Dukra tėčio paprašė nupirkti įklotų: jo atsakymas paliko be žodžių

Nors kai kurie vyrai teigia, kad jiems „gėda“ pirkti moteriškas higienos priemones parduotuvėse, dauguma mielai paima tai, ko reikia, kaip ir šis tėtis. Tačiau jis negalėjo susilaikyti ir nepasijuokti iš parduodamų prekių pasirinkimo.
Prieš keletą metų moteris, vardu Niamh, platformoje „X“, kitaip žinomoje kaip „Twitter“, paskelbė ekrano nuotrauką, kurioje matyti jos susirašinėjimas žinutėmis su tėčiu.
Įstrigusi darbe ir neturėdama galimybės išeiti iki darbų pabaigos, ji parašė tėčiui žinutę: „Ar gali man nupirkti higieninių įklotų su sparneliais, kol neužsidarė parduotuvės?“
Atsakymas paliko be žodžių
Jos tėtis, būdamas parduotuvėje, atsakydamas atsiuntė nuotrauką, kurioje matyti violetinės ir žalios spalvos įklotų pakuotės, ir uždavė nekaltą klausimą: „Su juodaisiais serbentais ar žaliąja citrina?“
Žmones prajuokino toks tėčio atsakymas, ne vienas jį gyrė už puikų humoro jausmą. Vienas komentatorius rašė: „Tokie tėčiai kaip šis yra patys geriausi tėčiai.“
Atsirado ir tų, kurie rašė, kad jiems „keista“, jog ji paprašė tėčio nupirkti moteriškų higienos priemonių. Į tai Niamh pateikė puikų atsakymą.
„Visiems žmonėms, kurie pyksta dėl to, kad paprašiau savo tėčio nupirkti man įklotų. 1) Jis visada gyveno tik su moterimis: mano seserimi, mano mama, jo seserimi, jo mama. 2) Buvau darbe iki penkių, parduotuvės užsidaro ketvirtą valandą sekmadieniais. Aš nevairuoju, mano mama taip pat nevairuoja. 3) Dabar 2019-ieji, o ne 1969-ieji“, – visiems atsaką pateikė mergina.
Po šio merginos įrašo pasipylė komentarai, palaikantys Niamh ir jos didvyriu pramintą tėtį. „Žmonėms, rašantiems neigiamus komentarus, reikėtų atsikvošėti“, – rašė vienas, o kitas pridūrė: „Turiu septynerių, penkerių ir 20 mėnesių amžiaus dukras. Neabejoju, kad vieną dieną parduotuvėje joms pirksiu įklotus! Jūsų tėtis tikra legenda.“
Kitas komentatorius antrino: „Nuostabu, kad esi tokia artima su savo tėčiu, kad gali jaustis patogiai ir jo paprašyti tokio dalyko. Jis tikra legenda ir didvyris!“
