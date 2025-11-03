Iš „Temu“ „kalėdinę dekoraciją užsisakiusi Diana negalėjo patikėti, ką gavo: parodė visiems

Taip nutiko ir Dianai, susigundžiusiai rožiniu kaspinu durims, kuris internete atrodė kaip tobula Kalėdinė dekoracija. Tačiau vietoje kaspino į namus atkeliavo visai kas kita, rašoma mirror.co.uk.
Prekė, kuri neatitiko lūkesčių
Diana, „TikTok“ vartotoja, pasivadinusi @diariesofdiana, užsisakė medžiaginį rožinį durų kaspiną iš „Temu“.
Ji įsivaizdavo didelį, minkštą, prabangiai atrodantį kaspiną, kuriuo pasipuoš savo namų duris prieš didžiąsias metų šventes.
Tačiau išpakavusi siuntą ji prarado žadą – vietoje kaspino durims ji rado ant medžiagos atspausdintą paveikslėlį, kuris buvo įkeltas svetainėje: duris su rožiniu kaspinu ir net laikrodžiu viršuje. Visa tai priminė elementą iš teminės vakarėlių fotosienelės.
„Ką užsakiau iš „Temu“ – kaspiną durims. Ką gavau – visas duris“, – juokėsi ji savo vaizdo įraše.
Internautų reakcijos
Komentarų skiltyje po vaizdo įrašu kilo diskusijos. Kai kurie vartotojai tiesiog kvatojosi kartu, bet kiti kaltino pačią pirkėją:
„Meldžiu, pradėkite skaityti prekių aprašymus ir atsiliepimus“, – komentavo viena vartotoja.
Kita pastebėjo: „Aprašyme parašyta, kad tai durų uždanga su kaspino dizainu, o ne pats kaspinas! Net nuotraukose matosi tos netikros durys.“
Dar viena priminė: „Nesiskųsk „Temu“ – juk aprašyme aiškiai rašo: durų uždanga arba durų užuolaida.“
Kai kurie ironiškai pridūrė, kad gauni tai, už ką moki, o Diana už šį „kaspiną“ sumokėjo mažiau nei 6 svarus.
Panašių istorijų netrūksta
Komentaruose pasipylė ir kitų vartotojų prisipažinimai apie panašius nesusipratimus, kuriuos jie patys patyrė apsipirkinėdami internetu:
„O Dieve, man tas pats nutiko su raudonu Kalėdų kaspinu!“
„O ne… ką tik supratau, kad ir aš užsisakiau tą patį. Tikėtina, kad ir man keliauja visos durys.“
Diana reagavo su humoru: „Juokiuosi iki ašarų! O neee.“
@diariesofdiana I was expecting just the bow lol @Temu #temupurchase #temufail #whatiorderedversuswhatigot #whatiorderedvswhatigot ♬ original sound - Dear diary, it’s Diana 🇨🇦
„Temu“ atsakas: tokio produkto jau nebėra
„Temu“ atstovas spaudai pareiškė, kad prekė jau pašalinta iš parduotuvės katalogo:
„Šį produktą pašalinome prieš devynis mėnesius, kai gavome pranešimą apie klaidinančią informaciją.
Visi pardavėjai privalo tiksliai aprašyti savo siūlomas prekes. Klientai yra apsaugoti 90 dienų pinigų grąžinimo garantija, jei prekė neatitinka aprašymo.“
Įmonė pridūrė, kad jų klientų aptarnavimo komanda dirba 24/7.
Nors situacija galiausiai baigėsi juoku ir linksma diskusija socialiniuose tinkluose, ši istorija primena paprastą, bet amžiną internetinių parduotuvių taisyklę: visada prieš perkant būtina skaityti prekių aprašymus.
