Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Enrique Iglesias ir Anna Kurnikova parodė ūgtelėjusius vaikus

2025-10-20 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 11:55

Anna Kurnikova, žinoma rusų tenisininkė ir populiaraus ispanų dainininko Enrique Iglesias žmona, pagaliau pasidalijo nauju savo ir vaikų įvaizdžiu.

Enrique Iglesias ir Ana Kournikova (nuotr. SCANPIX)
7

Anna Kurnikova, žinoma rusų tenisininkė ir populiaraus ispanų dainininko Enrique Iglesias žmona, pagaliau pasidalijo nauju savo ir vaikų įvaizdžiu.

REKLAMA
1

Nuotrauka buvo paskelbta Instagram, ir tai sukėlė didelį susižavėjimą tarp jos sekėjų.

Linksma šeimos nuotrauka su kostiumais

Ši nuotrauka, kurioje visa šeima pozavo su šventiniais kostiumais, buvo daryta artėjant Helovinui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Asmeninį gyvenimą slepiantys Iglesias ir Kournikova parodė ūgtelėjusias atžalas: berniukas – tėvo kopija
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Asmeninį gyvenimą slepiantys Iglesias ir Kournikova parodė ūgtelėjusias atžalas: berniukas – tėvo kopija

Ant atvaizdo matyti Kurnikovos ir Iglesiaso dvi dukros — 7 metų Lucy ir 5 metų Mary — kurios apsirengusios identiškais Helovino moliūgo kostiumais. O 7 metų Nicholas pasirinko jam įprastą aprangą — futbolininko kostiumą.

REKLAMA
REKLAMA

Anna, būdama 44 metų, taip pat vilkėjo kostiumą ir savo vaikams sukėlė juoką savo geltonos anties apranga.

REKLAMA

„Jie taip greitai auga! Koks mielas šventinis įvaizdis!“, — rašė viena iš gerbėjų komentaruose.

Gerbėjai taip pat išreiškė nuostabą, kad šeima jau tokia suaugusi, ir net pajuokavo apie galimą naują šeimos narį, nes neseniai pasigirdo gandų, kad Enrique Iglesias tapo tėvu dar kartą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų