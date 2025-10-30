„Iki“ atnaujino jau 20-ąją parduotuvę šiemet – pirkėjų vėl laukia Šilalėje

Pirkėjus iš pagrindų atsinaujinusioje „Iki“ parduotuvėje Šilalėje jau pasitinka patogesnis, visiškai naujas išplanavimas, trečdaliu didesnis prekybinis plotas, specialios tik šioje parduotuvėje galiojančios nuolaidos ir kruopščiai atrinktas asortimentas, kad apsipirkti mieste būtų dar paprasčiau.
„Nuolat rūpinamės, kad pirkėjai apsipirkti galėtų kuo patogiau, todėl intensyviai tęsiame „Iki“ parduotuvių plėtrą ir rekonstrukcijas. Parduotuvė Šilalėje jau yra pamėgta lankytojų, tad investavome į jos atnaujinimą, kad vietos gyventojų prie pat namų lauktų naujas, patogesnis kategorijų išdėstymas, kokybiškų prekių įvairovė, gausybė naudingų nuolaidų ir akcijų. Atnaujintoje, pastebimai padidintoje parduotuvėje bus dar lengviau papildyti namų atsargas ar pasirūpinti produktais visai savaitei – tą bus galima daryti arčiau namų, taupant laiką ir pinigus“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.
Didžiausias dėmesys – šviežumui
Moderni „IKI – Šilalė“ parduotuvė atnaujinta pagal naujausius įmonės standartus, kad mėgstamas prekes būtų galima rasti kuo greičiau ir patogiau, būtų aiškiai išskirti specialūs kainų pasiūlymai ir dar daugiau dėmesio skiriama „Iki“ stiprybei rinkoje – šviežių produktų asortimentui.
2 širdelių formato išplėstoje 951 kv. m ploto parduotuvėje bus užtikrinamas platus – iki 12 tūkst. prekių – asortimentas, tad ji idealiai tiks tiek atsargų namuose papildymui, tiek savaitiniam ar šventiniam apsipirkimui.
„Joje vėl bus galima rasti viską, ko reikia kasdienai: šviežių vaisių ir daržovių, jau paruoštų patiekalų, šviežios mėsos. Vykstant pagerbti artimųjų atminimo per Vėlines čia bus patogu įsigyti kokybiškų žvakių ir gėlių. Atnaujinta parduotuvė Šilalėje jau ir vėl kvepia ką tik iškepta duona ir bandelėmis. Jos iš vietoje esančių krosnių traukiamos ne mažiau nei tris kartus per dieną, taip rūpinantis maksimaliu šviežumu“, – sako „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė.
Šiuolaikiškoje parduotuvėje lankytojai taip pat ras rūkytos žuvies, karštų gaminių, platų bakalėjos, šaldytų, gėrimų ir namų komforto prekių pasirinkimą. Pirkėjų patogumui čia taip pat galima atsiimti prekes, užsakytas „Iki“ ar „LastMile“ el. parduotuvėje, naudojantis „Click&Collect“ paslauga.
Atidarymo proga – specialios nuolaidos
Atidarymo proga lojaliems pirkėjams parengti specialūs pasiūlymai, galiojantys tik „IKI – Šilalė“ parduotuvėje – specialios nuolaidos sultims, sulčių nektarams ir sulčių gėrimams, bananams, sausiems pusryčiams, granolai ir javainių batonėliams, grūdėtai varškei ir kitoms prekėms.
Greitesniam apsipirkimui atnaujintoje parduotuvėje įrengtos 7 „IKI Bitutė“ savitarnos kasos, apsipirkti bus galima ir įprastoje. „IKI – Šilalė“ pirkėjams atvira kasdien nuo 8 iki 22 val.
Tai – jau 20-oji šiemet atnaujinta „Iki“ parduotuvė. Tinklo plėtra ir jau esamų parduotuvių renovacijos apima visą Lietuvą. Pernai investavusi per 35 mln. eurų, „Iki“ iš pagrindų rekonstravo 18 parduotuvių, dar 25 atnaujino pagal naujausią parduotuvių koncepciją ir atidarė 9 visiškai naujas. Šiemet bendrovė ir toliau intensyviai rekonstruos pirkėjų jau pamėgtas bei atidarys naujas parduotuves.
Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.