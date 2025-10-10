Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„DiArchy“ magė Diana skubiai įspėja visus: „Tai yra tikras skausmas“

2025-10-10 09:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 09:25

Magijos teatro „DiArchy“ magė Diana Gaičiūnaitė-Dirmė dalijasi svarbiu ir rūpestingu įspėjimu. Ji socialiniuose tinkluose ragina gyventojus nepalikti savo keturkojų augintinių pririštų lauke, mat šiuo metu Gailiūnų kaime siautėja vilkai.

Diana Gaičiūnaitė-Dirmė (nuotr. asm. archyvo)

0

Diana socialiniame tinkle ragino visus atkreipti dėmesį į šį svarbų perspėjimą bei įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gailiūnų ir aplinkinių kaimų gyventojams – svarbus įspėjimas

Moteris įspėja, kad tai svarbu žinoti visiems, kurie gyvena netoli miško.

„TAI YRA TIKRAS SKAUSMAS! ​Dėmesio! NEPALIKITE SAVO ŠUNŲ PRIRIŠTŲ LAUKE! ​ Mūsų apylinkėse siautėja vilkai.

​Jie ateina naktimis tyliai... Ir išsitempia bejėgius šunis, pririštus prie būdų.

Per savaitę – apie 10 ŽIAURIŲ UŽPUOLIMŲ! Tai nėra tik statistika – tai 10 baisių mirčių, 10 tuščių būdų, 10 sudaužytų širdžių, kurias patiria šeimininkai, ryte radę tik kraujo pėdsakus...

​AR TIKRAI NORITE RYTĄ PABUSTI IR RASTI TUŠČIĄ BŪDĄ?

Mieli bičiuliai, kaimynai, visi, kurių širdyse gyvena meilė gyvūnams...

​PRAŠAU: Pasidalinkite šią žinutę ir išgirskite patys:

​ NEPALIKITE SAVO ŠUNŲ PRIRIŠTŲ LAUKE!

​Užtikrinkite, kad jūsų augintiniai būtų saugūs viduje, pastatuose, kur vilkai jų nepasieks. Vienas akimirkos sprendimas dabar gali išgelbėti jiems gyvybę! Kad rytoj netektų jausti kaltės dėl savo draugo mirties.

​Būkime tie, kurie saugo savo šeimos narius!

​Rūpinkimės savo augintiniais“, – rašė moteris.

 

