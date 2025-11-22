 
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Diana Dargė atskleidė, kas jai padėjo sunkiausiame gyvenimo etape: „Paradoksas“

2025-11-22 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 07:30

Visiems gyvenime kartais reikia išgyventi sunkius ar net labai sunkius gyvenimo momentus. Tuo metu svarbiausia turėti į ką atsiremti. Tai gali būti jūsų mėgstamas užsiėmimas, darbas, o dar geriau artimasis, draugas, ar... mylimas gyvūnas!

Paulius Kaupelis, Diana Dargė su augintiniu

Visiems gyvenime kartais reikia išgyventi sunkius ar net labai sunkius gyvenimo momentus. Tuo metu svarbiausia turėti į ką atsiremti. Tai gali būti jūsų mėgstamas užsiėmimas, darbas, o dar geriau artimasis, draugas, ar... mylimas gyvūnas!

0

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“ tą patvirtins ir dainininkė, fortepijono ir vokalo mokytoja, pedagogė Diana Dargė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žinokit, labai padėjo. Paradoksas – vyras išėjo, šuo atėjo. Bet labai man padėjo iš tikrųjų šuo sunkiausiu metu... Kai yra šalia kažkas, kas glaudžiasi prie tavęs, bučinius siunčia ir panašiai“, – laidoje pasakos ji. 

Sprendimas nebuvo spontaniškas

Sprendimas įsigyti šuniuką nebuvo priimtas atsainiai. Pirmiausia šuniuko užsinorėjo jos dukra Unė. Tuomet Diana ėmė planuoti. 

„Apskritai mes turėjome porą šuniukų. Pepa pas mus atsirado irgi taip, tikrai labai planavau, labai atsakingai į tai žiūrėjau, ir dukra labai svajojo apie šuniuką.  Artėjo 12 metų gimtadienis, pradėjau ieškoti“, – kalbės D. Dargė. 

 Tuo metu, kai šuniukas buvo beveik išsirinktas, Dianos sūnus buvo kitos nuomonės. 

„Mano sūnus sako: nei tau čia reikės to šunio, nei ta Unė ten žiūrės, bus ten trims mėnesiams šuniukas... Žodžiu, taip nuteikinėjo, kad nereikia to šuniuko į mūsų šeimą“, – neslėps ji. 

Tačiau Diana priėmė sprendimą ir dukrai dvyliktojo gimtadienio proga padarė siurprizą. Per Unės gimtadienį Diana užsuko į Palangą, į veisėjos namus. 

„Sėdim su dukra ant tos sofos, ir ji paleidžia muziką tokią gimtadienio. Ir ta moteris ateina su dėže, kuri panaši į torto. Tačiau torto dėžėje buvo šuniukas! Unė puolė į ašaras“, – dalinsis D. Dargė. 

Visą Dianos kalytės Pepos istoriją, išdaigas ir išgyvenimus papasakos TV3 laida „Gyvūnų pasaulis“. Šeštadienį 9:00 val. 

