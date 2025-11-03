 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Iš „Temu“ „kalėdinę dekoraciją užsisakiusi Diana negalėjo patikėti, ką gavo: parodė visiems

2025-11-03 14:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 14:50

Apsipirkimas internetinėse pigių prekių parduotuvėse dažnai tampa loterija – kartais atkeliauja gražūs radiniai už juokingą kainą, o kartais siuntos virsta komiška nesėkme. Socialiniai tinklai pilni istorijų, kaip žmonės, per daug neįsigilinę į aprašymą ar nuotraukas, vietoje laukto daikto gauna tikrą siurprizą.

Siunta, „Temu“ programėlė (SCANPIX, 123rf)

Apsipirkimas internetinėse pigių prekių parduotuvėse dažnai tampa loterija – kartais atkeliauja gražūs radiniai už juokingą kainą, o kartais siuntos virsta komiška nesėkme. Socialiniai tinklai pilni istorijų, kaip žmonės, per daug neįsigilinę į aprašymą ar nuotraukas, vietoje laukto daikto gauna tikrą siurprizą.

REKLAMA

Taip nutiko ir Dianai, susigundžiusiai rožiniu kaspinu durims, kuris internete atrodė kaip tobula Kalėdinė dekoracija. Tačiau vietoje kaspino į namus atkeliavo visai kas kita, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prekė, kuri neatitiko lūkesčių 

Diana, „TikTok“ vartotoja, pasivadinusi @diariesofdiana, užsisakė medžiaginį rožinį durų kaspiną iš „Temu“.

REKLAMA
REKLAMA

Ji įsivaizdavo didelį, minkštą, prabangiai atrodantį kaspiną, kuriuo pasipuoš savo namų duris prieš didžiąsias metų šventes.

REKLAMA

Tačiau išpakavusi siuntą ji prarado žadą – vietoje kaspino durims ji rado ant medžiagos atspausdintą paveikslėlį, kuris buvo įkeltas svetainėje: duris su rožiniu kaspinu ir net laikrodžiu viršuje. Visa tai priminė elementą iš teminės vakarėlių fotosienelės.

„Ką užsakiau iš „Temu“ – kaspiną durims. Ką gavau – visas duris“, – juokėsi ji savo vaizdo įraše.

REKLAMA
REKLAMA

Internautų reakcijos

Komentarų skiltyje po vaizdo įrašu kilo diskusijos. Kai kurie vartotojai tiesiog kvatojosi kartu, bet kiti kaltino pačią pirkėją:

„Meldžiu, pradėkite skaityti prekių aprašymus ir atsiliepimus“, – komentavo viena vartotoja.

Kita pastebėjo: „Aprašyme parašyta, kad tai durų uždanga su kaspino dizainu, o ne pats kaspinas! Net nuotraukose matosi tos netikros durys.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar viena priminė: „Nesiskųsk „Temu“ – juk aprašyme aiškiai rašo: durų uždanga arba durų užuolaida.“

Kai kurie ironiškai pridūrė, kad gauni tai, už ką moki, o Diana už šį „kaspiną“ sumokėjo mažiau nei 6 svarus.

Panašių istorijų netrūksta

Komentaruose pasipylė ir kitų vartotojų prisipažinimai apie panašius nesusipratimus, kuriuos jie patys patyrė apsipirkinėdami internetu:

REKLAMA

„O Dieve, man tas pats nutiko su raudonu Kalėdų kaspinu!“

„O ne… ką tik supratau, kad ir aš užsisakiau tą patį. Tikėtina, kad ir man keliauja visos durys.“

Diana reagavo su humoru: „Juokiuosi iki ašarų! O neee.“

@diariesofdiana I was expecting just the bow lol @Temu #temupurchase #temufail #whatiorderedversuswhatigot #whatiorderedvswhatigot ♬ original sound - Dear diary, it’s Diana 🇨🇦

REKLAMA

„Temu“ atsakas: tokio produkto jau nebėra

„Temu“ atstovas spaudai pareiškė, kad prekė jau pašalinta iš parduotuvės katalogo:

„Šį produktą pašalinome prieš devynis mėnesius, kai gavome pranešimą apie klaidinančią informaciją.

Visi pardavėjai privalo tiksliai aprašyti savo siūlomas prekes. Klientai yra apsaugoti 90 dienų pinigų grąžinimo garantija, jei prekė neatitinka aprašymo.“

Įmonė pridūrė, kad jų klientų aptarnavimo komanda dirba 24/7.

Nors situacija galiausiai baigėsi juoku ir linksma diskusija socialiniuose tinkluose, ši istorija primena paprastą, bet amžiną internetinių parduotuvių taisyklę: visada prieš perkant būtina skaityti prekių aprašymus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų