Enrique Iglesias ir Anna Kurnikova parodė ūgtelėjusius vaikus

Nuotrauka buvo paskelbta Instagram, ir tai sukėlė didelį susižavėjimą tarp jos sekėjų.
Linksma šeimos nuotrauka su kostiumais
Ši nuotrauka, kurioje visa šeima pozavo su šventiniais kostiumais, buvo daryta artėjant Helovinui.
Ant atvaizdo matyti Kurnikovos ir Iglesiaso dvi dukros — 7 metų Lucy ir 5 metų Mary — kurios apsirengusios identiškais Helovino moliūgo kostiumais. O 7 metų Nicholas pasirinko jam įprastą aprangą — futbolininko kostiumą.
Anna, būdama 44 metų, taip pat vilkėjo kostiumą ir savo vaikams sukėlė juoką savo geltonos anties apranga.
„Jie taip greitai auga! Koks mielas šventinis įvaizdis!“, — rašė viena iš gerbėjų komentaruose.
Gerbėjai taip pat išreiškė nuostabą, kad šeima jau tokia suaugusi, ir net pajuokavo apie galimą naują šeimos narį, nes neseniai pasigirdo gandų, kad Enrique Iglesias tapo tėvu dar kartą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!