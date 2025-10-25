Janitai ir Taurui augintiniai sukūrė ne tik laimę, bet ir karjerą: štai kaip jiems pavyko

TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“ pasirodys du verslininkai – Janita Januškauskaitė Plungė ir Tauras Plungė.
Vyras ir žmona namuose ir verslo partneriai – darbe. Šiandien jie mėgaujasi gyvenimu, nes abu daro tai, ką mėgsta labiausiai – Janita kuria produktus augintiniams, veisia šunis, prižiūri šunų grūmingo akademiją, skina pergales pasaulinėse parodose, o Tauras – štai neseniai vos per dešimt mėnesių pastatė augintinių maisto gamyklą už daugiau nei dvidešimt milijonų.
Iš pradžių apie gyvūnus galėjo tik pasvajoti
Abu dar ir atostogoms randa laiko bei keliauja aplink pasaulį. Tačiau ne viskas buvo taip paprasta. Nusikelkime į Janitos ir Tauro vaikystę. Tauras teigia, kad vaikystėje apie šuniuką galėjo tik pasvajoti.
„Čia man buvo tokia skaudi vaikystės tema, nes visą laiką labai norėjau gyvūnų, o mano tėvai abudu inžinieriai, gyvenome bute. Mano tėvas visą laiką sakydavo: šuns vieta yra būdoje“, – laidoje pasakos Tauras.
Janitos tėvai taip pat teigė, kad kol jai nesukako penkiolika, apie šuniuką galės tik pasvajoti. Vėliau Janitos tėtis dukrai leido įsigyti pudeliuką.
„Aš gyvenau viename kambaryje su močiute, kuri buvo paralyžuota 15 metų – globojau, slaugiau. Ir tėvai dėl to, kad tai buvo mano darbas dieną ir naktį, leido man tą gyvūną įsigyti. Aš buvau devintame danguje“, – kalbės ji.
Janitai pudeliukė vardu Kika tapo geriausia drauge.
„Paauglystėje vis dėlto tai buvo vienintelis gyvūnas, kuris mane suprato, kur aš galėjau pasakyt visas savo paslaptis, paverkti, koks yra neteisingas pasaulis ir kodėl ta mano mama reikalauja tvarkytis, kodėl ten klasiokai ką nors ne taip padaro... Tai buvo mano pats geriausias draugas, nuodėmklausys“, – laidoje prisiminimais dalinsis Janita.
Pirmasis Janitos verslas ir prasidėjo nuo pudeliukės Kikos.
„Mes išsikvietėme patį geriausią meistrą į namus ir žiūrėjome, kaip kerpa. Supratome, kad mes negalėsime mokėti 15 rublių niekaip. Tai tada, atsimenu, pasigalandome žirkles ir pradėjome kirpti patys. Aš imdavau už kirpimą 10 rublių. Tai jeigu pati mokėjau pirmą kartą 15 rublių, tai buvo labai dideli pinigai“, – pasakos ji.
Tuo metu Tauras jau tarnavo pasienyje. Ir ten iš arti susipažino su pirmuoju šunimi.
Kaip pudeliukė Kika padėjo Janitai surasti Taurą ir kaip bendra meilė gyvūnams išpildė visas judviejų svajones – šį šeštadienį 9:00 val. per TV3 papasakos gyvūnų ir jų šeimininkų gyvenimo būdo laida „Gyvūnų pasaulis“.
