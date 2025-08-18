„Eurovizijos" atrankoje – rimti pokyčiai: štai kas keičiasi

Atrankai pateikiamas kūrinys turi būti visiškai naujas – neišleistas iki 2025 m. rugsėjo 1 d., niekur viešai neskambėjęs ir ne ilgesnis nei 3 minučių trukmės. Pilnas taisykles bei paraiškų formas galima rasti puslapyje EUROVIZIJA.LT, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Eurovizijos“ finalas Bazelyje(53 nuotr.)
„Eurovizijos" atrankoje – rimti pokyčiai
„Šiemet žengiame dar vieną žingsnį žiūrovų link – viso „EUROVIZIJA.LT“ finalo metu būtent jie priims galutinį sprendimą, kas atstovaus Lietuvai Austrijoje. Atsisakome anksčiau buvusio trijų dainų pakartotinio atlikimo – finale visi susirungs lygioje kovoje, o žiūrovų balsai taps lemiami. Taip pat, kaip ir tarptautinio finalo metu, neliks balsavimo skambučiais – bus balsuojama tik SMS ir internetu“, – teigia LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
Norime pasidžiaugti – nuo šiol „EUROVIZIJA.LT“ balsavimą vykdys Vokietijos kompanija „ONCE“, daugelį metų dirbanti su didžiuoju „Eurovizijos“ dainų konkursu. Tai užtikrins moderniausius standartus atitinkantį balsų skaičiavimą.
2026 m. atrankoje, priklausomai nuo paraiškų skaičiaus, vyks iki 6 pusfinalių ir finalas. Pusfinalių įrašai prasidės 2026 m. sausio 14 d., o nacionalinės atrankos finalas – vasario 27 d. „Twinsbet arenoje“ Vilniuje – bus transliuojamas tiesiogiai.
Kaip ir kasmet, LRT kiekvienam atrankos dalyviui skirs iki 1 500 Eur konkursinės dainos fonogramos gamybai ir sceninio įvaizdžio sukūrimui. Dalis lėšų, surinktų iš žiūrovų balsavimo, bus panaudota laimėtojo pasiruošimui tarptautiniam konkursui.
Didysis „Eurovizijos“ dainų konkursas vyks 2026 m. gegužės mėnesį Austrijoje.
Šaltinis:
tv3.lt
