomija.

Į „Eurovizijos“ dainų konkurso finalą pateko: Kroatija, Moldova, Šveicarija, Suomija, Čekija, Izraelis, Portugalija, Švedija, Serbija, Norvegija.

Lietuvos atstovė Monika Linkytė antrajame pusfinalyje, kuris vyks gegužės 11 dieną, pasirodys 15 numeriu su daina „Stay“. Savo jėgas dainų konkurse ji bando ne pirmą kartą – čia ji su atlikėju Vaidu Baumila pasirodė dar 2015-aisiais.

Šių metų „Eurovizija“, po praeitų metų ukrainiečių pergalės vyksta Didžiosios Britanijos mieste Liverpule.

„Eurovizijos“ dainų konkursas rengiamas kasmet nuo 1956 metų. Lietuva šiame konkurse debiutavo 1994 metais.

I-ajame pusfinalyje pasirodė 15 šalių:

Pirmoji ant scenos žengė Norvegijos atstovė 20-metė Alessandra Mele. Ji atliko „Queen Of Kings“.

Dainos kulminacija – dainininkė, apsirengusi karalienės Elžbietos I įkvėptu kostiumu, išdainuoja „švilpimo natą“.

Antrieji – Maltos atstovai – indie-pop grupė „The Busker“. Vaikinai užkūrė tikrą pirtį su energinga daina „Dance (Our Own Party)“. Įdomu tai, kad grupė gyvuoja jau 10 metų. Ją įkūrė būgnininkas Jeanas Paulas su savo draugu, kuriuos abu siejo ta pati aistra dainų rašymui ir gyviems pasirodymams.

Trečiasis „Eurovizijos“ scenoje pasirodė Serbijos atstovas Luke Black su savo parašyta daina „Samo Mi Se Spava“. Unikalus Luko indie-techno-pop stiliaus kūrinys pelnė jam „serbų pop alchemiko“ titulą šalies žiniasklaidoje. Per pastaruosius 12 mėnesių jis surengė gastroles Kinijoje ir surengė technooperos stiliaus šou Berlyno „Berghain“, garsiausiame pasaulyje elektroninės muzikos naktiniame klube.

Ketvirtieji – Latvijos grupė „Sudden Lights“. Andrejs Reinis Zitmanis atlieka pagrindinį vokalą, Kārlis Vārtiņš groja bosine gitara, Kārlis Matīss Zitmanis groja gitara, o Mārtiņš Matīss Zemītis - būgnais. „Aijā“ daina turi gilią prasmę. Grupė sakė: „Matydami blogio sugriautus žmonių gyvenimus, negalime likti abejingais.“

Tačiau dainos pavadinimas yra jų gimtąja latvių kalba, su žodžiu, kurio, kaip jie sako, neįmanoma išversti ir kuris suteikia latvių liaudies dainos įspūdį.

Penktoji savo muzikinius sugebėjimus parodė Portugalijos atstovė „Mimicat“, kitaip žinoma kaip Marisa Mena. Moteris pati parašė dainos „Ai Coração“ žodžius.

Ji dainuoja ir įrašinėja nuo devynerių metų, tačiau į sceną įsiveržė 2014 m., kai išleido kritikų palankiai įvertintą debiutinį albumą „For You“.

Šeštieji – Airijos grupė „Wild Youth“ su daina „We Are One“. 2018 m. Dubline susikūrusi keturių draugų grupė derina roką su skambiomis popmuzikos harmonijomis.

Grupės lyderis Conoras O'Donohoe dainuoja ir yra daugumos grupės dainų autorius, Davidas Whelanas groja klavišiniais, Edwardas Porteris groja gitara, o Callumas McAdamas muša būgnus.

Septintieji savo sugebėjimus pademonstravo Kroatijos atstovai „Let 3“ su daina „Mama ŠČ!“. „Let 3“ yra kilę iš Rijekos, Kroatijos pankroko gimtinės, kur greitai išgarsėjo kaip energingų pasirodymų ir gyvo meno junginys, teatrališkumu ir neįprastais kostiumais.

