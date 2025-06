Pirmąkart Lietuvoje gastroliuos garsus Cher muzikos šou: štai kur ir kada

Bilietus į pirmą kartą Lietuvoje rengiamus Cher muzikos šou „The Shoop Shoop Show – The Cher Collection“ jau galima įsigyti bilietų platinimo platformoje „Shownet.lt“.

Pirmas toks muzikos šou Lietuvoje

Pasiruoškite patirti tokį Cher šou, kokio dar nėra buvę. 2026 m. „The Shoop Shoop Show – The Cher Collection“ gastroliuos Jungtinės Karalystės ir Europos šalių teatruose. Garsus amerikiečių dainininkės Cher muzikos šou pirmąkart svečiuosis ir Lietuvoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Atsukti laiką atgal su jaudinančiu muzikiniu spektakliu „The Shoop Shoop Show – The Cher Collection“ geriausiame vakarėlyje padės tarptautinio garso vokalistė Rachael Hawnt, žiūrimumo rekordus sumušusios televizijos „ITV“ talentų konkurso „Starstruck“ nugalėtoja.

(18 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pirmąkart Lietuvoje gastroliuos garsus Cher muzikos šou „The Shoop Shoop Show“

„The Shoop Shoop Show – The Cher Collection“ šou skambės patys didžiausi hitai iš visų Cher karjeros dešimtmečių: nuo „Turn Back Time“, „Believe“, „Strong Enough“, „Woman's World“, „Walking in Memphis“, „Gypsys, Tramps & Thieves“, „I Got You Babe“ ir garsiąją dainą „The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss)“

Be to, šou nuskambės ir Cher albume „Dancing Queen“ įrašytos garsiosios švedų grupės „ABBA“ klasikiniai kūriniai „Fernando“, „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“, „Chiquitita“ ar „SOS“.

Cher muzikos šou „The Shoop Shoop Show“ nustebins su neįtikėtinais pagal užsakymą specialiai šiam šou pasiūtais kostiumais, kvapą gniaužiančia produkcija, choreografija ir pasaulinio lygio gyvai grojančia grupe, kuri privers publiką dainuoti ir šokti visą vakarą.

2026-ieji metai iš tiesų yra pats tinkamiausias metas švęsti Cher muziką, nes pačiai popmuzikos deivei kitąmet sukaks 80 metų. Tai geriausias laikas įsigyti bilietą, pasipuošti ir patirti vienos didžiausios visų laikų muzikos žvaigždės magiją.

Pirmąkart mūsų šalyje gastroliuosiantis garsus Amerikos dainininkės Cher muzikos šou „The Shoop Shoop Show – The Cher Collection“ vyks 2026-ųjų metų gegužės 9-ąją dieną Palangos koncertų salėje Palangoje ir gegužės 10-ąją dieną „Compensa“ koncertų salėje Vilniuje.

Atsiliepimai apie „The Shoop Shoop Show“:

„Pasaulinė klasė“ – Simon Cowell

„Maniau, kad esu Las Vegase ir stebiu tikrąją Cher“ – Adamas Lambertas

„Labiau Cher, nei pati Cher“ – Sheridan Smith

„Koks šou! Tiesiog nuostabus“ – Shirley Ballas, „Strictly Come Dancing“

„Išties nuostabus balsas“ – Jools Holland