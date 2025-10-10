„DiArchy“ magė Diana skubiai įspėja visus: „Tai yra tikras skausmas“

Diana socialiniame tinkle ragino visus atkreipti dėmesį į šį svarbų perspėjimą bei įrašu sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Gailiūnų ir aplinkinių kaimų gyventojams – svarbus įspėjimas
Moteris įspėja, kad tai svarbu žinoti visiems, kurie gyvena netoli miško.
„TAI YRA TIKRAS SKAUSMAS! Dėmesio! NEPALIKITE SAVO ŠUNŲ PRIRIŠTŲ LAUKE! Mūsų apylinkėse siautėja vilkai.
Jie ateina naktimis tyliai... Ir išsitempia bejėgius šunis, pririštus prie būdų.
Per savaitę – apie 10 ŽIAURIŲ UŽPUOLIMŲ! Tai nėra tik statistika – tai 10 baisių mirčių, 10 tuščių būdų, 10 sudaužytų širdžių, kurias patiria šeimininkai, ryte radę tik kraujo pėdsakus...
AR TIKRAI NORITE RYTĄ PABUSTI IR RASTI TUŠČIĄ BŪDĄ?
Mieli bičiuliai, kaimynai, visi, kurių širdyse gyvena meilė gyvūnams...
PRAŠAU: Pasidalinkite šią žinutę ir išgirskite patys:
NEPALIKITE SAVO ŠUNŲ PRIRIŠTŲ LAUKE!
Užtikrinkite, kad jūsų augintiniai būtų saugūs viduje, pastatuose, kur vilkai jų nepasieks. Vienas akimirkos sprendimas dabar gali išgelbėti jiems gyvybę! Kad rytoj netektų jausti kaltės dėl savo draugo mirties.
Būkime tie, kurie saugo savo šeimos narius!
Rūpinkimės savo augintiniais“, – rašė moteris.
