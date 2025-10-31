Švęsite Helovyną ar Vėlines? Prekybininkai atskleidė, kuri šventė šiuo metu populiariausia

Kiemuose vis dažniau galima pamatyti Helovyno dekoracijų, kavinės ir restoranai taip pat kruopščiai ruošiasi ir puošiasi, mat pastebi, kad šventinė nuotaika pritraukia daugiau klientų.
Gyventojai švenčia Helovyną
Į vieną Vilkaviškio gatvę, esančią miesto pakraštyje, artėjant Helovynui užsuka daugiau žmonių nei įprastai. Smalsuoliai, išgirdę, kad gatvėje tvyro Šiurpnakčio nuotaika, atvažiuoja pažiūrėti, kas ten įdomaus. Dekoracijų autorė – vilkaviškietė Indrė. Ji sako, kad Šiurpnaktį švenčia jau apie dešimt metų.
„Aš kažkaip galvoju, kad reikia švęsti visas šventes, nes šventes kuriame mes patys, ir kiek įdėsime, tiek to džiaugsmo ir turėsime. Tai, kad šventės nėra kildinamos iš Lietuvos, nereiškia, kad mes jų negalime švęsti“, – tikina vilkaviškietė Indrė.
Ruoštis Šiurpnakčiui Indrės šeima pradeda rugsėjį. „Pagalbininkais tampa vaikai. Jau nuo rugsėjo pirmų dienų pradeda klausinėti, kada gi pradėsime puoštis?“, pasakoja Indrė.
Vilkaviškietės iniciatyva užsikrėtė ir moters kaimynas Aidas. Tad su šeima šiemet taip pat pasiruošė Helovynui. Vyras sako, kad ir iš svetur atkeliavusi šventė jiems netrukdo ir patinka.
„Daug yra švenčių, kurios ne mūsų, bet švęsti reikia ne tik dėl savęs, bet ir dėl vaikų, kaimynų. Pamatėme pas kaimynę, pasigrožėjome ir pasidarėme patys“, – sako Aidas.
Tačiau ne visi vilkaviškiečiai su pasigėrėjimu žiūri į skeletus ir kraujo imitacijas.
Sklando ir kitų nuomonių
„Man ši diena asocijuojasi su artimaisiais, esančiais Anapilyje. Aš į šitą dalyką žiūriu šiek tiek sakraliau“, – pasakoja vilkaviškietis.
Artėjant Helovynui, vis daugiau šalies maitinimo įstaigų taip pat pasiruošia švęsti. Kaune esanti kavinė skeletų idėjos atsisakė, tačiau iš moliūgų pastatė eglutę.
„Smagu visada, kai žmonės ateina, užeina ir į vidų, yra kur nusifotografuoti ir įsiamžinti“, – kalba „Bernelių užeigos“ vadovas Adas Jazbutis.
„Stengiamės, kad būtų baisiai gražu. Stipriai išgąsdinti nėra mūsų tikslas, mes norime per estetiką, per žaismingumą perteikti šitos šventės grožį“, – sako „Sushi Lounge“ savininkė Daiva Breivė.
Anot verslininkės, žmonės turi teisę rinktis, kokias šventes švęsti.
„Manau, kad švenčių kuo daugiau, tuo žmonėms gyventi smagiau. Visos šventės yra smagios, ir Helovynas, manau, puikiai tinkama šventė rudeniui. Pasiliksminti, pasidžiaugti, pagąsdinti vieni kitus, pasidalinti saldainiais“, – sako D. Breivė.
Prekybininkų skaičiavimais, lietuviai visgi labiau mini Vėlines nei Helovyną. Žvakėms, gėlėms, kapų tvarkymui tautiečiai išleidžia nepalyginamai daugiau pinigų nei Helovyno šventėms ir dekoracijoms.