Netrukus pasirodė ir Šveicarija, kurią atstovauja Remo Forrer su kūriniu „Watergun“. Šis 21-erių metų jaunuolis gali būti mielo veido, bet jis apsiginklavęs tvirtomis balso stygomis. Vaikystėje akordeonu grojęs tradicinę liaudies muziką mažame Šveicarijos Hembergo kaimelyje (apsuptame vaizdingų kalvų ir žalių pievų), Remo perėjo prie fortepijono. Laikui bėgant jis galėjo išgarsėti savo akordeono įgūdžiais, tačiau būtent dainavimas jam atnešė pergalę konkurse „The Voice of Switzerland 2020“. Jis taip pat triumfavo muzikinio projekto „I Can See Your Voice“ vokiškoje versijoje.

Devintoji scenoje pasirodė Izraelio atstovė Noa Kirel. Mergina sudainavo „Unicorn“ dainą

Nenorėdama gaišti laiko veltui, būdama 14 metų ji išleido savo debiutinį singlą, o būdama 18 metų pasirašė sutartį su „Atlantic Records“ įrašų kompanija. 2022 m. vasarą Noa koncertavo prieš 35 000 žmonių Tel Avive savo pačios surengtame dideliame parko koncerte

Dešimtasis – Moldovos atstovas Pasha Parfeni su daina „Soarele și Luna“. Vyrui dalyvavimas šiame konkurse nėra naujiena, nes savo jėgas jau buvo išbandęs 2012 m. ir užėmė 11 vietą.

Iš karto po Moldovos pasirodymo ant scenos žengė Švedijos atstovė Loreen su daina „Tattoo“. Nuo 2012 m., kai laimėjo „Euroviziją“ ir išleido proveržio albumą „Heal“, Loreen sužavėjo klausytojus savo balsu.

Dvylikti – Azerbaidžano atstovai – Tural ir Turan. Vyrai „Eurovizijos“ scenoje pristatė „Tell Me More“ dainą. Dvyniai visada mėgo muziką, todėl nuo mažens tėvo paveikti jie nusprendė įkurti grupę „The Red Jungle“. Įkvėpti 60-ųjų ir 70-ųjų metų muzikos ir stilių, vaikinai pateikė paraišką atstovauti Azerbaidžanui „Eurovizijoje“, „tiesiog norėdami pabandyti, nes fortūna palanki drąsiems“.

Tryliktos – Čekijos moterų grupė „Vesna“ su daina „My Sister’s Crown“. Šiai grupei vadovauja pripažinta dainininkė ir dainų autorė Patricie Kaňok. Savo debiutinį albumą „Pátá bohyně“ („Penktoji deivė“) jos pristatė per pasakų įkvėptą koncertą su Prahos simfoniniu orkestru.

Mia Nicolai ir Dion Cooper ant scenos užlipo keturiolikti. Duetas atstovauja Nyderlandams, kurie pristatė „Burning Daylight“ dainą. Šio olandų dueto potencialą pastebėjo „Arcade“ dainininkas ir 2019 m. „Eurovizijos“ nugalėtojas Duncanas Laurence'as ir jo partneris, dainų autorius Jordanas Garfieldas. Jie parašė dainą, kuri sužavėjo Nyderlandų atrankos komisiją, ir jie vienbalsiai buvo išrinkti atstovauti konkurse.

Paskutinis ant scenos žengė Suomijos atstovas Käärijä su daina „Cha Cha Cha“.

Reperis, dainininkas ir dainų autorius Käärijä garsėja energingais pasirodymais be marškinėlių, kuriuos pats apibūdina taip: „Tai beprotiška, tai vakarėlis!“ Iš Vantaa miesto Suomijoje kilęs Käärijä muziką kuria nuo 2014 m.

„Eurovizijos“ kūrinyje „Cha Cha Cha Cha“ jis sujungia repą, elektroninę muziką, metalą ir šlagerį. Dainą jis parašė su dviem draugais: daugybę platininių įrašų pelniusiu prodiuseriu ir dainų autoriumi Johannesu Naukkarinenu ir prodiuseriu Aleksi Nurmi.