„Daddy Was A Milkman“ skelbia vasaros akustinį turą: laukia 3 ypatingi pasirodymai

Bilietus į „Daddy Was A Milkman“ koncertinį turą jau galima įsigyti visose „Bilietai.lt“ kasose ir internete: www.bilietai.lt, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Daddy Was A Milkman“ skelbia vasaros akustinį turą

„Praėjęs akustinis turas buvo per geras, kad jį užbaigtume nesugroję lauke, šiltais vasaros vakarais. Širdyje ir atminty dar tebeskamba akordai, o laikas praskriejo tarsi akimirksniu, tad negalime nepakartoti.

Kviečiame jus į ypatingus mūsų su Gints Smukais akustinius koncertus po atviru dangumi – rugpjūčio 7 d. Palangoje, jaukioje Oldman erdvėje, kur jūros ošimas susilieja su muzika; rugpjūčio 16 d. Nidoje, sakralioje Liuteronų bažnyčioje, kur kiekvienas garsas įgauna ypatingą atspalvį; ir, kaip ir kasmet, tradiciškai rugpjūčio 28 d. Kaune – Pažaislio vienuolyne, Monte Pacis, kur muzika ir istorija sukurs dar vieną stebuklą“ – sako Ignas Pociūnas.

„Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke (26 nuotr.) „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. +22 „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke / Lino Žemgulio nuotr.

(26 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Daddy Was A Milkman“ koncertas Kalnų parke

Prieš dešimt metų debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus. „Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.

Paskutiniai „Daddy Was A Milkman“ koncertai praeitais metais, Klaipėdos dramos teatre ir Vilniaus LVSO koncertų salėje tapo tikra sensacija – visi bilietai buvo išpirkti dar daugiau nei prieš mėnesį iki pasirodymų. Šiemet atlikėjas taip pat išleido naująjį albumą „Quite Something“ ir surengė kūrybos dešimtmečiui paminėti skirtą koncertą Vilniaus Kalnų parke.