TV3 naujienos > Žmonės

„Daddy Was A Milkman“ gerbėjams – džiugi žinia

2025-09-25 16:55
Šiandien oficialiai paskelbta, kad gruodžio 7 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje, įvyks ypatingas atlikėjo „Daddy Was A Milkman“ pasirodymas – koncertas bus kupinas magijos, jaukumo ir šventinės nuotaikos.

Šiandien oficialiai paskelbta, kad gruodžio 7 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje, Vilniuje, įvyks ypatingas atlikėjo „Daddy Was A Milkman" pasirodymas – koncertas bus kupinas magijos, jaukumo ir šventinės nuotaikos.

Visai neseniai grandioziniu koncertu Vilniaus Kalnų parke pažymėjęs savo kūrybos dešimtmetį, atlikėjas pristato specialią akustinę programą.

„Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke
Jos metu klausytojai galės išgirsti gerai pažįstamas dainas naujai – jautriai, intymiai ir ypatingai šventiškai atliekamas kartu su talentingu latvių gitaros virtuozu Gintu Smuikais.

Bilietus į „Daddy Was A Milkman“ koncertinį turą jau galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt

„Šv. Kotrynos bažnyčia, mano manymu, yra viena tinkamiausių erdvių tokio formato pasirodymui – ji kupina ypatingos auros, puikaus apšvietimo ir nuostabios akustikos. Sunku būtų sugalvoti jaukesnę bei labiau šventišką vietą ne tik turo, bet ir visų metų užbaigimui.

Džiaugiuosi, kad šiuo ypatingu, šventiniu laikotarpiu vėl grosiu kartu su savo bičiuliu Gints Smuikais, su kuriuo vasarą surengėme akustinį turą po Lietuvos pajūrį ir Kauną“ – sako Ignas Pociūnas.

Pripažinimas ir užsienyje

Prieš dešimt metų debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai.

Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.

Paskutiniai „Daddy Was A Milkman“ koncertai praeitais metais, Klaipėdos dramos teatre ir Vilniaus LVSO koncertų salėje tapo tikra sensacija – visi bilietai buvo išpirkti dar daugiau nei prieš mėnesį iki pasirodymų.

Šiemet atlikėjas taip pat išleido naująjį albumą „Quite Something“ ir surengė kūrybos dešimtmečiui paminėti skirtą koncertą Vilniaus Kalnų parke. Dar vasarą atlikėjas kartu su Gints Smukais surengė ir tris akustinius šou: Palangoje, Nidoje ir Kaune.

